Путина уличили во лжи о новых танках для армии России: подробности

Россия не сможет изготовить и модернизировать более 1600 танков в ближайшие годы, несмотря на соответствующее обещание президента РФ Владимира Путина. Серийное производство танков в РФ на сегодняшний день отсутствует.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Военно-промышленный комплекс РФ сегодня – это в первую очередь ремонтная база. Это не производство, а ремонт, восстановление и ограниченная модернизация. Российский ВПК деградировал десятки лет. Были пиар-кампании, что они производят вооружение, которое "не имеет аналогов в мире". Это наследство от Советского Союза, которое они модернизировали, перекрасили. Говорить, что у них сегодня есть возможности производить 1500-1600 танков — нет", — подчеркнул эксперт.

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По его словам, в лучшие времена российский ВПК предоставлял армии 160-300 танков в год.

"Но это были модернизированные танки, которые снимались с консервации и восстанавливались. Или это были танки, которые уже были в использовании в составе танковых подразделений, и их модернизировали. Это танки Т-72Б3, Т-80БВМ, даже Т-90М "Прорыв". Все это находилось в составе армии, ничего нового не производилось. Серийное производство российских танков Т-72 и Т-80 остановилось в 1998 году. Серийное производство танков Т-90 остановилось в 2011 году. На сегодняшний день серийное производство танков отсутствует", — заявил Коваленко.

Военный эксперт напомнил, что среди российских подразделений еще в 2022 году начали появляться танки Т-62, не производившиеся с 1975 года.

"А сейчас мы наблюдаем эшелоны Т-54, Т-55, которые были приняты на вооружение в 1946 году. То есть сейчас идет речь не о производстве новых 1600 танков, а о расконсервации старых советских", — объяснил он.

Коваленко добавил, что российская пропаганда пытается восхвалять устаревшие советские танки, якобы американские Abrams – "ничто по сравнению со сталинской силой и качеством".

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о планах за три года изготовить и модернизировать более 1600 танков – чтобы российских танков было втрое больше, чем у ВСУ.

Ранее группа расследователей Conflict Intelligence Team сообщила, что Россия начала отправлять на войну против Украины танки Т-54/55.

Аналитики от своих источников получили фото, как Россия перебрасывает бронетехнику с Дальнего Востока. Также в Сеть попало соответствующее видео с устаревшей советской техникой.

В начале февраля мониторинговая группа Oryx сообщила, что за время полномасштабного вторжения Россия потеряла по меньшей мере 1000 танков.

В свою очередь, Генштаб Вооруженных сил Украины по состоянию на 24 марта оценивает потери армии РФ в 3602 танка и 6966 боевых бронированных машин.

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