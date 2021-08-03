Пьяное ДТП в Харьковской области: в больнице скончался 14-летний парень, которого сбило авто на обочине

За жизнь подростка медики боролись 5 суток, но напрасно.
В харьковской больнице скончался один из подростков, которых на Харьковщине сбил пьяный водитель. За жизнь 14-летнего парня медики боролись 5 суток, но напрасно.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 3 августа.
После ДТП он был в коме — имел тяжелую травму головы. Еще один травмированный — 15-летний школьник — остается в тяжелом состоянии. И пока врачи воздерживаются от каких-либо прогнозов.
На прошлой неделе ребята попали под колеса "Жигулей" в поселке Вильча. Автомобиль буквально снес подростков, которые шли по обочине.
После этого водитель даже не остановился, а лишь нажал на газ. Его — вместе с побитой машиной — в тот же вечер нашли в лесополосе. Мужчина был сильно пьян. Сейчас он находится под арестом без права на залог.
Напомним, на Закарпатье 16-летний парень за рулем Land Rover сбил женщину.