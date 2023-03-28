"Путина я бы задушил": история киевлянина, которому исполнилось сто лет

В Голосеевском районе столицы проживает дедушка, которому 27 февраля исполнилось 100 лет. На судьбу Григория Романовича Куземко выпало много испытаний: он был участником боевых действий во время Второй мировой войны, попал в плен и выжил в концлагере Нюрнберга, пережил нелегкие послевоенные годы, а сейчас переживает уже вторую войну за свою жизнь. Сайт ТСН. ua пообщался со старожилом.

Читает и ходит на прогулки

Живет дедушка недалеко от станции метро "Голосеевская" вместе с сыном и невесткой, которые заботливо ухаживают за ним. Нас встречает бодрый пенсионер. Даже не скажешь, что ему уже сто лет.

В Киев Григорий Куземко переехал 14 лет назад. Он некоторое время жил в селе после смерти жены, с которой прожил более 50 лет. Родным едва удалось его уговорить на переезд.

Родственники рассказывают, что дедушка активно интересуется новостями. Уже плохо слышит, поэтому радио слушает в наушниках или включает его громче. А потом приходит к сыну с невесткой и рассказывает им новости. Знает, где были ракетные удары и все о ситуации на фронте. Волнуется за наших защитников под Бахмутом.

Раз в неделю ему покупают газету "Украина молодая", киоскеры уже хорошо знают дедушку. Он любит читать, гулять у дома, общаться с соседями.

Окружение и вода красная от крови

Родился Григорий Куземко сто лет назад в селе Алтыновка Кролевецкого района Сумской области.

Григорий Куземко

"День рождения я отпраздновал 27 февраля. Было много гостей и поздравлений. Только не до праздников было, потому что снова война… Я хорошо помню Вторую мировую. Я ее всю сам прошел. Мне тогда было 18 лет. Учился в Лебединском педагогическом техникуме. Были каникулы, когда началась война. Меня мобилизовали в армию. Нас направили в тогдашний Ленинград, во второе артиллерийское училище. Когда немцы начали окружать город, училище эвакуировали на южный Урал. А там нас учили на артиллеристов", — рассказывает нам Григорий Романович.

Вспоминает, как в 1942 году попал в окружение под Харьковом.

"Боеприпасов не было, медикаментов не было, продовольствия не было, ничего не было. Нам удалось частично вырваться из котла. Пошли в направлении города Россош, но там уже были немцы. После этого начали небольшими группами выходить из окружения и делали это только ночью, ибо днем были постоянные обстрелы. Втроем мы вышли из окружения. Из таких как мы сформировали небольшую часть и бросили в настоящую мясорубку под Сталинград. Хорошо это помню. Бои были страшные — вода была красная от крови, настоящий ад. Боеприпасы закончились и я попал в плен", — вспоминает старожил.

Григорий Куземко (сидит слева) со своими школьными товарищами до войны/ фото из семейного альбома

Баланда из гимнастерки и картофельные очистки

Пленных немцы держали в фильтрационном лагере. Кормили раз в день, давали баланду – суп, в котором плавало пару крупинок.

"Люди были обессиленые, раненые, голодные. Даже ту баланду, еще нужно было получить, иметь какую-то посуду — каску или банку, куда можно налить. В первый день я остался голоден, потому что когда подошла моя очередь, то баланду просто некуда было налить, а смотритель погнал нас дальше. На другой день, когда повели в кухню, я на ходу придумал решение – под черпак с баландой подставил нижнюю часть гимнастерки. Надо было жить, поэтому приходилось есть из гимнастерки", — вспоминает Григорий Куземко.

Из концлагеря отобрали мужчин, еще молодых и сильных, и отправили в Германию. На поезде их привезли в Нюрнберг в лагерь для военнопленных.

"Как сейчас помню те нары в три этажа. Нас сразу погнали к работе. Я попал в "горячий цех", там выплавляли электроды. Мы там втроем работали, познакомились, держались вместе. С едой были проблематично. Бывало удавалось попасть на работу в кухню, чистить картошку. Я незаметно запихивал несколько очисток в обувь под пятку и шел к ночевке, там мы их мыли и ели – так и выживали", — вспоминает старожил.

Чернокожий американец и лагерь под Москвой

В 1944 году и в Германии стало беспокойно – участились бомбардировки. Бомбили и город Нюрнберг.

