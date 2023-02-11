ПВО из судей, массажистов и таксистов: добровольцы в Киеве уничтожают с крыши многоэтажки "Шахедов"

В Киеве противовоздушную оборону обеспечивают добровольческие формирования территориальных общин, сокращенно – ДФТГ. Это что-то похожее на терроборону, на их попечении такие формирования и действуют. Впрочем, в отличие от ТРО не получают зарплаты и обеспечивают себя сами. Среди участников таксисты и адвокаты, массажисты и судьи, говорится в ТСН.

Бойцы одного из противовоздушных расчетов обустроили позиции на крыше обычной многоэтажки. На вооружении против вражеских беспилотников – несколько пулеметов. "Известный пулемет "Максим", какого-то 40-летнего года выпуска", — показывают свое оружие ребята.

Еще у них есть передвижные зенитно-ракетные комплексы, прожектор для освещения цели и генератор и еще военное снаряжение. Впрочем, это подразделение необычное – это добровольческое формирование территориальной общины. Его участники – военными не считаются, они просто живут в одном районе города и защищают его. "Я судья Верховного суда. С первых дней войны хотел как-то помогать", – говорит Юрий Чумак.

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Мужчина в свободное от работы время командует ротой добровольцев. Его заместитель – тоже судья. Объясняют, что в начале великой войны работа судов остановилась. Они же пошли к войскам, но, зарезервированные государством, попасть на фронт не смогли. Так и появилось добровольческое формирование «Мрия», в котором на данный момент в целом служат три десятка судей разных инстанций.

“О работе, ну вы понимаете, первые два месяца работы фактически не было, все понимают, какая ситуация была. Сразу – мы уже начали слушать дела, но мы находим время. Либо мы берем на работе освобождение, либо это выходной день. В свободное от работы время, с 6 вечера и до 9 утра ты можешь здесь дежурить”, — убеждают они.

Подразделение на попечении одной из бригад терробороны, но в отличие от нее – обеспечиваются средствами самих добровольцев и зарплаты за это они не получают. “Форма где-то тысячи 4-5. Берцы – 2900. Бушлат – где-то тоже 4. Мы можем себе это позволить, мы закупаем сами”, — говорят защитники.

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Но не единственными судьями. Бок о бок с ними – и другие профессии, присоединиться к добровольческим подразделениям могут все желающие. "Судьи, адвокаты, водители, массажисты, таксисты. Может, еще кто-то есть, но это те с кем мы дежурили”, — рассказывают ребята о своем доброте.

Добровольные формирования территориальных общин – это мощный резерв Сил Обороны, объясняет пресс-офицер Павел. “Наша бригада терробороны города Киева, фактически большинство подразделений – они сейчас выполняют боевые задания в местах боевых столкновений на Востоке. Добровольческие формирования ДФТГ – это основа, которая фактически защищает наш тыл. Они дежурят на боевых постах – не просто отбывая номер, а реально сбивая иранские мопеды”, — говорит он.

Добровольцы могут влиться и в ряды Вооруженных сил Украины, обычно после специальных учений. Участие в таких формированиях не освобождает от призыва, поэтому надолго здесь остаются в частности – непригодные для службы, или работники критических предприятий. В свое свободное время они охраняют критические объекты городов или как подразделение судей — работают как ПВО.

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