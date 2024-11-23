ПВО мало не бывает: начальник КГВА рассказал о защите Киева и куда идти в случае блэкаута

Сергей Попко рассказал, почему важно не игнорировать тревоги, что сделают с аварийными мостами Киева и будет ли главная елка страны.

С наступлением холодного времени Киев практически ежедневно подвергается воздушным атакам врага. Но, несмотря ни на что, город живет и функционирует в условиях полномасштабной войны.

Сергей Попко уже более двух лет возглавляет Киевскую городскую военную администрацию.

ТСН.ua поинтересовался у чиновника, как приходится работать в условиях войны, готов ли город отражать вражеские атаки, почему нужно немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги и к чему готовиться жителям в случае длительных отключений света и тепла.

2500 единиц ракет и БпЛА летело на Киев

– В октябре исполнилось два года, как вы возглавляете КГВА, что считаете своим самым большим достижением в должности?

– Достижения нужно оценивать по завершению работы. Никакие из твоих усилий не стоят ничего, если в итоге ты не достиг поставленной цели. Нужно каждый день предано и на совесть делать свою работу. Прилагать все усилия для самого главного – защиты города!

А это – сохранение жизни и здоровья киевлян и гостей столицы, бесперебойное функционирование всей инфраструктуры многомиллионного мегаполиса, обеспечивающего жизнедеятельность горожан, защиту от военных, техногенных и других угроз. И это нужно реализовывать, несмотря на почти ежедневные атаки на столицу – дронами, крылатыми и баллистическими ракетами.

Напомню, что за 1000 дней полномасштабного вторжения вооруженные силы России применили по столице Украины более 2500 единиц ракет и БПЛА! Но Киев продолжает жить и делать все для нашей Победы.

Жизнь, несмотря на обстрелы врага

– Киев вошел в период отопительного сезона. Готов ли город пройти его без отключений тепла и света? Насколько возможна вороятность блэкаута в Киеве и при каких условиях?

– Отопительный сезон в Киеве уже начался. Практически все больницы, школы, детские сады и другие учреждения социальной сферы подключены к теплоснабжению. Исключение могут составлять только объекты некоммунальной собственности или те, где возникли аварийные ситуации и заведение в процессе срочного восстановления. Но таких единицы.

Напомню, что начиная с 24 февраля 2022 года враг делал все возможное, чтобы разрушить критическую инфраструктуру Киева. Стремился оставить нас без тепла, воды и газа.

В прошлом году в результате ракетных ударов и атак дронов было повреждено 63% энергетических объектов города. Но, несмотря на это, мы пережили зиму. Тысячи специалистов работали почти круглосуточно, чтобы подготовить поврежденную энергосистему к нынешнему отопительному сезону.

магистральные сети подготовлены для передачи увеличенных объемов электроэнергии;

выстроенны сооружения физической защиты энергообъектов (впервые в мире);

подготовлены схемы резервного питания и варианты преодоления возможных последствий (также впервые в мире);

Киев получает ощутимую помощь от зарубежных партнеров – энергетическое оборудование, трубопроводы теплосетей, генераторы нам предоставили USAID, генераторы для артезианских скважин обеспечили UNICEF;

город закупил 23 мобильных котельных, работающих на дизельном топливе.

Россияне будут продолжать тактику террора мирного населения. Если в столице не будет поражений критической инфраструктуры, а это произойдет в других городах – мы должны понимать, что Киев – это часть энергетической структуры. Поэтому в случае повреждений объектов критической инфраструктуры в Украине – энергетики вынуждены будут вводить графики отключений, в том числе и в столице, или сбалансировать систему.

Советуют найти ближайший "Пункт Незламности"

Где будут спасать киевлян во время блекаута

– Еще летом эксперты предупреждали о возможных отключениях электроэнергии на 10-12 часов в холодное время года. Есть ли у власти сценарий действий, если это произойдет во время сильных морозов? Достаточно ли у города пунктов обогрева, где смогут найти убежище жители?

– Киев и его жители должны быть максимально защищены. Мы должны предусматривать будущие угрозы и риски для столицы Украины и превентивно реагировать на потенциальные опасности для предотвращения критических ситуаций. Последние массированные ракетные удары еще раз доказали, что враг не отказался от своих целей уничтожать гражданское население, поэтому существует реальная угроза повторения воздушных ударов, в том числе по объектам критической инфраструктуры.

Поэтому в случае чрезвычайной ситуации будет обеспечена работа всех "Пунктов Незламности" в круглосуточном режиме. Постоянно ведется работа по информированию киевлян о работе и доступе к таким пунктам на период ухудшения погодных условий.

Напомню, каждый киевлянин может найти ближайший "Пункт Незламности" в приложении "Дія". Там есть интерактивная карта, в меню можно узнать адрес и условия каждого пункта, а также проложить к нему маршрут. Сервис работает даже без доступа в Интернет – для этого нужно заранее загрузить карту выбранного региона в "Дії". Поэтому заходите сейчас и загружайте карту.

С 2022 года в Киеве создано более 1000 "Пунктов Незламности". Это – островки безопасности, стабильности, тепла, которые будут функционировать круглосуточно и бесплатно для временного пребывания в случае чрезвычайных событий.

Блэкауты запрещены! Кто точно будет со светом зимой?

Почему людям приказывают идти к укрытию

– В последнее время в момент воздушной тревоги горожан начали извещать о "повышенной опасности" с требованием немедленно идти к укрытию. Зачем это делается, ведь через 5 минут сообщается об отбое?

– Приложение "Воздушная тревога", извещающее украинцев об угрозах, также предупреждает о повышенной опасности – о приближении к локации, где находится человек вражеской ракеты или беспилотника.

