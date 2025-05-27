Путинский "меморандум" для Украины: как это повлияет на войну и что говорят в ЕС

Путин и Трамп / © ТСН

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Россия в очередной раз делает вид, что готова к мирным переговорам. Однако аналитики считают, что Путин придумал очередную ловушку для Трампа. А тем временем Европа готовится к вероятной войне с Россией.

Об этом говорится в материале собственного корреспондента ТСН в Европе Натальи Фибриг.

Что известно о мирных инициативах и почему Трамп «повелся» на ложь Путина

Театр для одного зрителя — от визита европейских лидеров в Киев до согласия Украины на переговоры в Стамбуле. Это борьба за Дональда Трампа. И попытки удержать американского лидера в своем поле. Потому что сознательно отказаться от поддержки Штатов и перестать играть в эту игру ни Киев, ни европейцы пока не могут.

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И если сначала казалось европейцам большими усилиями таки удалось сформировать хоть какое-то трансатлантическое единство. И их совместные звонки из Киева Дональду Трампу смогли согласовать общую тактику в отношении России о немедленном безусловном перемирии и радикальных санкциях в случае отказа Москвы. То весь этот фундамент посыпался на глазах, как только Дональд позвонил Владимиру Путину.

Двухчасовой разговор уже назвали «телефонным интимом», когда никто не хотел класть трубку первым, где Трамп вообще не давил на Кремль, а после назвал разговор очень хорошим и продуктивным, а Путин просто конструктивным.

Стало очевидно — Трамп зовут: избегает давления на Кремль, не хочет новых санкций, зато хочет бизнеса с Россией. И Европе надо все начинать сначала, снова говорить о тесном сотрудничестве с Вашингтоном.

«Мы стоим вместе, это Европейский Союз. Это — коалиция желающих, и мы полны решимости продолжать помогать Украине, чтобы эта ужасная война закончилась. Дипломатические усилия, которые мы прилагали до сих пор, к сожалению, потерпели неудачу из-за нежелания России сделать первые шаги в правильном направлении. Но мы не сдадимся, мы продолжим и будем хорошо координировать наши усилия с европейской стороны вместе с американцами», — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

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После первой паузы и разочарования Европа таки ввела новые санкции. Это 17 пакет от Европейского Союза. Впрочем, это не то наказание, которое имели в виду лидеры Европы, требуя перемирия. 17 пакет готовили давно. Под ограничения попали суда «теневого флота», российские генералы, оборонные компании, предприятия, поставляющие технологии двойного назначения.

«Путин не готов идти на уступки. Он говорит о прекращении огня — но только на своих условиях: отказ от членства в НАТО, признание оккупированных территорий и прочее. Это старая стратегия — тянуть время и выигрывать паузу», — сказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Новый пакет санкций объявляет также Великобритания. Ограничения касаются военно-промышленного комплекса, финансов, медиа. Но ощущение, что Путину нарисовали «красную линию» и потом, Трамп ее стер осталось. Так что следующий 18 пакет уже готовят.

Как должен выглядеть новый пакет санкций

Как должен выглядеть новый санкционный пакет — Украина в Брюсселе делает конкретные предложения, которые действительно ударят по способности России финансировать войну.

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«Потолок на нефть, с нашей точки зрения, должен составлять 30 долларов за баррель. Мы также настаиваем на санкциях против банковской инфраструктуры России, включая центральный банк», — сказал глава МИД Украины Андрей Сибига.

Но Россия таки смогла получить дипломатическую паузу. Какими бы низкоуровневыми ни были переговоры в Стамбуле, они дали время Москве продолжить битву за Трампа. Сейчас все союзники ждут так называемого «меморандума», который пишет Путин. Потому что если все требования Украины о справедливом мире давно известны и зафиксированы в различных документах, то политический сюрреализм Москвы на одном официальном листе с печатью, еще никто никогда не видел. Украинские дипломаты считают это серьезной зацепкой.

Как Европа готовится к обороне

Насколько лидеры Европы созрели к защите границ Евросоюза, а не только собственных государств — показал на этой неделе визит немецкого канцлера Фридриха Мерца в Литву. В Вильнюсе он вместе со своим министром обороны официально запустил первую зарубежную постоянную немецкую бригаду. Это 45 бронетанковая бригада Бундесвера, которая должна остановить возможное наступление со стороны России или Беларуси. Сейчас в Литве дислоцированы около 400 немецких военных, к 2027 году их количество должно вырасти до 5000. Это совершенно новая страница для Германии. «Никогда раньше мы не размещали постоянно в

Германия планирует существенно увеличить свою армию. К 2030 году Бундесвер должен насчитывать 460 тысяч военнослужащих — вместе с резервистами и новыми срочниками. Впрочем, если политическое руководство понимает угрозу со стороны России, то немцы все же хотят, чтобы их защищал кто-то другой. В армию они идти не спешат, добровольцев не хватает. А книга с заголовком «Почему я не буду защищать свою родину» становится в стране бестселлером. Поэтому Германия размышляет вернуть обязательную службу и активировать резерв. Бундесвер считает, что Москва может быть готова к нападению на страны

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Между тем Финляндия с ее самой длинной сухопутной границей с Россией среди всех стран НАТО, активно готовится к возможной войне. Потому что видят — россияне постепенно восстанавливают инфраструктуру у финской границы — строят укрытия, вертолетные базы, размещают технику. Для Украины это плюс — расходы России растут. И Москва запугивая Финляндию или страны Балтии распыляет силы.

Хельсинки вместо этого использует концепцию «тотальной обороны». В случае войны там могут мобилизовать до миллиона человек — почти пятую часть населения. В стране есть бомбоубежища для всех жителей, запасы топлива и зерна. Люди записываются на курсы гражданской обороны. Поэтому подготовка охватывает не только армию, а все население.

А пока страны НАТО готовятся к худшему, время для этой подготовки дает им Украина. Поэтому Европейский Союз мог бы разделить финансирование украинских Вооруженных сил. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко после встреч с партнерами стран G7 в Канаде. Также речь идет об интеграции украинской армии в оборонную систему Европы. Украина предлагает, чтобы эти расходы распределили между странами, которые готовы к такому участию.



Запад намерен и дальше инвестировать в оборону Украины и ее безопасность. Так заявил уже премьер Нидерландов Дик Схоф. Там как раз готовят саммит НАТО, который пройдет в конце июня в Гааге. Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Нидерланды хотели бы пригласить на саммит президента Украины Владимира Зеленского. Однако официальной программы еще нет, а администрация Трампа якобы не в восторге от этой идеи.

При этом Европа готовится не только к возможной войне с Россией, но и к экономической войне со Штатами.

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Поэтому пока Россия составляет какой-то «меморандум» для Украины, пока речь идет о возможной встрече Путина с Зеленским, когда говорят о Ватикане как возможной площадке для переговоров, европейцы тем временем укрепляют армии и готовят экономику к рискам от вполне непредсказуемого и сложного американского партнера. Самое сложное сейчас — успеть подготовиться к худшим сценариям. И без Украины это невозможно.

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