"Путину нечего сказать, не объявлять же новую мобилизацию": Фейгин об отмене ежегодной пресс-конференции президента РФ

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков "отменил" ежегодную итоговую пресс-конференцию кремлевского "фюрера". А вот ежегодное обращение с посланием к Федеральному собранию все же решили оставить.

По информации российских СМИ, Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию или 21 декабря, в канун 100-летия создания СССР, или 27 декабря. Обращение к Федеральному собранию – ритуальное выступление, которого трудно избежать. Оно прописано в Конституции РФ. Это тот минимум, на который Путин сейчас готов пойти, потому что там нет коммуникации или диалога. Он выйдет, зачитает речь с листка и все.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал российский оппозиционер, правозащитник и адвокат Марк Фейгин.

Более того, по его информации, и ежегодно проводимый кремлевский широкий прием тоже вроде бы отменили.

"А вот с пресс-конференцией Песков скажет: не выходит, мы ее переносим на неопределенный срок в следующем году. Это как поездка на Донбасс. Песков же говорит, что Путин обязательно поедет. Обещать – не значит жениться. Ну что, выйти на пресс-конференцию и сказать, что мы проводим новую мобилизацию?" – считает Марк Фейгин.

На пресс-конференции придется отвечать на вопросы, даже если все они заранее розданы, все подготовлено, отрепетировано. Все равно могут быть неожиданности. А Путину сейчас нечего сказать.

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"А что он скажет? Путин продолжает изображать, правда неуверенно и неуклюже, лидера нации, хотя его уже в разных комбинациях признали неудачником 2022 года. Поэтому, конечно, ему нужно демонстрировать уверенность, мачизм, потому что идет война. Здесь не проканает с бородой Деда мороза или с шапочкой Снегурочки выйти. Нужно внушать мотивацию нации. Особенно тем, кому умирать. Потому что мобилизованные, отправляющиеся на фронт, должны понимать, ради чего они это делают", – объясняет Марк Фейгин.

Способен ли сейчас Путин вселять? По мнению Марка Фейгина – нет. И, может быть, окружение Путина тоже это понимает. Сам Путин, по словам Фейгина, скорее успокаивает себя, мол, возьмем Бахмут, и тогда выступлю. Возьмет ли он, это еще большой вопрос. Как бы Мелитополь не потерять. Но сейчас он просто не готов выходить к публике.

"Есть и вторая причина. Он должен успокаивать, кроме народа, на который, в принципе, плевать, окружение, властный класс. В широком смысле. Не Ковальчука и пару тройку людей, вроде Патрушева. Имею в виду в широком смысле класс власти: региональный, городской, федеральное, правительство, силовые структуры, госаппарат… А вот там брожение серьезное идет: проигрываем, успехов нет, все зря, напряжение высокое, санкции, давление, изоляция… А если он продемонстрирует еще и какую-то неуверенность… По большому счету, и к элите Путину не с чем выйти. Я уверен, что он будет избегать формулировок типа "до Киева дойдем". Ты такое заявляешь, а к утру наступление, как вот харьковская операция была", – считает Марк Фейгин.

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