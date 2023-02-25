Путина судили и признали виновным в Гааге: международные судьи отрепетировали официальный трибунал

Хотя юридических последствий это решение не будет иметь, процесс должен положить начало уже официальному трибуналу.

Обвинительный приговор вынес народный суд в Гааге Владимиру Путину, в котором приняли участие всемирно известные юристы и свидетели событий, говорится в ТСН.

В зале народного суда в Гааге после недели разбирательства судьи зачитали приговор. “Мы не сомневаемся с учетом свидетельских показаний и увиденных этим трибуналом доказательств, что вторжение было преступлением агрессии. Характер и сила преступления говорит о том, что его готовили задолго до 24 февраля 2022 года», — говорит судья народного суда Прия Пилай.

Бомбардировки больниц, убийства гражданских – международные юристы перечисляют преступления россиян. За плечами у каждого судьи и прокурора в этом зале опыт настоящих трибуналов – геноцид в Руанде, процесс над руководством бывшей Югославии.

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Канадец Дрю Уайт, который сегодня возглавляет обвинения, говорит, преступления Путина более масштабные, но именно поэтому его легче осудить. “С имеющимися доказательствами и заявлениями самого Путина, продолжительность такого процесса может быть сокращена до месяцев и даже недель. Я участвовал в делах, которые длились много лет, но вряд ли произойдет в этом случае. Я прогнозирую, что время создания трибунала до его решения мы будем измерять неделями”, — убежден он.

Народный суд над Путиным – только репетиция, но по всем правилам настоящего трибунала. В этом зале свидетельствовали жители Херсона, Харькова, Мариуполя. Произнося приговор, судьи не скрывают эмоций. "Владимир Путин совершил более тысячи случаев, которые квалифицируются законом, как преступление агрессии. Президент Путин хвастается и его оправдание собственных действий – это оскорбление всего международного общества и нашего единства”, – говорит судья Зак Якоб.

“Мы провели этот суд в частности для того, чтобы показать – смотрите, доказательства есть. Это не сложный процесс, и это необходимо сделать”, — добавляет еще один судья Стивен Рэп.

Чтобы создать трибунал по поводу российской агрессии через генеральную ассамблею ООН достаточно двух третей голосов. При нынешней поддержке Украины в мире это вполне реально, поэтому судьи, признавшие Путина виновным в народном суде, убеждены, что уже через несколько месяцев в Гааге начнется реальный процесс.

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