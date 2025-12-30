"Путину невозможно остановиться": Жданов дал прогноз, когда закончится война в Украине

Военный эксперт Олег Жданов / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп завершили новый этап переговоров о возможном мирном урегулировании войны между Россией и Украиной. Стороны сообщили о существенном прогрессе, в частности, почти полном согласовании гарантий безопасности для Украины.

В то же время, самые сложные вопросы остаются нерешенными. По словам Дональда Трампа, глава Кремля Владимир Путин не соглашается на прекращение огня.

О том, как может развиваться война в ближайшие месяцы, какова ситуация с обстрелами, почему Россия не заинтересована в завершении боевых действий и что может заставить Кремль остановиться — в комментарии для сайта ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Почему Путин не хочет мира

По словам Олега Жданова, российский диктатор Путин не хочет прекращения войны, и это очень легко объяснимо. По его мнению, в ближайшее время ничего нового ни в поле боя, ни в ситуации с обстрелами ждать не стоит.

«Путин уверен, что они наступают по всем фронтам, ему это докладывают, и мы видим это в эфирах федеральных каналов Российской Федерации…. Путин сказал, что зачем нам сейчас останавливаться, если мы до конца весны все освободимся — то есть захватят Донецкую и Луганскую область в полном объеме. Поэтому Путину невозможно сейчас остановиться. Знаете, можно втянуться в войну, а вот выйти из войны очень тяжело. Вы же понимаете, каков сложный механизм для прекращения огня. Чтобы приказ дошел до отдельного бойца в окопе, этот боец этот приказ выполнил, а не открыл огонь и не началась стрельба. Так что в этом смысле Путину невозможно остановиться на сегодняшний день”, — говорит Олег Жданов.

Как изменится война в ближайшее время

В ближайшее время, по его словам, война не изменится — Путин продолжит массированные удары по территории Украины и на фронте:

«Вы смотрите, даже сейчас, казалось бы, есть определенные проблемы с личным составом, с техникой — все равно Российская Федерация выгребает все из учебных центров. Количество боевых столкновений колеблется от 150 до 260 в сутки. День они собирают личный состав, чтобы поставить в строй, а затем сутки бешено штурмуют наши позиции. Кстати, партизаны говорят, что в Бердянске выгребают все, что можно выгрести. Все, кто там прятался по тылам, учебным центрам, все выгребают и сейчас везут на передовую».

Как Путин срывает переговоры и манипулирует условиями

Жданов отмечает, что Кремль использует тему переговоров в качестве инструмента затягивания времени, постоянно меняя риторику и условия возможного перемирия. По его словам, Путин постоянно маневрирует и манипулирует понятиями.

«Так он хочет оперативную паузу, так он готов согласиться, а потом он уже не хочет. Он готов согласиться на прекращение огня на время проведения голосования, сначала было голосование на президентских выборах на один день, потом он передумал. Теперь на референдум он на 60 дней сначала согласился, а теперь передумал. Это, на мой взгляд, просто игра … Трамп его подчиненный», — говорит Олег Жданов.

Он добавляет, что Трамп полностью зависит от Путина:

«И Путин тянет время, пытаясь сохранить лицо перед мировым сообществом, что он не такой уж агрессор, а что есть ряд факторов, которые не дают возможности Российской Федерации выполнить вроде бы просьбу того же Трампа относительно прекращения боевых действий, прекращения огня. Сейчас он уже апеллирует тем, что хочет мирное соглашение, одно навсегда. А при этом он заявляет, что по отношению к требованиям он возвращается на 14 июня 2024 года. То есть на полную капитуляцию нашей страны. Трамп отстаивает его позицию по отношению к Запорожской атомной станции. Так что ничего нового».

Гарантии безопасности: почему они под вопросом

Эксперт скептически оценивает заявления о согласованных гарантиях безопасности и отмечает отсутствие реальных механизмов их реализации:

«Ну, а переговоры договорились договариваться. А даже те гарантии безопасности, которые президент Зеленский сказал, что вроде бы на 100% согласованы. С кем? Хороший вопрос. С Трампом? А кто будет вводить эти гарантии безопасности в жизнь? Конгресс в Соединенных Штатах. Во-первых, законопроект еще вообще нет. А каково мнение конгрессменов относительно принятия этого закона? Так это согласовано или не согласовано? Это бред, это бумажка, просто мысли на бумаге, так можно назвать. Потому что Конгресс Соединенных Штатов, две палаты, сенат и палата представителей — там пол тысячи человек. Попытайтесь его пройти. И Конгресс не за то, чтобы капитализировала Украину, а в большинстве, как показывают соцопросы, в том числе и среди конгрессменов, они за предоставление нам оружия и за поддержку Украины».

