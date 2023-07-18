ПВО сожгла "ракеты мести за Крымский мост", но угроза актуальна 72 часа — эксперт

В России вторые сутки продолжают звучать заявления и призывы о мести Украине за разрушенный Крымский мост. Как известно, украинские силы обороны не подтвердили и не опровергли свою причастность к взрыву на этой незаконной конструкции.

Как известно, после удара надводных дронов по мосту Россия атаковала южные регионы Украины шестью ракетами "Калибр" и 31 БПЛА Shahed.

В то же время украинские эксперты уверены, что эта атака окупантов не была местью за мост. Вероятно, что обстрел был запланирован раньше, но совпал с разрушением моста.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. С ним журналист ТСН.ua общался за считанные минуты до того, как спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что ночная атака стала местью за мост.

"Для этого (ракетного ответного удара – Ред.) нужно время для подготовки. При наличии боекомплекта оккупантам для нее может потребоваться от 48 до 72 часов ", — говорит Александр Коваленко, уточняя, что время нужно на логистику и подготовку ударных групп.

К этому он добавляет: " То, что сегодня происходило в Одессе и Николаеве (обстрелы со стороны оккупантов – Ред.) – я не могу назвать это реакцией на Крымский мост. Скорее всего, это была заранее подготовленная акция. Они заранее знали, что разорвут зерновую сделку и будут "праздновать" это так (обстрелами – Ред.)".

Напомним, ночью военные Воздушных сил ВСУ уничтожили 6 вражеских крылатых ракет "Калибр", 31 ударный дрон Shahed и один разведывательный БПЛА.

"Что касается ракетного компонента — был использован ограниченный боекомплект, — комментирует ситуацию Коваленко. — Если говорить о дронах, то врагом был совершен среднестатистический массированный налет. То есть враг сейчас предпочитает использовать именно дроны. Их он применяет почти каждые 2-3 дня, а то и чаще.С 24 июня россияне почти не использовали авиационные ракеты Х-22, Х-101, Х-555.Не исключаю, что они их берегут для мести.Возможно, берегут, чтобы использовать 24 августа, в День независимости Украины или накануне, чтобы терроризировать неделю. Или накапливается боекомплект в преддверии отопительного сезона, чтобы нанести удары по энергетической инфраструктуре".

При всем этом Коваленко обращает внимание и на то, что российские пропагандисты заявляют, что ночные удары – это именно месть за крымский мост. По данным российских средств массовой пропаганды, об этом утвердительно сказал и спикер Путина Песков.

"Таким образом, пытаются "слинять", мол, это была месть, все, мы отомстили. Но при этом могут продолжать накапливать ракеты, чтобы атаковать Украину, например, на День независимости", — говорит Коваленко.

В свою очередь, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев тоже сомневается в том, что ночная атака россиян на самом деле была именно местью за Крымский мост.

"Это была запланированная акция врага ради разрушения портовой инфраструктуры, откуда отправляется морской транспорт с зерном в страны Азии и Африки", — говорит Селезнев.

Взрывы на Крымском мосту: что известно

В ночь на 17 июля в районе Крымского моста прогремели два взрыва, которые слышали жители близлежащих населенных пунктов. Утром в Сети появились фото и видео с значительными повреждениями автомобильной части моста. В то же время местные оккупационные власти заявляли о "чрезвычайном событии" в районе 145-й опоры моста.

В Следкоме РФ заявили об атаке по мосту двумя вроде бы украинскими надводными беспилотниками и повреждения одной из секций конструкции. В ведомстве открыли дело по статье о теракте.

В то же время в СБУ заявили, что с интересом следят, "как один из символов путинского режима в очередной раз не выдержал военной нагрузки". Все детали организации "хлопка" в службе пообещали раскрыть после победы Украины.

Следует заметить, что с начала полномасштабного вторжения это уже второе серьезное разрушение Крымского моста. В прошлый раз он был поврежден 8 октября в 06:00. Россияне тогда утверждали, что взрыв спровоцировал грузовик, в котором была якобы заложена взрывчатка.

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