Путинизация венгерской политики: фанат Кремля Орбан собрался блокировать военную помощь и вступление Украины в ЕС

Не успела Еврокомиссия (ЕК) в своем ежегодном отчете о расширении даты зеленого света для Украины и Молдовы относительно начала официальных переговоров о вступлении, а финальное решение мы ожидаем на саммите ЕС 14-15 декабря, как Орбан направил письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю, где грозится заблокировать всю помощь Украине и наше будущее вступление в ЕС.

Письмо, о котором написало издание Politico, появилось сразу после визита Шарля Мишеля в Киев на 10-ю годовщину Евромайдана и Революции Достоинства, после чего Россия и начала против нас войну. И до этого правительство Орбана блокировало решение ЕС по Украине, чтобы выбить миллиарды из бюджета ЕС. Собственно, и сейчас Будапешт шантажирует Брюссель, чтобы получить 13 млрд евро. Однако это письмо Орбана Шарлю Мишелю — это уже открытая игра против Украины на стороне Путина.

Чего же действительно хочет Орбан? Почему это должна быть головная боль в первую очередь всего ЕС, а не Украины? И как невозможность поставить Орбана на место может сыграть с Брюсселем злую шутку. Читайте на сайте ТСН.ua.

Настоящий шантаж: что грозит заблокировать Орбан

Во-первых, речь идет о 50 млрд евро (частично деньги хотят взять из замороженных российских активов), которые ЕС направит в Украинский фонд на восстановление, реконструкцию и модернизацию нашей страны на 2024-2027 годы.

Во-вторых, восьмой транш на 500 млн евро в рамках военной помощи Украине из Европейского фонда мира (он был сформирован в прошлом году впервые в истории ЕС в ответ на полномасштабную российскую агрессию и распространяется не только на Украину, но и возмещает странам-членам ЕС деньги за поставленное Украине вооружение – ред.), которые Венгрия блокирует уже несколько месяцев.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявлял, что блокирование этих 500 млн евро на оружие для Украины будет продолжаться до тех пор, пока Киев не исключит OTP Bank и другие венгерские компании из международного списка спонсоров войны. И мы пошли на уступки: в сентябре НАПК временно исключило венгерский OTP Bank из этого перечня, куда его внесла в мае за продолжение работы в России. Но официальный Будапешт это не удовлетворило.

"Никаких существенных изменений не произошло. Позиция Венгрии поняла: пока OTP не будет исключено из этого списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании ЕС поставок вооружений в Украину", — заявлял спикер МИД Венгрии Мате Пацолай.

В-третьих, 20 млрд евро на военную помощь Украине в рамках Европейского фонда мира в течение следующих четырех лет (т.е. по 5 млрд евро ежегодно). Однако, что интересно, против формирования такого пакета выступила не только Венгрия, но и Германия.

В-четвертых, Орбан угрожает блокировать не только решение об открытии официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС, которое должно быть принято на саммите 14-15 декабря в Брюсселе, а евроинтеграцию Украины в целом.

В своем письме в адрес главы Евросовета Виктор Орбан мотивирует это тем, что ЕС должен в принципе пересмотреть свою политику по отношению к Украине, включая разные программы помощи, потому что США, погрузившиеся в период политической турбулентности накануне президентских выборов, могут уменьшить свою помощь Украине.

"Евросовет должен провести откровенную и открытую дискуссию относительно осуществимости стратегических целей ЕС в Украине. Считаем ли мы эти цели реалистично достижимыми? Эта стратегия жизнеспособна без мощной поддержки США? Евросовет не в состоянии принимать ключевые решения относительно предложенных гарантий безопасности или дополнительной финансовой поддержки для Украины, дальнейшее усиление санкций (против России – ред.) или будущее процесса расширения (ЕС – ред.), если не будет консенсуса, что наша будущая стратегия в отношении Украины будет найдена», — также говорится в письме Орбана.

Не только деньги: кто поставит Орбана на место

Как видим, это откровенная манипуляция и подыгрывание интересам Путина, что Орбан делает уже далеко не в первый раз, потому что все эти условия невозможно выполнить. Многие европейские и американские медиа продолжают писать, в частности со ссылкой на дипломатов и чиновников, что это может быть продолжением политики шантажа Брюсселя со стороны Будапешта, чтобы "разморозить" те десятки миллиардов евро, которые ЕС заблокировал из-за сворачивания верховенства права, свободы слова и независимости судопроизводства в Венгрии.

Еще в октябре СМИ сообщали, что ЕК может "разморозить" для Венгрии около 13 млрд евро из разных структурных фондов в обмен на согласие Орбана продлить поддержку Украины. Тогда венгерский премьер заявлял, что будет блокировать выделение Украине 50 млрд евро, пока официальный Киев не отменит закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного с 2017 года, который, по мнению Орбана, существенно нарушает права венгерского нацменьшинства в Украине, не позволяя детям получать образование в украинских школах на венгерском языке.

