Пять слоев почвы и монументальное сооружение: под Днепром в кургане нашли уникальное захоронение медного века (фото)

Пять слоев почвы и монументальное сооружение: под Днепром в кургане нашли уникальное захоронение медного века (фото)

Уникальное захоронение датируется медной временем, оно возведено около 5000 лет назад.

В поселке Новоалександровка, что в пригороде Днепра, завершили раскопки кургана. Там нашли древнее захоронение, которое было возведено ориентировочно 5000 лет назад.

Об этом сообщает ТСН.ua.

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Корреспондент ТСН Ольга Павловская рассказала, что уникальное захоронение возведено в медной век, около 5000 лет назад. Над ним было построено монументальное культовое сооружение из 5 слоев почвы и каменного кольца.

Эта могила имеет отклонения от стандартного захоронения этого века. Возле умершего не было ни оружия, ни сокровищ.

Мужчина, ради которого соорудили курган, молодой, ему ориентировочно 40 лет. Он был очень хрупкой структуры с тонкими, длинными пальцами. На пальцах правой ноги археологи обнаружили травму.

Кем был этот человек, почему он заслужил такого уважения — смотрите в выпусках ТСН.

Напомним, археологи обнаружили ранее неизвестный тип древнего человека.

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