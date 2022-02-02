Пьянствует, сносит мусор и курит в постели: 7 человек угорели в одесском пожаре из-за нерадивого соседа

Пьянствует, сносит мусор и курит в постели: 7 человек угорели в одесском пожаре из-за нерадивого соседа

Мужчина уже не в первый раз устраивает пожары в этой квартире.

Четверо взрослых и двое детей попали в больницы после ночного пожара в Одессе. Квартира в спальном районе "Черемушки" вспыхнула около трех ночи. Огонь мгновенно распространился на три этажа, а едкий дым густо затянул подъезд "хрущевки". Спасателям пришлось выводить людей с помощью кислородных масок.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16.45.

Евгений запечатлел видео пожара со своего балкона в доме напротив. Рассказывает, что около трех ночи работал за компьютером, и вдруг в окне заметил огненное зарево. Пламя стремительно поднималось вверх. «Пока я ушел оделся и взял телефон, уже горело то, что успел снять, дошло буквально за три минуты до пятого этажа», – рассказывает Евгений.

Жители дома проснулись, но выйти на улицу не смогли, потому что подъезд затянуло густым дымом. Кому-то становилось плохо уже на первых шагах. Выносили их спасатели.

«Спасатели эвакуировали семь человек, из которых двое детей. В аппаратах для защиты органов дыхания и зрения, без которых невозможно было работать из-за значительного задымления», — заявила представитель местной ГСЧС Марина Мартыненко.

Семерых пострадавших скорые доставили в больницу. Медики их состояние оценивают как тяжелое. Среди госпитализированных двое детей. «Ожоговых ран, Слава Богу, не было, но они вдохновлялись продуктами горения, поэтому в тяжелом состоянии мы их госпитализировали в отделение реанимации», — говорят медики.

Квартира, где произошел пожар, выгорела дотла, но даже сейчас видно насколько жилье было засорено. Ее владелец семидесятилетний Юрий узнает — это его вина. «Из-за курения в постели. Помню, что газеты вспыхнули поначалу. Пока я здесь одну гасил, пока я сам в ванную бегал, там набирал мало воды, а оно так быстро вспыхнуло, я даже не ожидал», — говорит мужчина.

Новости Одессы: четверо взрослых и двое детей попали в больницы после ночного пожара

Это уже не первое возгорание в этой квартире, рассказывают соседи. Жалуются, одинокий мужчина превратил дом в свалку, постоянно пьет и курит.

«У него вся квартира была в мусоре. У него не работает ни канализация, ни вода, ни свет. Ему давно все это отключили, потому что он не платил и вот оно дошло до этого», — говорят местные жители.

Чтобы мужчина убрал мусор из квартиры, люди воюют уже не первый год, но ни полиция, ни местные власти не смогли им помочь. Жить сейчас в его квартире невозможно, поэтому соседи надеются, что мужчину заберут в приют пожилых людей.

Читайте также:

В Кропивницком масштабно горит квартира в многоэтажке: СМИ сообщают о взрыве и пострадавших (фото)

Мчался и шел на обгон: свидетели рассказали подробности смертельной аварии маршрутки в Днепре

Рассчитывали на скопления людей: российские кафиры сбросили боеприпас на проезжую часть КПВВ "Гнутовое"