"Нас часто возили на окраину города — разбирать завалы, ремонтировать поврежденные здания. Однажды начался авиационный налет. Бомбили так, что земля гудела. Наши охранники разбежались по укрытиям. А мы с тремя товарищами побежали в лес, который был рядом. Долго бежали, прятались, ели траву, потому что ничего больше не было. А через день услышали в лесу звуки боя. Стреляли из разного оружия. Мы пошли на звуки. А там и танки, и пушки... Увидели дорогу, по которой ехал грузовик. За рулем был чернокожий американец, вез какой-то груз. Мы вышли на дорогу и он нас заметил. Наверное, он понял кто мы, потому что солдат говорил нам: "Русь, русь". Нас отвезли в небольшой городок, а там уже была тьма военнопленных, которым удалось выжить в немецких лагерях", — вспоминает Григорий Романович.

Американцы их кормили, лечили больных. Уговаривали ехать дальше на Запад, подальше от войны и советских войск. Предлагали работу – в США и Канаде.

Назвали предателями родины

"Я сказал, что вернусь только в Украину. Долго нас не держали и передали красной армии. Нас отвезли уже в советскую тюрьму – лагерь под Москвой. Допросы продолжались по несколько дней. Каждый раз спрашивали одно и то же. Лично меня не били, просто относились, как к скоту. Ведь Сталин сказал: военнопленных у нас нет — есть только предатели родины. Поэтому и отношение к нам было соответствующее. Очень многих из этого лагеря отправили в Сибирь. Мне повезло, перед Новым годом меня отпустили и я смог вернуться домой к родителям. Как же я радовался, что они живы", — вспоминает Григорий Романович.

Молодой человек после немецких и советских концлагерей вернулся домой с открытой формой туберкулеза. При росте 1 метра 86 сантиметров его вес был 48 килограммов. Долгое время мать Григория Романовича варила в печи какие-то узвары и поила сына. Ей удалось его вылечить! Но у мужчины работает только третья часть легких. Поэтому у него инвалидность первой группы.

Григорий Куземко в послевоенные годы на военной переподготовке

Послевоенная жизнь была не легкой, приходилось много работать. Он поступил в Сумской педагогический институт. После окончания вуза направили на работу в Черниговскую область.

"Приехал на работу в село Карильское, начал учительствовать. Я преподавал математику и физику. Всегда меня тянуло к этой работе. Проработал учителем с 1953 по 1993 год. Очень мне нравилось учить детей, открывать для них мир, учить доброму и хорошему", — говорит нам старожил.

Любовь к пасеке и пчелам

Несмотря на сложные времена, у Григория Романовича появилось еще одно увлечение – пчелы и пасека. Он держал 12 ульев. Мед не подавал, а раздавал соседям, детям, родственникам и сам потреблял.

"В колхозе была пасека на 80 ульев. Там был настоящий пчеловод — Василий Тихонович. Он все знал о пчелах. А я тогда был только начинающим. Пасечник и говорит: будем проверять ульи. Тихонович командует: открывай вон тот улей. Я его открываю, а оттуда рой злых пчел — кусают меня безжалостно. Рука жжет огнем, но проверяю. И что я не открою улей, а оттуда вылетают разъяренные пчелы. А у Василия Тихоновича все спокойно — пчелки кроткие. Я себе думаю, что-то здесь не так. Присматриваюсь, а пчеловод бьет изо всех сил по улью ногой, а потом мне говорит — проверяй. Тогда я все понял. Говорю, зачем вы это делаете? А он отвечает: хочу проверить — выйдет ли из тебя пчеловод или нет. Тот "экзамен" я сдал, но на всю жизнь его запомнил. Тогда пчелы меня так покусали, что распухшую руку не мог вытащить из рукава фуфайки. Меня после этого мать отговаривала, мол, брось это дело. Но я продолжал, а пчелу полюбил на всю жизнь", — вспоминает Григорий Романович.

Григорий Романович всю жизнь увлекается пчелами и пасекой

Даже при переезде в Киев требованием дедушки к детям была возможность заниматься пасекой. В условиях столицы это почти нереально. Поэтому пасеку устроили на даче под Киевом. Но соседи стали жаловаться, пчелы из одного улья их покусали. Так что решили отказаться от этого хобби. Ульи отдали в монастырь. Но каждый раз, когда родные спрашивают у дедушки, что ему подарить на день рождения, ответ один: "Пчелок". Он просто обожает их, где-то подберет на улице травмированную, носится с ней, разговаривает, чуть ли не целует.

Правнук встретился с королем Великобритании

У дедушки очень хорошая память. До сих пор он помнит своих одноклассников и коллег, с которыми работал в школе. Даже знает несколько фраз на итальянском и французском языках, которые услышал в немецком плену.

У Григория Романовича – один сын, Николай Григорьевич. Имеет двоих внуков и трех правнуков. Очень гордится ими. Одна правнучка учится в Киево-Могилянской академии, а еще двое, брат и сестра, сейчас в Англии – уехали в начале войны из Киева.

