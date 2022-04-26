"Пять млрд долл. ежемесячно": Шмыгаль рассказал о сотрудничестве с МВФ и финансовой помощи партнеров

"Пять млрд долл. ежемесячно": Шмыгаль рассказал о сотрудничестве с МВФ и финансовой помощи партнеров

Международный валютный фонд, всемирные организации и доноры будут финансово поддерживать Украину.

Украинская власть рассказала и расставила приоритеты в том, какая поддержка нужна государству, страдающему от российской агрессии.

Об этом 26 апреля сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости".

"Мы постоянно сотрудничаем. Практически у нас еженедельно происходит на рабочем уровне контакты с МВФ. Мы договорились и Фонд создал специальный административный счет, через который все наши партнеры будут оказывать поддержку. Мы озвучиваем цифру, подтвержденную и МВФ, и Всемирным банком, это п пять миллиардов долларов ежемесячно. Это те средства, которые нуждаются в бюджете Украины для того, чтобы выполнить все социальные и гуманитарные обязательства перед жителям нашего государства. Работа начата, работают рабочие группы. Мы активно ведем диалог с нашими партнерами", — рассказал прем. .

Он подчеркнул: мир понимает, с какими беспрецендентными вызовами столкнулась сейчас Украина. Именно поэтому Киев призывает международных партнеров помогать и финансово, и технологично.

"У нас есть семь миллионов внутренне перемещенных лиц. Есть люди на территориях, где проходит линия фронта, люди на оккупированных территориях, приближенных городах и городках к линии фронта, где есть проблемы и гуманитарного, и социального характера. Беспрецедентный вызов по разминальной деятельности: сверх 300 тысяч квадратных километров подлежит разминированию. Они либо заминированы, либо просто засыпаны боеприпасами, неразорвавшимися бомбами. Это тоже беспрецедентный вызов, которого за последние 80 лет мир не видел", — отметил глава правительства.

Как сообщалось, в мире арестовали пол триллиона долларов российских активов. Шмыгаль рассказал, что речь идет о государственных и частных средствах, на которые наложены санкции.

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