Путина ждут в Гааге: как и где будут судить главного российского преступника

В четверг, 23 марта, Украина и Международный уголовный суд (МУС) в Гааге подписали соглашение о сотрудничестве. Соответственно, в Киеве появится представительство суда, которое будет заниматься сбором доказательств для обвинения главного российского преступника.

Об этом идет речь в сюжете ТСН 19:30.

Для подписания соглашения стороны встретились в здании МУС, которое накануне угрожал уничтожить один из путинских прихвостней Дмитрий Медведев. Здесь для президента государства-агрессора уже приготовили стул.

Гигантский комплекс с пятью корпусами – одно из самых закрытых мест в мире. Подсудимых диктаторов здесь охраняют чуть ли не более тщательно, чем когда они были у власти.

В ответ на угрозы замглавы российского Совбеза разрушить это здание, где выписали ордер на арест хозяина Кремля, в суде напомнили, что за ними стоят все 123 страны-участницы Римского устава.

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Соглашение о сотрудничестве представители Международного уголовного суда и Украины подписывают за закрытыми дверями. После подписания генеральный прокурор Андрей Костин рассказал журналистам подробности о том, чем будут теперь заниматься представители Гааги в киевском представительстве.

“Это [открытие представительства] позволит команде прокурора Хана более эффективно работать в Украине по расследованию военных преступлений, совершенных Российской Федерацией... Сама природа деятельности Международного уголовного суда — это помогать странам, расследующим военные преступления — поэтому первое дело, направленное в суд касается преступлений, совершенных Путиным”, — сказал он.

Несмотря на внешнее величие, внутри суд, выдавший ордер на арест Путина, выглядит максимально просто. Вместо декора в залах – окна-витрины, чтобы свидетелям и прессе было проще следить за процессом. Путина ждет комната с обычными серыми стенами, где скамьей подсудимых служит обычный стул.

Первый полевой офис прокурора Карима Хана должен открыться в Киеве уже в ближайшие недели. Предпринят еще один шаг, чтобы приблизить главный процесс.

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