"В украинской школе Олесь должен был быть в девятом классе, а по тестированию его взяли в частную английскую школу в Брентфорде в десятый класс! Он по знаниям перескочил один класс, очень умный парень. Сейчас он третий в классе по успеваемости. Более того, наш Олесь здоровался за руку с королем Великобритании Чарльзом III! Он приезжал в эту школу и правнук подошел к королю, поздоровался с ним и даже фото успели сделать", — рассказывает дедушка.

Он говорит, что очень скучает по правнукам, но из-за войны не может с ними всеми увидеться.

Задушил бы Путина своими руками

Когда началась война, и россияне атаковали Киев, Григорий Куземко был с детьми в столице. Они его разбудили, сказали, что началась война – звука сирен он почти не слышит. Семья уехала на дачу под Васильковом. Самолеты грохотали прямо над их домом, дедушке было хорошо слышно взрывы ракет.

"Я в жизни не думал, что доживусь до такого ужаса. Эта война, это какая-то дикость — уничтожение человечества. Это полный ужас, что делает враг в Украине — убивают, уничтожают, жгут. За что? Я ни разу не прятался в бомбоубежище — на все воля Божья. В своей жизни столько всего видел — и голод, и холод, что уже ничего не боюсь. Если бы я встретил Путина на улице, то задушил бы его этими руками. И это еще очень малое для него наказание. Его нужно резать на куски, глаза ему повыкалывать за всю его ложь. Это зверь в человеческом облике, который просто уничтожает невинных людей. Он заслуживает строжайшего наказания. Страдает целая страна, гибнут дети, рушатся города", — рассказывает ветеран Второй мировой войны.

Несмотря на все, дедушка верит в победу Украины и очень хочет до нее дожить.

Григорий Романович проработал 40 лет учителем математики и физики

В чем секрет долголетия?

Особых секретов долголетия у нашего собеседник нет. Говорит, что нужно не лениться и все время работать.

"Секретов долголетия у меня нет. Это от рождения Бог посылает – кому и сколько прожить. Все зависит от его воли. Кто-то рождается и умирает совсем юным, а кто-то живет долго. Я люблю людей, люблю своих родных, люблю жизнь. А еще мне помогает постоянный труд, все время нужно работать, но не перегружать себя. Нужно не лениться! Делать что-нибудь полезное для родных, близких, знакомых. Быть полезным! Я так живу все время", — делится с нами Григорий Романович.

Его слова подтверждает невестка. Этой зимой они с мужем уехали навестить сына в Чехию на три месяца. Дедушку отправили к родственникам в его родную Алтыновку. А дедушка в свои почти сто лет взял лопату и начал чистить снег, пока родственники не видят.

"Люди нам звонили и спрашивали, почему дедушка снег чистит. А он говорит, а я не могу сидеть без дела в доме. Поставил палку у стены, взял в руку лопату и снег чистит. Родственники едва его уговорили этого не делать. Он и у нас на даче постоянно рвется к работе — что-то подсыпать, посапать, пока мы не видим. А однажды внук родственников быстро порезал яблоки для коровы, так наш дедушка чуть не плакал говорит: ты забрал мою работу, я должен это делать", — рассказывает Надежда Ивановна. .

Отказался от сахара и ест орехи

Мы поинтересовались у Григория Романовича, что нужно есть, чтобы дожить до ста лет.

"Я ем все, что готовит моя невестка. К еде я не разборчив. Единственное, от чего я отказался – сахар. Заменил его медом. Каждое утро пью кофе и ем мед с орехами, их нам родственники передают из села. Сам их раздавливаю, а сын перемалывает – очень вкусно. Мед, кстати, из моей деревни, где я учительствовал. Днем пью компот. А вечером обязательно чай с медом и орехами. А еще я ем только овсяные пряники. Очень они мне нравятся", — делится с нами дедушка.

Кстати, вредных привычек у Григория Романовича нет. Сигарет не курил, даже когда был на фронте.

«Я никогда не курил. Выпить мог 50 грамм в компании, но никогда не напивался. Сама по себе водка противная. Я придумал напиток, который называл «медвежонок». Рецепт очень простой – мед с водкой. Намешаешь и пьешь. Любишь сладкое – добавляешь меда больше. Еще я делал напиток из винограда. Нужно выжать из спелого винограда сок. К нему добавлял водку и мед – очень вкусно», – рассказывает старожил.

Раньше мы рассказывали о 105-летней жительнице Черниговщины, которая никогда не смотрела телевизор и ни с кем не ссорилась.

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