Путинская "фабрика смерти": кто действительно стоит за созданием яда для Навального

Раскрыта секретная лаборатория РФ, где готовили убийство Навального. / © Associated Press

Министерство иностранных дел Великобритании вместе с союзниками — Швецией, Францией, Германией и Нидерландами 14 февраля заявило, что Навального отравили эпибатидином — алкалоидом природного происхождения, получаемым из нескольких видов ядовитых лягушек из Южной Америки.

И как оказалось, к отравлению оппозиционера причастно Главное разведывательное управление (ГРУ) РФ, а над разработкой самого яда, среди прочих, работали двое ученых из Украины. Детальнее о выяснял ТСН.ua со ссылкой на собственные источники.

Как действует эпибатидин

Как объясняют в BBC, эпибатидин действует на человека так же, как «Новичок». Оба яда влияют на рецептор ацетилхолина, вещества, вырабатываемого организмом человека. Эпибатидин, попадая в организм, вызывает судороги и снижает пульс. Мышцы, включая диафрагму, парализуются, то есть организм перестает дышать.

Нейробиолог Гарольд Зейкон, профессор Техасского университета в Остине в комментарии изданию объясняет, что попасть в организм Навального яда мог разными путями: через рот или сквозь кожу. Но самым эффективным способом он называет инъекцию.

Навального и Скрипалей отравила одна и та же «контора»

По данным Sky News, вероятно, токсин был изготовлен в лаборатории, а не получен непосредственно из лягушек.

По информации наших источников, синтезом аналогов этого яда для ликвидации Навального занималась группа ученых из того же российского госучреждения, фигурировавшая в деле об отравлении Скрипалей веществом «Новичок» 2018 года в британском городе Солсбери.

Научная статья «сдала» всю конспирацию

В 2015 году эта группа ученых опубликовала научную статью «Синтез структурных аналогов эпибатидина» в журнале «Российский химический бюллетень».

В распоряжении ТСН оказались документы этой статьи.

Согласно статье, российским ученым удалось разработать «простой одностадийный метод получения аналогов эпибатидина». По этому методу можно было синтезировать несколько десятков граммов аналога этого яда всего за 16 часов.

Что известно об ученых

В группу входили семеро ученых, глава группы — химик-органик Игорь Бабкин.

Нам удалось установить полный состав группы:

Бабкин Игорь Юрьевич 19.04.1978

Галан Сергей Евгеньевич 13.06.1970

Ламанов Алексей Юрьевич 20.07.1989

Назаров Георгий Валерьевич 09.05.1971

Юдина Ольга Петровна 24.11.1986

Гуцалюк Михаил Васильевич 02.03.1968

Аксенов Алексей Вадимович 08.10.1978

И даже получить фото некоторых из этих «русских Зигмундов Рашеров» (нацистский ученый, проводивший смертельные эксперименты на людях).

Ольга Юдина / © ТСН

Михаил Гуцалюк / © ТСН

Интересно, что глава группы Игорь Бабкин и Сергей Галан родились в Украине. Бабкин — в поселке Маньковка Черкасской области, Галан — в Краматорске, который сейчас уничтожают российские ракеты и КАБы.

Что известно о секретном учреждении, где производят яд для неугодных Путину

В статье указывалось, что вся группа работает в «Лаборатории высоких технологий» по адресу — город Москва, проспект Вернадского 86 (территория «Московского технологического университета»).

«Лаборатория» была основана в 2003 году и ликвидирована в ноябре 2022 года. Но, скорее всего, она была просто ширмой Минобороны.

По информации наших источников, все члены группы, кроме Гуцалюка, сейчас трудоустроены в секретном Федеральном государственном унитарном предприятии «Научный Центр „Сигнал“.

Именно ученые этого учреждения упоминались в расследовании попытки отравления работниками российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году.

В частности, были названы фамилии Сергея Галана и Георгия Назарова как экспертов по наноинкапсуляции — технологии, с помощью которой наночастицы «Новичка» могли быть замаскированы в оболочку из более безопасного вещества.

В «НЦ „Сигнал“ большинство из членов группы работало в „Военной академии войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск имени Тимошенко“ и в „27-м научном центре Минобороны“.

В НЦ «Сигнал» сейчас трудоустроена и жена руководителя группы — Елена Бабкина. Хотя много лет была «процедурной медсестрой» в элитном медицинском центре «Центравиамед».

Жена руководителя группы — Елена Бабкина / © ТСН

Седьмой член группы Михаил Гуцалюк до сих пор занимает должность в «Военной академии имени Тимошенко» в городе Кострома. Он имеет звание не ниже полковника и является соавтором пяти патентов.

Информация от наших источников наталкивает на мысль: не причастна ли к убийству Алексея Навального российская военная разведка и не связано ли с этим недавнее покушение на одного из руководителей ГРУ — генерала Алексеева — тоже, кстати, выходца из села в Винницкой области.

Напомним, утром 6 февраля в Москве покушались на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Неизвестный ждал его в подъезде дома на Волоколамском шоссе и выстрелил в спину, после чего скрылся.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев не имеет никакого отношения к этому покушению, несмотря на заявления главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.

Раньше мы писали, как Кремль ликвидировал тех, кто пошел против путинского режима.