У Жданова огромные сомнения в том, что этот законопроект пройдет через Конгресс, особенно в том виде, в каком его хочет туда подать Трамп.

«Ну, Трамп ничего не сказал, что я завтра несу в комитет, и пусть этот комитет уже начинает рассматривать эти гарантии безопасности. Он ждет компромиссов, особенно с нашей стороны. Так что, я думаю, что изменений никаких не будет, будем воевать дальше”, — говорит Олег Жданов.

Когда реально возможна остановка войны

Единственная причина, которая может заставить прекратить боевые действия — это смена власти в России, считает военный эксперт.

«Вот если что-нибудь там произойдет во властных кабинетах на Красной площади, в Кремле, тогда можно рассчитывать на какую-то смену. А так, пока, я смотрю, что даже та же „Партия мира“, как ее называют Дмитриев — Ушаков, у них нет рычага влияния на Путина. Все равно, выходит Лавров и заявляет, что все остается, что Украина должна принять все условия Российской Федерации. Пока не будет смены власти, там остановки боевых действий не будет. И вторая причина, самая главная — это разгром российской армии на поле боя. Если мы начнем одерживать там победы, хотя бы на отдельных оперативных направлениях, Россия будет первой взывать о том, что давайте прекращать огонь», — говорит Олег Жданов.

«Окно возможностей» и заявление Буданова

По мнению эксперта, слова главы Генерального управления разведки Украины Кирилла Буданова о «окне возможностей» для достижения мирного соглашения, которое откроется в феврале 2026 года, не отвечают реалиям войны:

“Какое он видит окно возможностей? Я только что нарисовал реальную картину, посмотрите на линию фронта».

По его словам, Россия, хоть и вкладывая костями своими путь, но продвигается.

«Мы Северск все же потеряли. Сейчас критическая ситуация в Гуляйполе. Волчанск у нас только под огневым контролем. Мы просто боимся сами признаться в том, что мы Волчанск уже не контролируем. Какое окно возможностей? Согласиться на капитуляцию? Партнеры наши немного проседают, потому что эти разговоры о перемирии, о прекращении боевых действий, они их расслабляют. Пятая колонна Европы очень сильно давит на Европейский Союз, что нужно прекращать помощь, нужно начинать дипломатический путь, нужно начинать переговоры. Где здесь вы видите окно возможностей? ” — говорит Олег Жданов.

Россия будет давить как можно больше

Жданов обращает внимание, что главная цель массированных ударов России по Украине неизменна — давление на гражданское население.

«Цель одна. Она как была, так и остается. Это давление на общество, формирование общественного мнения. Если наше государство не хочет заниматься этим, этим занимается наш враг. Вы же посмотрите в окно — какая погода. Представьте, что происходит в квартирах, в домах, в которых нет отопления, нет воды, нет света. Так что Путин, как бы это досадно ни звучало, оседлал очень удачно лошадку и, к сожалению, будет давить на как можно больше. Чем дальше, тем сильнее. Ракет у него достаточно, авиация летает по сей день. Мы так и не дождались, когда станет кругом стратегическая авиация Российской Федерации. Они там уже модернизировали даже Ту-160 под новые ракеты Х-101, она не входила в штатный перечень Ту-160. Сейчас Ту-160 уже их запускает, эти ракеты», — говорит Олег Жданов.

Эксперт отмечает, что стратегия Кремля работает через непрерывное давление. Россия, по его словам, продолжает реализовывать свой план ликвидации Украины как государства и украинцев как нации, не считаясь с потерями:

«Пока народ не выйдет на улицу и не скажет, что все, хватит, подписывайте, что есть, только заканчивайте войну. Вот и все. И тогда он сэкономит на танках, но выигрывает. Это стратегия. То, что у нас нет ни у главы Вооруженных сил, ни у руководства государства, это стратегия. У нас до сих пор нет стратегического плана обороны страны. Мы живем сегодняшним днем. Российская Федерация пытается плохо, кровавыми методами, не считаясь с потерями, но они протягивают свою стратегическую линию — ликвидация Украины как государства, ликвидация украинцев как нации».