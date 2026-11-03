Путин знает английский, но принципиально на нем не говорит: эксперт объяснила почему

Путин и Трамп / © Associated Press

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Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, хорошо понимает английский язык, однако принципиально отказывается говорить на нем во время международных встреч, используя это как дипломатический маневр.

Об этом рассказала заместитель государственного секретаря США (2021–2023 гг.) Венди Шерман в эксклюзивном документальном фильме ТСН Ольги Кошеленко «Тени Белого Дома».

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Экс-чиновница подчеркнула, что на переговорах с Путиным США должны иметь своих переводчиков, которые отстаивают американские интересы. В качестве примера она привела четырехчасовую встречу экс-руководителя Госдепа Джона Керри с российским диктатором в Сочи, в которой принимала участие лично.

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«Этот мужчина действительно умный, очень хитрый и может производить чрезвычайно хорошее впечатление. Поэтому следует хорошо понимать, что происходит, и иметь рядом с собой человека, свободно владеющего его языком — американца, четко осознающего наши интересы. Путин, вероятно, хорошо понимает английский, но, как известно, предпочитает на нем не разговаривать», — отметила она.

Шерман также отметила, что американские чиновники не должны оставаться на переговорах без собственных переводчиков, и вспомнила подобный случай с Дональдом Трампом.

«Это действительно экстраординарная ситуация — так же, как было тогда, когда президент Трамп вел переговоры с Путиным, а единственным переводчиком был переводчик самого Путина. Этого просто быть не может. Таких ситуаций нельзя допускать. Возможно, все и может быть вполне честно и открыто», — сказала бывшая заместитель госсекретаря США.

Напомним, увлечение 74-летнего Владимира Путина средневековой историей стало идеологической основой для вторжения в Украину. Извращая исторические факты, кремлевский диктатор пытается отрицать украинскую государственность и оправдать захватническую войну.

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Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с ним и президентом Финляндии Александром Стуббом не читал лекций по истории славян.

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