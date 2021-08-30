Пьяный дебош в больнице Ровно: пострадавший от пациента медик уволился с работы

Медик перешел работать в частную клинику.

Забрызгал слезоточивым газом глаза, трепал, нецензурно ругался и назывался работником СБУ — пациент напал на медика в городской больнице Ровно. Туда мужчину с порезом руки доставили на "скорой" после дебоша в одном из магазинов.

Чем все закончилось, говорится 30 августа во сюжете ТСН.19:30.

С начала года в Украине зафиксировали более двух с половиной тысячи нападений на медиков, говорят в профильном комитете Верховной Рады. Уже есть законопроект, который, в частности, предусматривает жесткое наказание нападающим. Но сначала медикам с охраной должна помочь местная власть

"Нужно, чтобы каждая медицинская бригада экстренной помощи, все приемные отделения, все отделения в больницах были оснащены кнопкой срочного вызова правоохранителей", — говорит глава профильного комитета ВР Михаил Радуцкий.

Травматолог Александр Генсицкий, что принимал дебошира, сейчас стал пациентом.

"Потерпевший — шестикратный чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу и в данном случае он проявил терпение, смелость и выдержку и не стал применять свою физическую силу", — говорит заместитель главного врача Ровенской городской больницы Игорь Дундюк.

Сейчас в больнице выясняют, почему не смогли связаться со службой охраны, с которой у них заключен договор.

Новости Украины: в Ровно раненный пациент забрызгал глаза врача слезоточивым газом

А вот Александр Генсицкий, которого в Ровно считают важным и профессиональным медиком, после нападения уволился из городской больницы. Об этом сообщает "Суспильне".

"Александр сегодня написал заявление на увольнение и отказался работать в городской больнице. Он пошел в частную клинику", — сказал Игорь Дундюк.

Напомним, что у 24-летнего нападающего на врача в Ровно еще в несовершеннолетнем возрасте были проблемы с законом из-за кражи, незаконного оборота наркотиков, а также его судили за разбой.

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