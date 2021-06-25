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Пять слоев почвы и монументальное сооружение: под Днепром в кургане нашли уникальное захоронение медного века (фото)

Пять слоев почвы и монументальное сооружение: под Днепром в кургане нашли уникальное захоронение медного века (фото)

Уникальное захоронение датируется медной временем, оно возведено около 5000 лет назад.

В поселке Новоалександровка, что в пригороде Днепра, завершили раскопки кургана. Там нашли древнее захоронение, которое было возведено ориентировочно 5000 лет назад.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Корреспондент ТСН Ольга Павловская рассказала, что уникальное захоронение возведено в медной век, около 5000 лет назад. Над ним было построено монументальное культовое сооружение из 5 слоев почвы и каменного кольца.

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Эта могила имеет отклонения от стандартного захоронения этого века. Возле умершего не было ни оружия, ни сокровищ.

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Мужчина, ради которого соорудили курган, молодой, ему ориентировочно 40 лет. Он был очень хрупкой структуры с тонкими, длинными пальцами. На пальцах правой ноги археологи обнаружили травму.

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Кем был этот человек, почему он заслужил такого уважения — смотрите в выпусках ТСН.

Напомним, археологи обнаружили ранее неизвестный тип древнего человека.

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