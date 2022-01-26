Пьянствовал и наблюдал неподалеку: в Сумах задержали мужчину, который "заминировал" поезд

Пьянствовал и наблюдал неподалеку: в Сумах задержали мужчину, который "заминировал" поезд

Хулиган не думал, что его найдут.

В Сумах полиция оперативно разыскала и задержала мужчину, который угрожал взорвать поезд.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 26 января.

На линию "102" хулиган сообщил, что в поезде "Ужгород-Лисичанск" заложена взрывчатка, и как только он прибудет на станцию "Сумы" — произойдет взрыв.

Полиция отвела пассажиров с вокзала, на перроне дежурили спасатели и экстренная медицинская помощь, а взрывотехники обследовали близлежащую территорию. Проверили и поезд – опасных предметов не нашли.

Буквально через 2 часа вычислили и задержали псевдоминера. Им оказался 42-летний житель Сум, который выпивал с приятелем неподалеку и наблюдал за происходящим. Мужчина признался — не ожидал, что его найдут, и не знал, что наказание будет суровое. Ему грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.

В Сумах полиция оперативно разыскала и задержала псевдоминера

Ранее сообщалось, что студент из Кривого Рога заказал "минирование" учебного заведения при кураторстве ФСБ России.

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