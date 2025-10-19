Пять сценариев завершения войны в Украине: ИИ назвал самый вероятный

Война в Украине / © ТСН

Реклама

Искусственный интеллект (GPT-5) дал пять сценариев завершения войны в Украине и оценил вероятность каждого из них из нынешних тенденций — по состоянию на осень 2025 года.

ИИ считает, что наиболее вероятный вариант развития событий — это замороженный конфликт — перемирие без мира. Его вероятность составляет около 45%.

Наиболее вероятный сценарий

Да, наиболее вероятный сценарий — это переход войны в «замороженную» фазу. В этом случае линия фронта стабилизируется, крупные наступательные операции прекращаются, а стороны сохраняют статус-кво.

Реклама

Украина не признает никаких территориальных потерь, но Россия не отказывается от оккупированных земель. Это может напоминать ситуацию на Корейском полуострове после 1953: формально война не закончена, но боевые действия не ведутся.

Такой сценарий обусловлен усталостью сторон, ограниченными ресурсами и стремлением Запада стабилизировать ситуацию без масштабного мира.

Переговоры и временное мирное соглашение

Другой вариант — заключение мирного соглашения при посредничестве США, ЕС или Китая. ИИ считает, что вероятность такого сценария составляет около 25%. Это может быть компромиссное решение, которое остановит боевые действия, но не решит все вопросы.

В таком случае Украина получит гарантии безопасности, возможно путем усиления сотрудничества с НАТО или заключения отдельных двусторонних соглашений. Россия в свою очередь попытается сохранить «лицо», представив договоренность как собственную победу.

Реклама

Подобный сценарий возможен в 2025-2026 годах, если стороны почувствуют, что дальнейшая война не дает результатов.

Военная победа Украины

Вероятность военной победы Украины в войне с Россией около 15%, считает ИИ. При таком развитии событий Украина освобождает большинство или все оккупированные территории, а Россия терпит поражение из-за внутренних проблем или потери боеспособности.

Это возможно только при масштабном наращивании западной помощи, поставок современной авиации, ракет и бронетехники. Дополнительным фактором может стать внутренний коллапс в РФ — политический или экономический.

В таком случае Украина получает шанс на восстановление территориальной целостности и реальную интеграцию в ЕС и НАТО. Однако вероятность этого сценария пока невысока — слишком большие риски и ресурсы, необходимые для полного освобождения территорий, объясняет ИИ.

Реклама

Крах России

Россия может потерять способность продолжать войну из-за внутреннего кризиса. Это может быть раскол элит, массовые протесты, экономический коллапс или даже смена власти. Впрочем, вероятность такого сценария лишь 10%, считает ИИ.

В этом случае Кремль будет вынужден выйти из конфликта даже без мирных договоренностей. Для Украины это означало бы фактическую победу, хотя последствия нестабильности в России могли бы создать новые угрозы региону.

Такое развитие событий более вероятно в среднесрочной перспективе после 2026 года.

«Усталость Запада» и принудительная заморозка

Если США или ЕС уменьшат военную и финансовую поддержку по собственным политическим или экономическим причинам, Украина может оказаться перед фактом «остановки помощи».

Реклама

В таком случае Киев будет вынужден согласиться на временное перемирие, чтобы сохранить силы. Фронт стабилизируется, но риск возобновления боевых действий остается высоким.

Подобный сценарий возможен, если внимание мира переключится на другие конфликты, например в Восточной Азии или на Ближнем Востоке. Его вероятность ИИ оценивает около 5%.

Подытоживая, искусственный интеллект считает, что на сегодняшний день самым реалистичным выглядит сценарий «замороженного» конфликта — когда активные боевые действия угасают, но мир еще не достигнут. Мирное соглашение возможно только тогда, когда обе стороны признают, что военным путем победить невозможно.

Украина сохраняет главное — независимость и поддержку мира. Но окончательный мир наступит только тогда, когда Россия либо упустит возможность вести войну, либо признает, что ее агрессия не принесла желаемого результата, отмечает ИИ.

Реклама

Заметим, что материал создан с использованием искусственного интеллекта. Публикация носит информативно-развлекательный характер и не является официальным или проверенным источником данных. Прогнозы, сформированные с помощью ИИ, могут основываться на аналитике открытых источников, однако их точность не гарантируется. Поэтому перед тем, как делать какие-либо шаги, которые могут повлиять на вашу жизнь, здоровье или финансовое состояние, следует проверять информацию в надежных источниках или консультироваться с экспертами.