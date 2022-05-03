Пять недель под российскими обстрелами: как 77-летняя владелица приюта для животных пережила оккупацию вместе с подопечными

Пять недель под российскими обстрелами: как 77-летняя владелица приюта для животных пережила оккупацию вместе с подопечными

24 февраля навсегда останется в памяти семидесяти семилетней владелицы приюта Аси Серпинской как один из самых страшных дней в жизни.

Над ее головой летали вражеские самолеты, а рядом разрывались снаряды, но она не испугалась и не покинула животных.

Владелец гостомельского приюта для собак и кошек Ася Серпинская вместе с помощниками пережила пять недель российской оккупации. Ей до сих пор – больше всего болят воспоминания о смерти животных от осколков, и когда собак – расстреливали россияне.

Как убежище приходит в себя после пережитого ужаса — говорилось в ТСН.

В Гостомельском приюте проживает около семисот собак. Есть еще сотня кошек. И все они пережили ужасы оккупации

24 февраля навсегда останется в памяти семидесяти семилетней владелицы приюта Аси Серпинской как один из самых страшных дней в жизни. Как только женщина узнала, что в Украину вошли российские войска, покинула семью и из Киева несколькими видами транспорта добиралась до своих подопечных. Оставить их и еще несколько сотрудников, которые были здесь — говорит, что не могла.

На следующий день в приюте пропал свет. Россияне повредили коммуникации. Исчезла вода из скважины. Начались трудные времена.

Не работали и холодильники с едой для животных. Спас генератор. Его купили волонтеры. А привез, рискуя жизнью, муж Аси Серпинской.

Все 5 недель осады, приют был под перекрестным огнем. Осколки смертоносного железа женщина собирает до сих пор

Такое железо убило с десяток собак. У нескольких стариков не выдержало сердце. Било так, что земля дрожала. Круглосуточно – непрерывную. Как упоминание о русских зверствах — воронка среди приюта.

Животные только недавно начали приходить в себя от шока. Но громкие звуки все еще боятся. Заходили кафиры и на территорию. Кошек не трогали. А вот некоторых собак расстреливали в упор.

Есть в приюте и петухе. Когда россияне услышали их пение – мимо не прошли.

Несмотря на то, что жили под постоянными обстрелами, Ася Серпинская и ее помощники пытались отгонять тревогу. И даже спасали чужих животных. Рядом с этим убежищем есть еще несколько корпусов, где другие люди держали зверей. И оставшиеся во время войны сами. Среди них – был лев. Русские на входе в вольер установили растяжку, чтобы хищник не умер от голода, пришлось договариваться с оккупантами о разминировании. Через несколько блоков сигарет.

Оставшаяся и не покинувшая животных – эта мужественная женщина не сожалеет. Потому что убежища отдала больше 20 лет жизни. Сейчас же Ася хочет только одного: чтобы все хвостаты нашли любящих хозяев и уже никогда больше не знали страха.

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Владелица гостомельского приюта для животных пережила 5 недель российской оккупации