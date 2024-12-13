"Путину нужен шок": эксперт назвал сценарии ближайшей угрозы для Киева

После ночной и утренней дроново-ракетной атаки по Украине 13 декабря, во время которой было сбито рекордное количество воздушных целей, вероятность нового мощного удара не исключается в ближайшие дни — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.



"Тенденция достаточно угрожающая. Прошлая ночь и утро — почти 200 дронов. Понятно, что были не только "Шахеды", но и "Пародии" и "Герберы" для того, чтобы максимально перегрузить нашу систему ПВО. Это невероятная нагрузка на нашу ПВО. Часть дронов мы не смогли уничтожить, соответственно, они выполнили возложенные на них задачи. И ключевое — более 90 ракет. Это масштабная ракетная атака. С учетом того, что это был комбинированный ракетный удар, часть ракет попала туда, куда были нацелены", — анализирует ситуацию в комментарии для ТСН.ua Владислав Селезнев.



Эксперт обращает внимание на то, что российские z-паблики сообщали, что кульминацией атаки должен быть запуск "Орешников".

Угроза сохраняется



"Того не произошло, но не факт, что того не произойдет через несколько дней. Некоторые эксперты, ссылаясь на протоколы о закрытии воздушного пространства над Капустиным Яром, предполагают, что запуск может состояться через несколько дней. Кажется, с 18 декабря снова будут закрывать небо над Капустиным Яром. Для того чтобы проводить испытательные или боевые пуски тех же ракет", — говорит Селезнев.



И добавляет: "Поэтому именно в тот промежуток времени я в очередной раз призываю не пренебрегать сигналом воздушной тревоги. Есть определенные признаки того, что враг может совершить теракт, ударив по скоплению гражданского населения. Может ли это быть Киев или другие скопления населения — этого исключать нельзя .Не нагнетаю, а призываю к ответственности".



Под скоплением людей эксперт подразумевает торговые центры, выставочные, концертные залы, большие учебные заведения.



"Путину нужен шок. Шок, в который должна погрузиться страна из-за чрезвычайно огромного уровня потерь среди гражданских. Конечно, Путин вряд ли решится на использование ядерной компоненты, но даже удары ракетами с обычными боеголовками могут привести к большим потерям среди гражданских. Я подчеркиваю, что каждому из нас не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Тем более — жителям столицы. Путин постоянно повторяет, что центры принятия решений, командные пункты, пункты управления и связи для него являются приоритетной целью", — предполагает Селезнев.



По словам эксперта, промежуток в 3-5 дней не означает, что враг не будет применять практику массированных дроновых атак.



К этому аналитик добавляет, что целью врага является не только энергетика и объекты логистики, но и военные объекты.



"Они нацеливали баллистику по Староконстантинову, Миргороду. То есть по местам, где вероятно могут быть наши истребители", — анализирует открытую информацию Селезнев.



Кроме того, по словам бывшего спикера Генштаба ВСУ, на фоне того, что Украина сейчас получает масштабные пакеты военно-технической помощи от США, путинская армия пытается атаковать объекты транспортной инфраструктуры, в частности, в западной части Украины.



"Враг пытается разрушить то, что позволяет нам быть более мощными на поле боя", — заключает эксперт.



Резюмируя, Селезнев считает, что Путин не намерен не заострять ситуацию еще больше до инаугурации Дональда Трампа.



"Наоборот. Обе стороны российско-украинского противостояния пытаются сделать наиболее удобные, мощные условия и позиции для начала переговорного трека. Путину нужен шок, от которого весь мир ужаснулся бы и в первую очередь — украинцы. Но этого (ракетной атаки — Ред.) может и не произойти. Поэтому нужно жить обыденной жизнью, но ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги", — говорит. аналитик.

Ранее сообщалось о том, что Пентагон предупредил Украину.

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