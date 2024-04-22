ПВО для Украины: какие еще страны могут предоставить Patriot и что говорят в ЕС

Украина – среди тем, которые неизменно доминируют в повестке дня министров иностранных дел и обороны ЕС.

В Европе приветствуют решение нижней палаты Конгресса предоставить Украине помощь. Это звучало от ряда министров иностранных дел и обороны стран-участниц ЕС.

Об этом говорится в сюжете корреспондента "Радио Свобода" Зоряны Степаненко.

Новости из США заставили многих союзников в Европе вздохнуть с облегчением, сказал сегодня глава литовской дипломатии. При этом Габриэлюс Ландсбергис призвал страны ЕС не расслабляться, а искать и находить способы помощи украинцам.

Украина - среди тем, которые неизменно доминируют в повестке дня министров иностранных дел и обороны ЕС. Сегодня они заседают в Люксембурге. Глава европейской дипломатии призвал всех мобилизовать усилия по защите украинского неба. И в ближайшие дни принять "конкретные решения" об отправке большого количества средств ПВО. Работа над тем, чтобы помочь Украине, продолжается, сказал Боррель, ежедневно.

"Мы посылали много предупреждений, писем, спрашивая, что можем сделать. Нам нужно больше боеприпасов, больше пусковых систем. Необходимо поставить перехватчики к батареям, которые уже есть у них, и увеличить количество батарей. Давайте посмотрим, что государства-члены готовы сделать и поставить. Потому что в Брюсселе у нас этого нет", - сказал Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам.

Жозеп Боррель

Украине, которая сейчас имеет три Patriot, нужно минимум еще семь. Пока что есть обязательства по одному - от Германии. В немецком Минобороны сегодня обещали доставить систему "как можно быстрее".

Норвегия объявила сегодня, что готова вкладываться в усиление украинской противовоздушной обороны финансово. А Financial Times узнало о давлении на других союзников, которые располагают Patriot: Испанию и Грецию.

Журналисты сообщили, что на их вооружении - более десятка таких систем, есть и другие. И лидеры других стран - призвали испанского и греческого премьеров поделиться ими, ведь непосредственной угрозы их странам нет. Глава МИД Испании сегодня прямо не ответил на вопрос, рассматривает ли Мадрид возможность передачи Украине систем ПВО. Сказал, предпочитает не предоставлять лишние подробности, что где и когда дается.

Министры Кулеба и Умеров по видеосвязи призвали коллег к "конкретным и смелым" решениям, которые помогут усилить противовоздушную оборону Украины. И также предостерегали, что не стоит не расслабляться от новостей из Конгресса.

Российские силы имеют существенное преимущество в боеприпасах, тогда как украинская сторона вынуждена их экономить. Сенат намерен голосовать за пакет помощи Украине завтра, президент США обещал подписать документ немедленно.

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Напомним, в Швеции предполагают предоставление Украине систем Patriot.

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