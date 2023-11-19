Пять плацдармов зоны боевых действий: Коваленко рассказал, что происходит на фронте

Зону боевых действий для лучшего понимания можно разделить на пять плацдармов. Один из них условно активный – это плацдарм полуострова Крым. Там осуществляется постоянное огневое влияние на объекты российских оккупантов. Непосредственные боевые действия там не происходят.

Об этом в интервью TСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Четыре основных плацдарма, где происходят боевые действия — это Левобережная Херсонщина, Запорожская область, Донецкая и Луганская области. Все между собой разнятся, говорит Александр Коваленко.

Запорожская область

Запорожская область — именно тот плацдарм, который можно описать позиционной войной.

“То, о чем и говорил Валерий Залужный. Продвижения небольшие, 50-100 метров в день, несколько позиций. Иногда они пытаются продвигаться, такие качели. Но все же они в нашу пользу преимущественно, а не в их пользу. Я бы даже назвал это стагнацией Запорожской области в каком-то смысле", — рассказал Александр Коваленко.

Донецкая область

Донецкий плацдарм несколько иной, говорит Александр Коваленко, там ситуация "50 на 50".

“Под Авдеевкой россияне наступают, и это наступление более мощное, масштабное, чем то, которое мы могли наблюдать у Бахмута. Это нужно понимать. У них достаточно серьезный потенциал, преувеличивающий тот, что был сконцентрирован для наступления на Бахмут. При этом Авдеевка не столь в хорошем положении, как Бахмут по некоторым параметрам. Даже уровень угрозы намного выше, что Авдеевку могут оцепить”, — рассказал Александр Коваленко.

В то же время, возле самого Бахмута украинские военные могут продвигаться.

“Сейчас нет, потому что россияне снова загнали туда немного человеческого ресурса и начали свое любимое дело — постоянные контратаки, вот такие штурмы волна за волной, пока у них этот ресурс не заканчивается. Они не ждут, пока будет возобновление боеспособности подразделений. Пытаются отбить Клещиевку, выбить нас по правую сторону от железной дороги. Им это не удается, мы держим свои позиции. Но мы ждем, когда у них закончится эта их ресурсная эйфория”, — говорит Александр Коваленко.

Александр Коваленко / Фото: ТСН.ua

Луганская область

Луганская область, Лимано-Купьянская ось — это преимущественно наш оборонный плацдарм на сегодняшний день. Россияне пытаются наступать, имитировать наступление.

“А после того, как из Луганщины фактически забрали 15, 21, 30 отдельную мотострелковую бригады и состав второй общей военной армии, можно считать, что они вообще забрали вторую общую военную армию под Авдеевку. Забрали 55 отдельную мотострелковую бригаду из состава 41 общевойсковой армии также под Авдеевку, и сейчас начинают тянуть туда подразделения 90-й танковой дивизии. Можно говорить о том, что потенциал группы войск “Центр”, “А” также, не учитываем уже и “Запад” снизился. Они понимают, что сейчас в Луганской области 25-я общевойсковая армия — это ни о чем, потому что сами российские генералы ее называют "потешной". Вот разместили там "потешную" 25-ю ЗВА. Ослабили россияне этот плацдарм достаточно серьезно", — рассказал Александр Коваленко.

Левобережная Херсонщина

На Левобережной Херсонской области, по словам Александра Коваленко, у нас очень интересная серая зона.

"Даже накануне мы слышали один фальш-старт с жестом доброй воли. У них есть такие сообщения по каждому плацдарму, я думаю. Они имеют заранее подготовленные сообщения, чтобы не придумывать что-либо. Это уже общее понимание будущего, что так или иначе какие-то позиции придется оставлять. Кто-то допустил ошибку и отправил по федеральным СМИ рассылку”, — рассказал Александр Коваленко.

Хотя сейчас Александр Коваленко не видит предпосылок для побега окупантов.

“Напротив, они на левом берегу не задействовали основные ударные силы и подразделения 70-й ОМСД. Аналогично не задействовали основные ударные силы 7 десантно-штурмовой дивизии, они усиливают некоторые локации. При этом силами, которые у них есть, они не могут контролировать события, происходящие на левом берегу, то есть разрастание серой зоны”, — говорит Александр Коваленко.

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