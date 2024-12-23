Пьяный работник ТЦК влетел в авто с детьми: видео слили в Сеть

Пьяный работник ТЦК врезался в машину с детьми! Событие произошло в Ковеле на Волыни.

В ТЦК уже отреагировали, а видео разлетелось по Сети за считанные минуты. Все детали – в эксклюзиве TSN.UA.

Пьяный врезался в автомобиль с детьми

В городе Ковеле Волынской области произошла авария с участием военнослужащего ТЦК, находившегося за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Видео с места происшествия опубликовали в местных Telegram-каналах.

В Ковеле пьяный работник ТЦК врезался в автомобиль с детьми

В комментарии к опубликованным кадрам говорится, что в автомобиле, в который врезался военный, находились дети.

Реакция ТЦК

В воскресенье, 22 декабря, Ковельский РТЦК и СП подтвердил факт ДТП с участием своего работника, который был нетрезвым. В сообщении отметили, что в результате аварии, к счастью, никто не пострадал. В Волынском областном ТЦК и СП обещают справедливое наказание для виновника аварии.

"Ковельский РТЦК и СП подтверждает факт дорожно-транспортного происшествия с участием военнослужащего учреждения, которое произошло в результате управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никто из участников инцидента не пострадал. Работниками полиции факт ДТП был зафиксирован, а виновник к ответственности в соответствии с действующим законодательством: предусмотрено изъятие водительских прав и наложение штрафа за управление в нетрезвом состоянии. Также военнослужащий понесет дисциплинарное взыскание за нарушение военной дисциплины", – говорится в сообщении.

"Выкуривали" газом и поджигали!

Напомним, недавно украинцев шокировало еще одно видео, разлетевшееся по Сети за считанные минуты. На кадрах видно, как автомобиль, в котором якобы сидел военнообязанный, задули газом, а затем подожгли салон, чтобы заставить пассажира выйти. Один из мужчин в военной форме при этом громко расхохотался после содеянного. Стоящий рядом полицейский спокойно наблюдал и не вмешивался в их действия.

На Киевщине мужчины в военной форме задули газом салон авто и подожгли его

В Сети писали, что лица в военной форме – представители ТЦК, проводившие в Вышгороде оповещения населения с целью обновления контактных данных. Вероятно, водитель отказывался выходить из автомобиля, поэтому военные и полицейские использовали "креативный" метод — пшикать баллончиком между щелями окон и даже поджигать.

Реакция правоохранителей

Полиция Киевской области сразу отреагировала на этот инцидент и приступила к служебному расследованию.

Также Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации.

Водитель не смолчал

В свою очередь мужчина, которого ТЦК и полиция "выкуривали" из автомобиля в Вышгороде, впервые раскрыл детали инцидента. О случившемся он рассказывает крайне взвешенно, хотя на видео можно увидеть, как после действий людей в военной форме крыша автомобиля на несколько секунд охватила огонь.

В комментарии для ТСН.ua водитель сказал, что категорически против того, чтобы в прессе называлась его фамилия и сообщил, что не желает подробно рассказывать об обстоятельствах инцидента с "выкуриванием".

На вопрос о том, будет ли он подавать жалобы, Антон ответил так: "Я со своими проблемами разберусь сам".

"Ласковая" мобилизация продолжается

Тем временем на Волыни произошел очередной скандал с ТЦК. Мужчину якобы избили люди в военной форме и забрали его из больницы в воинскую часть. Видео части инцидента опубликовал мужчина, представившийся братом пострадавшего. По его словам, это произошло в городе Ковель. Сначала якобы работники ТЦК "дали под дых" его брату во время проверки документов. На место вызвали скорую и полицию. По словам брата, пострадавшего отправили на обследование хирурга. Оттуда его якобы забрали люди в форме и, ничего не объяснив жене, куда-то увезли.

Следует подчеркнуть, что на этот скандал уже отреагировал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, работники городского ТЦК Ковеля не предоставили возможности его представителю пообщаться с пострадавшим и сообщили, что "вывезли его в воинскую часть".

"Ко мне поступило обращение от заявительницы, которая пожаловалась на действия работников городского ТЦК Ковеля и СП. 1. Женщина сообщила, что ее мужу нанесли телесные повреждения, после чего он попал в больницу. 2. Прямо из медучреждения его принудительно доставили в Луцкий МТЦК и СП. Мой представитель в Волынской области сразу уехал в областной. ТЦК и СП для выяснения обстоятельств Однако работники центра комплектования не выполняли требования Представителя и не предоставили возможности пообщаться с удерживаемым", — отметил Лубинец.

Представитель Лубинца уже сообщил прокуратуру и подал заявление в ДБР по поводу этого инцидента. Омбудсмен отметил, что действия работников Волынского ОТЦК и СП и Луцкого МТЦК и СП противоречат требованиям Закона "Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека" и могут быть квалифицированы по ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины.

Борьба с "бусификацией"

Напомним, недавно Лубинец заявил, что работники ТЦК все меньше используют насильственный подход при мобилизации граждан. Лубинец пояснил, что его Офис внимательно реагирует на все жалобы граждан по поводу незаконных действий сотрудников ТЦК. Он подчеркнул, что в отдельных случаях его решение приводило к открытию как уголовных, так и дисциплинарных производств. В некоторых случаях это даже завершалось дисциплинарными взысканиями в отношении виновных работников.

В этом году Офис омбудсмена получил более 4 тысяч обращений о возможных нарушениях во время мобилизации.

"Все меньше и меньше мы видим случаи именно физической "бусификации". Мы это так называем. Где-то уже поняли, что такой подход не работает. Но отдельные факты нарушения прав граждан Украины во время мобилизации остаются", – отметил Лубинец.

Напомним, полиция Киевской области начала служебное расследование по факту инцидента в Вышгороде, когда люди в военной и полицейской форме применили газ против водителя автомобиля.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЭТО ЖЕСТЬ!!! Пьяный работник ТЦК влетел в авто с детьми! Видео с места ДТП слили в Сеть!

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