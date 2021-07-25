Пять громких скандалов и первые медали Украины: как в Токио стартовали с опозданием на год Олимпийские Игры

Пять громких скандалов и первые медали Украины: как в Токио стартовали с опозданием на год Олимпийские Игры

Украина уже завоевала две "бронзы".

Впервые за все 127 лет новейшей истории летние Олимпийские Игры проводятся в нечетный год, под измененным дивизом, фактически без зрителей и в режиме чрезвычайной ситуации. Олимпийские Игры в Токио уже называют самыми дорогими, самыми удивительными и скандальными в истории.

Об этом 25 июля говорится в сюжете ТСН.Тижня.

Пятерка скандалов вокруг Олимпийских Игр, которые обсуждали больше всего:

Буквально за день до церемонии открытия был уволен ее директор Кентаро Кобаяси из-за шутки о Холокосте 20-летней давности. Еще один скандал — связан с композитором Кэйго Оя-Мадо. Пресса вспомнила ему травлю одноклассников. Всемирно известный композитор, который создавал музыку в частности для Паралимпийских игр, написал заявление сам. Международный олимпийский комитет запутался в политической географии. На официальном сайте Игр — Крым отделили от Украины. Границу поспешно убрали только после официального протеста украинского посольства. Российский "Первый канал" ушел на рекламу во время прохождения украинских атлетов по Олимпийской арене. И это в то время, когда российской сборной на Олимпийских играх вообще нет. Они выходят под белым полотном и без гимна. Сюрпризом для атлетов стали картонные кровати, рассчитанные на одного человека. Их уже успели окрестить "антисекс-кроватями".

Впрочем, несмотря на все это Японии надо только поблагодарить. Потому что убытки от Олимпийских Игр без зрителей уже посчитали и это колоссальные 22 миллиарда долларов. И японцы финансировали соревнования буквально из своих карманов. Комплекты призовых медали изготовлены из переработанного электронного оборудования. Для этого японцы сдали 79 тонн техники, с которой и изготовили золото и серебро.

А еще в этом году Игры получили четыре новые виды спорта:

каратэ;

скейт-бординг;

серфинг;

скалолазание.

Первые олимпийские медали Украины уже есть. Сначала бронза досталась младшей чемпионке мира по дзюдо Дарье Билодид. "Украинская анаконда", так называют Дарью из-за "коронного" удушающего приема ногами, только капли не хватило для медали высшей пробы. Но, как говорит сама спортсменка, она продолжит работать, чтобы осуществить детскую мечту и таки выиграть олимпийское золото в будущем.

НОК Украины

В воскресенье, 25 июля, еще одна "бронза" досталась шпажисту Игорю Рейзлину. И это первая за 17 лет украинская мужская олимпийская медель в фехтовании. Рейзлину — 36, но на Олимпийских Ирах он раньше не выступал.

Associated Press

Ну, и пока одни уже пополняют копилку медалями, другие только готовятся к соревнованиям. Украинская сборная по гребле на байдарках и каноэ после обеда отправилась из столичного "Борисполя" в Токио, во главе с тренером-олимпийским чемпионом Юрием Чебаном. Там через неделю выступит в восьми видах программы. Вылетели в хорошем настроении, говорят, к соревнованиям готовы и просят за них болеть.

Новости недели: украинские медали и политическая география – самые обсуждаемые события Олимпиады

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