Пьяный пешеход толкнул велосипедиста под грузовик: все, что известно о смертельном ДТП

Пешеход, и-за которого велосипедист оказался под колесами грузовика, хотел скрыться с места трагедии.

Погиб под колесами грузовика, когда пытался объехать пьяного пешехода — смертельная авария произошла в столице. Велосипедист не разминулся с мужчиной, который двигался по тротуару и вылетел на дорогу.

Об этом говорится 16 июня в сюжете ТСН.19:30.

Врач Тарас Рокита вспоминает, как в последний раз виделся со своим другом и коллегой — 27-летним Виктором.

"Вчера у него был рабочий день, он со мной был на операции, а после операции поехал домой", — отмечает господин Тарас.

На кадрах момента аварии, которые зафиксировал видеорегистратор другого авто, видно, что велосипедист неожиданно выезжает на оживленную трассу, ударяется в грузовик и вылетает на обочину.

Ольга — тоже велосипедистка. Ехала позади и первой бросилась на помощь. Вспоминает, они двигались по тротуару навстречу транспорта. Парень с ней поздоровался, обошел и поехал дальше. А уже потом — не разминулся с пешеходом.

"Парень зацепился рюкзаком об автовоз и его очень сильно швырнул на бордюр. Он ударился головой, был без шлема к сожалению и получил смертельную открытую черепно-мозговую травму. Погиб мгновенно", — отмечают очевидцы.

Человек без признаков жизни, разбросанные вещи и велосипед посреди дороги. Пешеход, вероятно ставший причиной аварии, на это похоже не обращает внимание. И после удара уходит.

До приезда полиции его ловят и держат другие водители. То, что мужчина пьян, уже потом подтверждают и правоохранители.

Мужчину задержали. Следователи изучают все детали, видео и результаты экспертизы, открывают уголовное производство. За аварию пешеходу грозит до 5 лет за решеткой.

Тарас Григорьевич же вспоминает — коллега Виктор всегда тепло отзывался о жене, мечтал о детях и собственное жилье. Он гордился, что работает врачом и ежедневно спасал десятки людей. И именно, чтобы быстрее добираться на любимую работу, купил велосипед.

"Хотя мы его предупреждали, что в нашей стране это не совсем безопасно", — отмечает врач.

Прощаться с велосипедистом предварительно будут в пятницу.

Ранее сообщалось, что полиция задержала пешехода, 1973 года, из-за которого погиб врач.

Также было обнародовано видео момента смертельного ДТП с велосипедистом и грузовиком в Киеве.

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