Пять шагов к победе, новый этап в войне и усиление мобилизации: главное из колонки Залужного

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал для британского издания The Economist статью "Современная позиционная война и как в ней победить", в которой он рассказал о ходе контрнаступления ВСУ, потребности в усилении мобилизации и рисках для обеих сторон.

ТСН.ua собрал главные тезисы, которые озвучил "железный" генерал в колонке иностранного информационного агентства.

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5 пунктов, которые помогут победить в войне

Главнокомандующий считает, чтобы преодолеть паритет над российскими силами и приблизить победу, Украина нуждается в военных возможностях и технологиях. В частности, он назвал пять пунктов. Это:

1. Превосходство в воздухе

По словам Залужного, контроль над небом необходим для крупномасштабных наземных операций. Он напомнил, что в начале войны у Украины было 120 боевых самолетов. Из них только одна треть пригодилась к использованию.

2. Радиоэлектронная борьба (РЭБ)

По мнению Залужного, РЭБ – ключ к победе в войне беспилотников. Он напомнил, что в последнее десятилетие Россия модернизировала свои силы РЭБ, создав новый род армии и 60 новых видов техники.

Генерал отмечает, что в Украине уже создали много собственных электронных систем защиты, которые могут предотвратить глушение. Однако ВСУ также требуется больший доступ к электронной разведке от западных партнеров.

"Нам нужно улучшить ведение радиоэлектронной борьбы с нашими беспилотниками в более широком диапазоне радиочастот, избегая при этом случайного подавления наших собственных беспилотников", — подчеркнул он.

3. Контрбатарейный огонь – поражение артиллерии противника

Залужный отметил, что контрбатарейный огонь России улучшился. Это в значительной степени благодаря использованию "ланцетов", а также росту производства высокоточных снарядов.

"Пока нам удалось достичь паритета с Россией за счет меньшего количества более точной огневой мощи. Но это может измениться", — написал главный военный.

Авдеевка после вражеских обстрелов октябрь 2023 / Фото: Associated Press

4. Разминирование

Залужный сообщил, что даже западные средства для разминирования оказались недостаточными, учитывая масштабы российских минных полей, которые местами простираются на 20 км.

"Когда мы прорываем минные поля, Россия быстро их пополняет, выпуская новые мины на расстоянии", – отметил украинский генерал.

5. Резервы

По мнению Залужного, Украина должна наращивать резервы, поэтому необходимо усиливать мобилизационные меры.

Наши возможности для подготовки резервов на собственной территории тоже ограничены. Кроме того, Россия может нанести удар по тренировочным центрам. Также в нашем законодательстве есть пробелы, позволяющие гражданам уклоняться от своих обязанностей", — отметил он.

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Новый этап в войне

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что война России против Украины переходит к новому этапу – позиционной войне, состоящей из статических и изнурительных боев.

"Позиционная война – это длительная война, которая несет огромные риски для Вооруженных Сил Украины и ее государства. Если Украина хочет вырваться из этой ловушки, нам понадобятся все эти вещи: преимущество в воздухе, значительно усовершенствованные средства электронной борьбы и контрбатарейной борьбы, новая минная технология и способность мобилизовать и тренировать больше резервов», – считает он.

По его мнению, позиционная война пойдет на пользу российским силам. Этот этап позволит ей восстановить свою военную мощь, что в конечном счете будет угрожать ВСУ и самому государству.

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Россия может создать новые штурмовые эскадрилии

Украинский генерал со ссылкой на оценки экспертов и аналитиков сообщил, что к концу 2023 года Россия может создать новые штурмовые эскадрилии.

Но несмотря на паритет в воздухе, враг не может достичь полного господства благодаря успешной работе ПВО.

"Их авиация пытается не заходить в зону поражения нашей противовоздушной обороны и использует авиационные средства преимущественно с больших дистанций, что значительно снижает их эффективность. На передовую выходят беспилотные авиационные комплексы противника, которые взяли на себя значительное количество задач в части воздушной разведки и нанесения ударов с воздуха", — отметил Залужный.

Необходимость в усилении мобилизации

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что нужно расширить категорию граждан, которые могут быть призваны в армию.

"По сравнению с Украиной Российская Федерация имеет почти втрое больше мобилизационных человеческих ресурсов. Не добившись успеха в начальный период войны, противник в сентябре 2022 года начал частичную мобилизацию по составу вооруженных сил мирного времени, которая продолжается до сих пор", — отметил он.

Генерал заверил, что командование Вооруженных Сил Украины постоянно работает над усовершенствованием порядка формирования и подготовки резервов. Он признал, что с этим есть определенные проблемы, с которыми они борются.

"Мы имеем ограниченные возможности для подготовки резервов на собственной территории, поскольку враг имеет возможность наносить ракетные и авиационные удары по учебным центрам и полигонам. Длительный характер войны, ограниченные возможности для ротации солдат на линии столкновения, пробелы в законодательстве, якобы легально уклоняющиеся от мобилизации, существенно снижают мотивацию граждан к службе в армии", — сказал он.

Вооруженные силы на фронте / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Почему контрнаступление не оправдало ожиданий

По мнению Залужного, уровень технологического развития не позволяет расширить контрнаступательные возможности. Его отсутствие вводит в "тупик".

"Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому сменил некоторых из них. Тогда я подумал, может, наши бойцы не пригодны по назначению, поэтому переставил бойцов в какие-то бригады", — рассказал Залужный.

Когда эти изменения не помогли, главнокомандующий обратился к книгам с анализом Первой мировой войны, где нашел решение проблемы. Главнокомандующий отметил, что современное оборудование может определить любое сосредоточение сил, а высокоточное оружие может его уничтожить. Он убедился в этом во время недавней поездки в Авдеевку, где на акрене увидел, как горели 140 российских машин.

"Мы видим все, что делает враг, и они видят все, что делаем мы... Так же, как во время Первой мировой войны, мы достигли уровня технологий, который ставит нас в тупик", — отметил Залужный.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал проблемами мобилизации в Украине и последствия.

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