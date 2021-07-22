Пьяный дебош: как накажут директора запорожской гимназии за нападение на копов

Пьяный дебош: как накажут директора запорожской гимназии за нападение на копов

После инцидента у женщины впереди непростой разговор в мэрии Запорожья.

Бросалась на копов, обвиняла их в изнасиловании и нецензурно ругалась — в Запорожье звездой Интернета стала педагог.

Об этом говорится 22 июля во сюжете ТСН.19:30.

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Дебош на дороге сняли свидетели выложили в Сеть, а пользователи узнали его героиню. Женщина оказалась директором местной гимназии.

В патрульной полиции рассказали: легковой автомобиль, который вилял из полосы в полосу, остановили около полуночи. За рулем был 44-летний мужчина с явными признаками опьянения. От теста на алкоголь он категорически отказался. В защиту водителя стала пассажирка. Она пошла в атаку на копов с угрозами, кричала, что ее насилуют, и нецензурно ругалась.

Теперь у женщины впереди непростой разговор в мэрии Запорожья. Там подтвердили: она — педагог, его поведение назвали недопустимым. И пообещали принять решение о директоре гимназии, как только она выйдет на работу из отпуска.

"Такое поведение противоречит педагогической этике, но и вообще! Женщина находится в отпуске, не на рабочем месте, но это недопустимо", — считает директор департамента образования на науки Запорожского городского совета Станислав Романчук.

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