Некоторые украинцы не соблюдают рекомендации во время воздушных тревог. Такие сообщения могут более информативно на них повлиять соблюдать меры безопасности. Сигнал "Отбой воздушной тревоги" предоставляется только после доразведки воздушного пространства на предмет любых угроз для киевлян.

Как и чем защищают небо над Киевом

– Если сравнивать с прошлым годом, насколько процентов усилилась воздушная защита столицы? Насколько ее нужно усилить, чтобы вражеские "Шахеды" не могли залетать на территорию города?

– Некорректно говорить о Силах и средствах противовоздушной обороны в процентном эквиваленте. Небо над столицей защищают различные системы противовоздушной защиты, которые способны сбивать баллистические, гиперзвуковые, крылатые ракеты, дроны на разных расстояниях и высотах. Это как системы, разработанные еще во времена советского союза, так и новейшие системы западных образцов.

ПВО мало не бывает. Мы постоянно просим наших западных партнеров по поставкам дополнительных систем противовоздушной обороны. Но несмотря на это – какой бы мощной ПВО не была, она не может дать 100% гарантии сбивания всех целей. Нет в мире ПВО, которая давала бы стопроцентную защиту воздушного пространства. Тактика атак врага постоянно меняется, они комбинированными атаками пытаются прорвать противовоздушную оборону столицы. Мы симметрично реагируем на угрозы и постоянно совершенствуем систему ПВО.

Но еще раз напомню людям – ни один даже современный зенитно-ракетный комплекс не может разложить вражескую ракету или дрон на атомы. Сбитая воздушная цель – это всегда обломки. И очень важно, чтобы все жители Киева находились во время воздушной тревоги в укрытиях. Поврежденное обломками имущество мы восстановим. Но жизнь и здоровье нужно беречь, беречь соблюдая правила безопасности.

Работа мобильных огневых групп / Фото: Associated Press

Есть ли угроза со стороны Беларуси?

– Сейчас говорят о новой угрозе – присутствие в Беларуси истребителей МиГ-31К, которые могут нанести удары "Кинжалами". Как вы оцениваете угрозы для Киева со стороны северного соседа?

- Мы отслеживаем любые потенциальные угрозы для столицы. В частности, и в виде вылета истребителя МиГ-31К – носителя гиперзвуковой аэробалистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" с аэродрома Мачулищи (Беларусь). Но на угрозы следует реагировать адекватно. Понимать настоящие опасности и не напускать безосновательную панику для гражданского населения. К сожалению, слишком много СМИ, журналистов этого не понимают, не редко, не понимая сущности вещей, "страшилками" пугают людей. Киев атакуется ракетами по всем направлениям, а не только по восточному. Ракеты маневрируют и меняют курсы, но Силы обороны готовы давать отпор на всех рубежах.

Что происходит с мостами Киева?

– Усиливал ли город охрану и контроль за столичными мостами? Ведь кроме угроз от воздушных ударов, мосты Патона и Метро находятся в аварийном состоянии.

– Мосты в Киеве являются стратегическими объектами. Северный мост через реку Днепр построен в 1976 году.

В 2024 году предприятием "Киевавтодормост" частично выполнены работы по текущему ремонту мостового полотна сооружения, в частности ремонт железобетонной плиты проезжей части, также устройство нового гидроизоляционного слоя и асфальтобетонного покрытия. Завершение полного комплекса работ по ремонту проезжей части моста запланировано в 2025 году (при наличии необходимого финансирования). Что позволит снизить деградацию несущих конструкций и обеспечит дальнейшую безопасную эксплуатацию моста в целом.

Относительно моста Метро. В конце августа были начаты противоаварийные работы, которые входят в состав работ по реставрации моста Метро и включают установку временных металлических поддерживающих конструкций в прогонах сооружения. Именно такой вид и характер работ позволяет обеспечить безопасную эксплуатацию моста без его закрытия до начала выполнения работ по реставрации.

В настоящее время ведутся подготовительные работы к монтажу металлических элементов поддерживающих конструкций, устройство ледорезов для обеспечения ледохода. Также, начаты работы по вибропогружению свай в русле реки Днепр для установки поддерживающих конструкций моста. Сейчас сооружение работает в ограниченном режиме по грузоподъемности. Однако для сохранения движения транспорта с правого на левый берег реки Днепр, на период выполнения противоаварийных работ, движение автомобилей и поездов метрополитена сооружением сохранено.

Мост Метро

На Южном мосту продолжаются текущие эксплуатационные работы, ремонт консольной части тротуара с заменой перильной ограды.

Есть ли проблемы с кадрами из-за мобилизации?

– Из-за мобилизации существует ощутимая нехватка работников в разных отраслях. Ощутил ли Киев проблемы с кадрами из-за мобилизации и где больше всего?

– В нашей стране продолжается война. Вооруженным Силам Украине нужна наша всесторонняя поддержка. В том числе и кадровое пополнение. На территории всего нашего государства, и в Киеве, в том числе, продолжаются мобилизационные мероприятия. Защищать свою страну – это конституционная обязанность каждого гражданина. В настоящее время все предприятия, являющиеся частью критической инфраструктуры, составляющей системы жизнеобеспечения столицы работают и работают эффективно.

Елка будет, но без аттракционов

– Планирует ли город в этом году устанавливать главную елку страны на Софийской площади?

– По планам новогодняя елка будет установлена ​​ко Дню Святого Николая на Софийской площади. Как и в предыдущие годы – исключительно за счет меценатов, без привлечения бюджетных средств. Но подчеркиваю, что в столице не будут проводиться массовые мероприятия, такие как ярмарки, фудкорты и аттракционы.

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