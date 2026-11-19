Ряд украинцев судились лично с Путиным, требуя компенсировать убытки / © ТСН

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В Украине физические лица и бизнес за почти 5 лет полномасштабного вторжения российских войск подали несколько исков в суды лично на российского диктатора Владимира Путина и Россию и требуют возмещения ущерба, нанесенного в результате ракетных и дроновых ударов. Соответствующая информация содержится на официальном вебпортале судебной ветви власти «Судебная власть Украины».

Как выяснил ТСН.ua, в части исков ответчиком указан Путин, в остальных — Россия. Как именно украинцы требуют наказать главу Кремля и РФ и каковы перспективы у таких исков — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали адвокаты, специализирующиеся на соответствующем законодательстве.

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Как оказалось, после начала полномасштабного вторжения одним из первых в суд обратился житель Волынской области. На вебпортале «Судебная власть Украины» указано, что житель Луцка, пенсионер Степан Р. обратился в Луцкий горрайонный суд с требованием наказать Путина в высшей мерой (такой в Украине является пожизненное заключение — Ред.) из-за того, что глава Кремля совершил военные преступления против граждан Украины. Отмечается, что рассмотрение дела было в марте 2022 года. Судья вынесла определение, где истцу среди прочего разъяснили следующее: «Согласно п. 1 ч.1 ст. 186 ГПК Украины судья отказывает в открытии производства по делу, если заявление не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства. Осуществив анализ содержания заявленных исковых требований, прихожу к выводу об отказе в открытии производства, поскольку поданное исковое заявление не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства».

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В комментарии для ТСН.ua истец Степан Р. сообщил, что подал иск в первые дни полномасштабного вторжения из-за того, что «Путин не просто военный преступник, а убийца людей и террорист».

«Я требовал для него высшей меры наказания», — сказал Степан.

По словам лучанина, после отказа он больше не судился.

Но, как выяснилось, недавно, в начале ноября, например, хозяйственный суд Днепропетровской области принял решение взыскать в пользу истца (в пользу одного из украинских производителей мороженого) более 62 млн. 690 тыс. гривен с Российской Федерации в лице минюста РФ. В решении суда отмечено: «Исковые требования обоснованы тем, что в результате ракетного удара Российской Федерации по гражданской инфраструктуре, складским помещением истца принадлежащее истцу оборудование цеха приема и переработки молока было полностью уничтожено».

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Также в решении суда говорится, что истец был вынужден потратить около 100 тыс. грн на правовую помощь.

Кто еще и как судится с Путиным в Украине

Это предприятие далеко не единственное, которое обратилось в суды с требованием взыскать с высшего российского руководства компенсации за уничтоженное имущество.

«Это (подача аналогичных исков — Ред.) началось в 2014 году, когда началась война», — рассказал в комментарии для ТСН.ua адвокат Николай Голодняк, представляющий интересы некоторых украинских предприятий, которым Россия в результате своей агрессии нанесла ущерб.

И продолжил: «Тогда я с коллегой-единомышленником подали заявления о преступлении в отношении Путина. Впоследствии получили ответ, что это решается дипломатическим путем и уголовное производство не открывается. Дело в том, что к нам обращались те, кто выехал из оккупированного Крыма и части Донецкой области. У клиентов в Крыму была гостиница и ресторан, которые были «национализированы» Россией. Сначала мы обратились в суд общей юрисдикции в Киеве, где получили отказ, ответчиком отмечали РФ и Путина. Адресом подсудности определили тогда действующее посольство РФ. Они получали повестки, вызовы, но не появлялись. Нам было отказано и сообщено, что это не решается таким образом. Клиенты отказались судиться дальше, поскольку это означало расходы на судебный сбор, отправку документов за границу и услуги адвокатов».

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По словам Голодняка, в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения, за правовой помощью обратились украинцы, предприятия которых на территории Херсонской области были разрушены до основания в результате новой российской агрессии.

«Предприятие ранее брало кредиты, чтобы наладить производство и закупить оборудование. Сумма кредита — 1 миллион долларов под залог. Кстати, ближайшее заседание — на следующей неделе в Одессе. Предприятие было на оккупированной территории, осуществили релокацию, переехали в Киевскую область, снова взяли кредиты, снова все заново… Мы подали иски. Один из них хозяйственным судом Одесской области удовлетворен частично в размере 11 миллионов 500 тыс. гривен. Это не покрывает расходы, которые были фактически. Обратились в апелляционную инстанцию, ждем решения, поскольку хозяйственный суд не удовлетворил расходы даже на правовую помощь. Не говоря уже о том, что согласно требованиям, мы отправляли 5 коробок с документами в посольство РФ в Польше. Было потрачено около 19 тыс. грн. Был ли указан ответчиком Путин, начавший войну? Был. Но нам отказали в этом с формулировкой, что этот вопрос решается дипломатическим путем. То есть, если учитывать историю права, то главы государств в данном случае не могут быть ответчиками», — рассказал адвокат.

Резюмируя, Николай Голодняк риторически ответил: «РФ играет против нас на шахматной доске в баскетбол. А мы до сих пор пытаемся играть в шахматы. Украина фактически выполняет международные соглашения, нормы конвенций. Украина, к счастью или, к сожалению, здесь сложно сказать, но четко регламентирует, кто может быть ответчиком. Поэтому пока Верховный суд не сделает какого-либо обобщения — мы не будем получать желаемого результата для истцов. Что касается истцов, то большинство моих клиентов, пострадавших и потерявших имущество на сумму более 50 миллионов долларов, они, конечно, рассчитывают на репарации после завершения войны».

Война в Украине: кто и из-за чего может судиться с Путиным

«О личных судебных исках к главе отдельного государства и в частности к Путину — здесь много вопросов, поскольку они пользуются дипломатическим иммунитетом», — говорит адвокат Марина Бекало.

И продолжает: «Есть большой вопрос о процедуре возмещения причиненного ущерба. Даже в случае удовлетворения иска очень много вопросов касательно выполнения такого решения. У нас, у Украины, сейчас нет никаких взаимоотношений с РФ. С юридической точки зрения каждый человек может обратиться в суд, а насколько будет успешным результат для него — у меня возникает много сомнений».

При этом Марина Бекало отмечает, что сейчас уже запускается механизм фиксации ущерба.

«По состоянию на сегодняшний день пока физического механизма взыскания ущерба (именно взыскания с России — Ред.) нет, но он разрабатывается. Я поддерживаю мнение о том, что с помощью «Дии» каждое физическое лицо или юридическое лицо имеет право подать документы с определением суммы причиненного ущерба. Думаю, что в будущем, когда этот механизм заработает, за счет арестованных по всему миру активов России, возможно получить возмещение. Система все это принимает, анализирует и когда международный Реестр ущерба разработает механизм, станет известно более подробно о фактическом взыскании компенсации».

Кроме этого, как отмечено на вебпортале «Судебная власть Украины», например, Печерский райсуд Киева, рассматривавший дело по иску одного из украинских предприятий, которое также понесло убытки в результате российской агрессии, неоднократно, 4 раза, вызывал Путина на судебные заседания. Столько его вызывал Оболонский суд столицы. На этом интернет-ресурсе даже размещены официальные вызовы в суд. В таких объявлениях стандартно среди прочего указано: «В случае неявки в судебное заседание вызываемого лица такое лицо обязано уведомить суд о причинах неявки».

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