Пьяный водитель на Закарпатье снес забор и влетел в дом: сын хозяев дома от испуга потерял дар речи

Одну из стен машина снесла полностью, семья боится возвращаться в дом.

Снес ограждение, а затем вогнался в дом. На Закарпатье легковушка на бешеной скорости проломила стену и очутилась в комнате. В это время в доме была семья с двумя детьми, машина остановилась в полуметре от их кроватей.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Стена здесь полностью разрушена, внутри все разбито. ДТП произошло около часу ночи. Семья, которая здесь проживает – родители и двое детей – в этот момент спали. Автомобиль, проломив стену, остановился в полуметре от их кроватей. Хозяин дома признается, сначала подумал, что в дом залетел снаряд. «Слышу взрывы, все на меня сваливается. Я думал, что началась война. Ищу детей, а малыш уже говорить не может… нет голоса», — со слезами на глазах рассказывает мужчина.

У его жены травмы головы и ноги. Ее 16-летняя дочь получила травму позвоночника, а 10-летний сын от шока на несколько часов потерял дар речи.

Очевидцы утверждают, что 26-летний водитель в момент аварии был настолько пьяным, что едва держался на ногах. Слова свидетелей подтверждает полиция. Уровень алкоголя в крови водителя в 7,5 раз превышал норму. В ДТП мужчина травмировал голову, но остался в сознании и сегодня уже даже успел навестить пострадавших. Обещал возместить все убытки.

На водителя открыли сразу два производства: за нарушение правил дорожного движения и управление в нетрезвом состоянии.

После случившегося оставаться в доме семья боится, убеждены, в любой момент он может просто обвалиться. Детей к себе забрали родственники, а вот взрослые еще ищут себе убежища на ночь.

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