Это довольно давняя тема, которую Орбан и его партия "Фидес" использует не только против Украины, но и других стран, например, Румынии, где проживает многочисленная венгерская община. И в преддверии каждых очередных выборов на первый план Орбан постоянно выносил вопрос "защиты венгров за границей". Чего стоит скандал 2018 года, когда в СМИ "слили" видео, как в венгерском консульстве в Берегово незаконно выдавали венгерские паспорта под присягу, шампанское и инструкции не сообщать об этом украинским властям.

Однако, как видим, с каждым днем перечень требований Орбана становится все больше и уже не касается исключительно "защиты прав венгерского нацменьшинства" в Украине или других странах. "Фидес" уже давно использует тему "плохого Брюсселя" как внешнего врага Венгрии. А на днях в стране появились билборды с призывом "Не танцуем под их дудку", на которых изображена президент ЕК Урсула фон дер Ляен вместе с Алексом Соросом, сыном американского финансиста венгерско-еврейского происхождения Джорджа Сороса, на "войне" против которого Орбан построил целую компанию ненависть внутри Венгрии.

Спикер ЕК Эрик Мамер заявил, что, увидев фотографии с этими билбордами, Урсула фон дер Ляен "и глазом не моргнула". Однако это уже далеко не первая такая затея Орбана. В 2019 году подобные билборды в Венгрии уже были с тогдашним главой ЕК Жан-Клодом Юнкером и Соросом-старшим. Еврокомиссия отреагировала жестко, а группа Европейской народной партии в Европарламенте даже угрожала исключить "Фидес" из их рядов. Но уже через два года партия Орбана вышла сама.

Друзья Орбана в ЕС: почему дело не только в Украине

Ранее Reuters со ссылкой на неназванных представителей ЕС сообщал, что Брюссель может найти путь, как обойти вето Венгрии о продолжении финансовой и военной помощи Украине. Однако это не касается решения ЕС об открытии официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС, которое должно быть принято на саммите 14-15 декабря. Страны-члены ЕС просто не знают, как по этому вопросу обойти вето Будапешта.

"Переговоры о членстве не должны начинаться. Это четкая позиция Венгрии. Я хотел бы четко отметить, что отказ Венгрии с начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС не является предметом бизнес-соглашения. Это не может быть связано с вопросом средств, которые Венгрия имеет право получить (речь идет о замороженных ЕС миллиардах — ред.)", — отмечал Орбан несколько недель назад.

Более того, Орбан запустил в Венгрии общенациональный опрос (нечто вроде не имеющего юридической силы референдума), который продлится до начала января, где в одном из вопросов прямо связывает дальнейшую финансовую и военную поддержку Украины с "разморожением" ЕС-овских миллиардов: "Брюссель хочет еще больше денег в поддержку Украины". Ну, а в одном из вариантов ответов на это предлагается: "Мы не должны платить больше, чтобы поддержать Украину, пока не получим деньги, которые нам должны".

Письмо Виктора Орбана к Шарлю Мишелю не стало чем-то новым или неожиданным. Еще в октябре скандальный венгерский премьер заявлял, что стратегия ЕС в отношении Украины, которая не победит в войне с Россией, потерпела крах, поэтому страны-члены должны наработать "план Б". Собственно это очень вписывается в последние заявления Путина, что Россия, оказывается, никогда и не отказывалась от переговоров с Украиной. Однако все все хорошо понимают: сейчас Кремлю необходимы переговоры, чтобы все, включая Украину и Запад, признали "территориальные реалии", о которых так любит говорить Путин, и согласились на "заморозку" войны, чтобы Россия имела время подготовиться к еще более масштабного вторжения.

Однако "занесло" Орбана не только в отношении Украины. В конце октября он сравнил членство Венгрии в ЕС с советской оккупацией, заявив об этом в годовщину подавления советскими войсками революции 1956 года. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на это очень точно ответил: "Никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС".

Именно поэтому действующая антиевропейская и откровенно пророссийская политика венгерского правительства Орбана должна быть, в первую очередь, головной болью стран-членов ЕС. Именно Брюссель должен думать, как поставить Орбана на место. Тем более, у него уже есть новые друзья.

Во-первых, речь идет о новом откровенно пророссийском премьере Словакии Роберте Фицо.

Во-вторых, на состоявшихся в среду парламентских выборах в Нидерландах, 22 ноября, антиевропейская ультраправа "Партия свободы" во главе с Гертом Вилдерсом, не поддерживающим дальнейшую военную поддержку Украины, победила с огромным отрывом от оппонентов. И Орбан уже поздравил Уилдорса постом в X (бывший Twitter): "Ветер перемен уже здесь".

Напомним, что Нидерланды – один из лидеров так называемой авиационной коалиции, согласившись передать Украине 42 истребителя F-16. К тому же именно в Нидерландах находится Международный уголовный суд, который в марте, напомним, выдал ордер на арест Путина по делу о незаконной депортации украинских детей. Именно поэтому Украина должна добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по реформам, в частности в сфере антикоррупции, чтобы на этом не смогли спекулировать наши недоброжелатели. Ведь даже если на саммите 14-15 декабря ЕС примет решение об открытии официальных переговоров с Украиной о вступлении, найдя механизм преодоления вето Венгрии (что пока не представляется возможным), фактически эти переговоры откроются только в марте после выполнения Украиной определенного перечня реформ по НАПК, НАБУ и т.д.