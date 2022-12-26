Путину нравится убивать: может ли он закрыть границы и официально объявить войну – ответ эксперта

Сегодня, по мнению Олега Жданова, вряд ли российское общество готово идти на столь огромную жертву – становиться самому против всего мира, закрывать границы, объявлять всеобщую мобилизацию и т.д.

Глава страны-агрессора Владимир Путин получает удовольствие от того, что льется кровь, и это самое страшное. И страшно то, что Запад либо не хочет понимать это, либо делает вид, что не понимает. И ведет собственную игру за счет жизней украинцев.

Об этом в интервью ТСН.ua заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Он (Путин – ред.) получает удовольствие. Это самое страшное. Почему это самое страшное? Потому, что в этом смысле у него нет тормозов и, действительно, от того, что там льется кровь рекой, он получает удовольствие. Это очень страшно. И страшно то, что Запад либо не хочет понимать это, либо делает вид, что не понимает. И ведет собственную игру за счет жизней наших граждан и наших военнослужащих. Вот в чем главная проблема", – сказал эксперт.

Кстати, для нас, по убеждению Жданова, это должно стать уроком на будущее: если хочешь мира – готовься к войне. "Это должно стать нашей национальной идеей после победы над Российской Федерацией", – добавил он.

Отвечая на вопрос, может ли Путин закрыть границы и официально объявить войну, Жданов отметил, что кремлевский диктатор может такое сделать, но это может повлечь за собой совсем другие процессы.

"Это надо было делать в марте месяце. Если бы он тогда это сделал, возможно, общество его бы поняло. Хотя тогда они все надеялись на самую сильную, на вторую армию мира, которая может проиграть, только если НАТО в полном составе вмешается в эту войну", – говорит военный эксперт.

Сегодня, по мнению Жданова, вряд ли российское общество готово идти на столь огромную жертву – становиться самому против всего мира, закрывать границы, объявлять всеобщую мобилизацию и т.д.

"Может, Путин еще размышляет об этом, но дело в том, что Российская Федерация на сегодняшний день, на мой взгляд, находится в состоянии ожидания очередного "черного лебедя", который может стать триггером для того, чтобы начались необратимые процессы, процессы развала самой Российской Федерации. Там же в некоторых регионах идут процессы, и они рассматривают вопрос, насколько им важно оставаться под руководством Москвы, или, возможно, побороться за собственный суверенитет", — отметил он.

Напомним, военный эксперт Института будущего Иван Ступак убежден, что президент России Владимир Путин не намерен заканчивать войну против Украины, ему нужна только пауза. Об этом говорят многие факторы, в частности, оборонный бюджет РФ на 2023 год.

Читайте также: