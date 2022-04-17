Пять сценариев войны: большая битва за Донбасс, еще один поход на Киев и ядерное оружие

Пять сценариев войны: большая битва за Донбасс, еще один поход на Киев и ядерное оружие

После проигрыша на Донбассе у Путина останется два пути: объявлять войну Украине и проводить всеобщую мобилизацию, или взяться за ядерное оружие.

Путин может применить против Украины тактическое ядерное оружие. Сначала об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, а затем в интервью CNN подтвердил Владимир Зеленский.

К этому обезумевшего российского военного преступника могут подтолкнуть неудачи и отчаяние из-за отсутствия успехов по завоеванию Украины. Особенно на фоне уничтожения двумя украинскими ракетами "Нептун" российского флагмана ЧФ крейсера "Москва". Российские Telegram-каналы кишат призывами уничтожить Украину, чтобы отомстить. Но, оплакивая железо, пропагандисты молчат о гибели 400 человек экипажа российского судна.

В этом идеология путинского режима, для которого жизнь людей – это ничто. ФСБ просит российское правительство увеличить расходы на гробы и надгробия для захоронения военных на 17%. Скрытая мобилизация провалилась. Большинство россиян готово смотреть на войну против Украины с экранов своих зомбоящиков, а вот умирать на поле боя – нет.

Поэтому у Путина фактически осталось два пути: либо официально объявить Украине войну, чтобы провести всеобщую мобилизацию, либо применить тактическое ядерное оружие. Похоже, пока в Кремле склоняются к первому варианту. Но первоначальные планы Путина не изменились – ему нужна вся Украина. На карту поставлено сохранение его преступного режима. Если он проиграет, то потеряет все, включая свою жизнь.

ТСН.ua проанализировал пять возможных сценариев развития войны России против Украины

Объявление войны

Как Путин может выполнить план по мобилизации? Есть только один выход – накручивать ненависть к украинцам так, чтобы россияне сами шли на войну. И Путин знает, как это сделать – с помощью терактов против собственного же народа. Его восхождение на президентский пост в 1999 году началось со взрывов жилых домов в трех российских городах, что явилось поводом для начала Второй чеченской войны.

Методы Путина не изменились. Главное управление разведки украинского Минобороны предупреждает: Россия планирует серию терактов по минированию и подрыву жилых домов, больниц и школ на своей территории, даже нанесение ракетно-бомбовых ударов по Белгороду или Крыму, чтобы заставить россиян еще больше ненавидеть украинцев.

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков уже фактически подтвердил: "Если Украина продолжит провокации с атаками на российские города, Россия будет вынуждена объявить войну". Причем, угрожает Москва не только нам. США и другие страны, поставляющие Украине оружие, получили ноты от российского МИДа о "непредсказуемых последствиях для региональной и международной безопасности" в случае продления помощи Украине.

Битва за Донбасс

Все это делается от отчаяния, потому что, по словам военного эксперта Олега Жданова, из тех людей, которые пришли в военкомат за повестками по той же системе БАРС (боевой активный резерв страны), по которой Россия запустила скрытую мобилизацию, менее 1% согласились подписать контракт из ВС РФ на условиях участия в боевых действиях

За почти два месяца войны против Украины Россия потеряла до 25% боеспособности своей армии. А из почти 200 тыс. личного состава, которых Путин собирал для захвата Украины, по данным западных разведок, уцелели лишь 30-40%. Их же и опрокидывают на Донбасс, доукомплектуя войсками с Дальнего Востока, Белгородской области и Центрального военного округа.

По словам советника главы ОПУ Алексея Арестовича, битва за Донбасс будет большой. Министр обороны Латвии уже сравнил ее с "вторым Сталинградом". Именно поэтому нам нужна тяжелая артиллерия, тяжелая бронетехника, системы ПВО и боевые самолеты. Все это нужно еще и для того, чтобы деблокировать Мариуполь, уволить Херсон и Новую Каховку.

В то же время, по словам заместителя директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаила Самуся, большая война за Донбасс может и не начаться, потому что очень уж россияне затянули с ее началом. А они там готовили классическую операцию Второй мировой войны с огромным количеством авиации, артиллерии, РСЗО, пехоты, чтобы совершить огневый вал, который должен обрушиться на силы ООС, после чего начать наступательную операцию.

"Думаю, у них это уже не получится. Украинцам очень эффективно удается бороться с попытками россиян что-нибудь сконцентрировать, потому что сразу эти колонны, места базирования и коммуникации уничтожаются", — объясняет эксперт.

Ядерное оружие

Канцлер Австрии Карл Негаммер, летевший к Путину на прошлой неделе, в интервью американскому телеканалу NBC сказал очень интересную вещь:

"Находясь в собственном мире, я думаю, он (Путин – ред.) знает, что сейчас происходит в Украине. Но он верит, что выиграет эту войну".

Но какой ценой? За почти два месяца полномасштабной войны против Украины весь мир убедился, что Путину плевать даже на своих людей. Он будет отправлять на верную смерть столько россиян, сколько потребуется для достижения, как он считает, успешного результата. В частности, сейчас на Донбассе – это будет решающая битва в этой войне.

"Если они еще и ее проиграют, тогда, да, можно на 100% говорить, что они использовали все возможные средства, кроме оружия массового поражения. На сегодняшний день я бы сравнил Путина с Гитлером весны 1945 года, когда он каждый день ожидал от своих ученых атомной бомбы, которую он бросит и выиграет войну", – говорит ТСН.ua Олег Жданов.

Где Путин может попытаться нанести удар тактическим ядерным оружием после поражения на Донбассе? По словам Михаила Самуся, в районе Днепро-Кривой Рог-Кропивницкий есть большие урановые ресурсы, что может представляться российской пропагандой под соусом бред об уничтожении инфраструктуры и возможностей Украины по созданию ядерного оружия.

Во-первых, как они думают, это может привести к победе.

Во-вторых, удар ядерным оружием должен нести больше психологический эффект, причем больше на Запад, чтобы он поднял руки перед страхом уничтожения цивилизации.

Вместе с тем, по словам Алексея Арестовича, если Путин все же сделает этот шаг и использует ядерное оружие, США и НАТО сразу вмешаются, и призовут Китай присоединиться. А "умные" российские солдаты, которым после применения ядерного оружия прикажут идти вперед, просто погибнут от лучевой болезни. И их смерть будет намного быстрее, чем луны рыли окопы в Рыжем лесу чернобыльской зоны отчуждения.

Сухопутный коридор

Фактически он у россиян уже есть.

Во-первых, они контролируют Запорожскую АЭС, которую включили в "Росатом".

Во-вторых, они пустили воду в Крым, захватив южную Таврию.

В-третьих, Азовское море становится внутренним озером РФ.

Не зря в Госдуме звучат единичные призывы "восстановить Таврическую губернию". Там понимают, что первоначальный план по взятию Киева за 3-4 дня провалился — блиц-льд не удался. Идея создать "советскую" Украину со "столицей" в Харькове тоже осталась на уровне больных фантазий – россияне не могут взять Харьков.

Полностью захватить Мариуполь, где Путин продолжает класть сотни своих солдат, россияне тоже не могут. Но очень хотят, потому что, по словам советника мэра города Петра Андрющенко, запланировали там провести "парад победы" на 9 мая. Если план с Мариуполем провалится, у кремлевских преступников есть запасной – проведение "референдума" по созданию "ХНР". В Новой Каховке и Херсоне уже начали печатать бюллетени.

Однако центральная кремлевская пропаганда об этом молчит. Почему? Возможно, еще не спустили новые темники и методички. Однако настоящая проблема в том, что ни ХНР, ни парад в Мариуполе не совпадают с первоначально заявленной Путиным целью войны против Украины – защитой Донбасса.

Поэтому, если Путин не продемонстрирует сейчас успеха в битве за Донбасс, Россия может использовать уже обретенные территориальные "достижения", объединив их в одну административную единицу – условную "Новороссию" без включения в состав РФ.

Зачем? Чтобы, как и "ДНР"/"ЛНР" в свое время, толкать обратно в Украину, используя политику "Минска-2". То есть после провала донбасского наступления Кремль будет пытаться вовлечь Киев в переговорный процесс.

Увлечения Киева

Западная разведка предупреждает: хоть Россия сосредоточивает свое наступление преимущественно на Донбассе и юге, главная цель Путина не изменилась. Он хочет захватить всю Украину, включая Киев. Поэтому бомбардировки столицы будут продолжаться.

В Минобороны каждый раз призывают граждан не спешить возвращаться в Киев и окрестности, которые хотят отпраздновать Пасху дома. "Динамика событий в ближайшие недели будет показательной. Держим строй", — отметила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Кроме того, глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк указывает на серьезную опасность от неразорванных боеприпасов, минных полей и ловушек, оставленных российскими силами. В настоящее время спасатели и саперы проводят очень большую и кропотливую работу. Поэтому следует дождаться официальных сообщений властей о том, что опасность миновала.

Однако, наверное, и киевлян, и жителей Житомирской, Черниговской и Сумской областей, переживших кровавое нашествие россиян, интересует самый главный вопрос: не повторится ли это снова? По словам бывшего посла США в Украине Стивена Пайфера, российские военные надеялись захватить Киев скорым ударом в феврале, но им это не удалось.

"Россияне завершили отвод своих войск из-под Киева для передислокации и их использования на Донбассе и вблизи. Путин, возможно, и не отказался от идеи взять Киев, но для россиян это будет очень и очень тяжело", — говорит дипломат.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг предполагает, что эта война может длиться месяцами или годами. Американский телеканал CNN приводит слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который сказал европейским союзникам, что война России против Украины будет продолжаться до конца 2022 года.