Пьяный водитель сбил подростка на глазах у друга и скрылся: в Житомирской области трагически погиб 14-летний парень

Пьяный водитель сбил подростка на глазах у друга и скрылся: в Житомирской области трагически погиб 14-летний парень

Полиция разыскала горе-водителя.

Пьяный водитель насмерть сбил 14-летнего подростка в Житомирской и скрылся с места аварии. Скорую пришлось вызывать другу погибшего, который чудом уцелел. Медики помочь пострадавшему не смогли, а вот полиция разыскала беглеца меньше чем за час.

Об этом 12 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Около восьми вечера двое друзей Саша и Виталик шли из села Вышевичи в соседней Веприн. Здесь нет тротуара, подростки шли по обочине, а когда услышали позади, что едет машина — сошли на траву. Однако автомобиль сбил одного из подростков.

Наехав на 14-летнего Виталика, водитель даже не остановился. Саша, который чудом уцелел, побежал за помощью. Когда добрался к дому дяди и рассказал, что произошло, тот сразу вызвал скорую и помчался на место ДТП. Медики скорой тоже помочь не смогли.

"Как сказала фельдшер со скорой, что приезжала, он погиб мгновенно", — говорит дядя пострадавшего Сергей Петлицкий.

Новости Украины: в Житомирской области пьяный водитель сбил насмерть подростка и скрылся

"Полностью череп разбит", — говорит мама погибшего Алла Михайловская.



Мама погибшего Виталика до сих пор не может осознать того, что произошло. О смерти ее единственного ребенка женщине сообщили односельчане. Полиция в это время принялась искать водителя-беглеца. Менее чем за час машину, которая сбила подростка нашли на окраине соседнего села.

"За рулем транспортного средства находился 41-летний местный житель, он мастер леса одного из местных лесхозов Было проведено расследование и установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. От показов отказывается", — говорит пресс-секретарь Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

В крови водителя обнаружили 2,5 промилле алкоголя — такое количество дает выпитая бутылка водки. Есть свидетели, которые рассказали маме, что после аварии мужчина сам рассказывал в селе о ДТП.

"Сбил и скрылся. Поехал в магазин и говорит: "я сбил человека", — говорит мама погибшего Алла Михайловская.

Водителя взяли под стражу. За вождение в состоянии алкогольного опьянения и оставление места ДТП ему грозит до 10 лет лишения свободы. Погибшего Виталика будут хоронить завтра в его родном селе.

Напомним, во Львове водитель микроавтобуса сбил насмерть пешехода.

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