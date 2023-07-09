Пять войн, в которых Россия проиграла: сожжение Москвы и позорные капитуляции

Россия не раз проигрывала войны и капитулировали, но о поражениях РФ в их учебниках истории не пишут. Все военные катастрофы государства — российские историки преподносились как гениальный стратегический ход.

Корреспондент "ТСН. Неделя" Станислав Ясинский рассказал о 5 войнах, в которых Россия потерпели сокрушительное поражение.

Войны, закончившиеся сожжением Москвы

Москва - это город поражений. Конечно россияне вычеркнули их из своей истории. В 1610 году польско-литовское войско, совершив разгром под Смоленском, без сопротивления вошло в Москву. 15-летний сын польского короля Сигизмунда Третьего Владислав получил московскую корону, московские бояре "переобулись" и поддерживали польского короля. Два года российская столица безраздельно принадлежала полякам, литвинам и украинцам. А более чем полвека польская граница находилась всего в 250 километрах от Москвы.

Иллюстрация горящего Кремля

Но если вы спросите о взятии Москвы поляками у россиян, то вам скажут - не было такого! Максимум что вспомнят - басню об Иване Сусанине, который завел злых поляков в какие-то болота. А вот что там делали те поляки? Кто они? Куда и откуда шли? - спрашивать бесполезно!

Потому что фигура Сусанина - произведение пропаганды, некий рассказ русского писателя Глинки от 1812 года, который должен был замаскировать и еще одно болезненное поражение в истории России. Войну с Наполеоном и так тоже с очередным взятием Москвы, все кто учился в советской школе, помнят Москву сожгли намеренно - и то было не поражение а такая хитрая победа Кутузова!

Проигрыш в Крымской войне

Новый разгром, названный победой, произошел буквально через 40 лет. В 1855 году российская империя позорно, со страшными жертвами проигрывает Крымскую войну. Эту специальную военную операцию, как и в случае с Наполеоном российский царь инициировал сам. Причины не меняются веками - Османская империя нарушает права православных. Впрочем, в войну против агрессора на стороне Турции включились мощные европейские страны - Англия и Франция. И проклятое преимущество технологий. Европейская артиллерия била вдвое быстрее, вчетверо дальше и имела в десять раз больше снарядов, чем архаичные российские "пушкари".

Война закончилась через год - позорной капитуляцией, названной Парижским миром 1856 года. Он лишил Россию права иметь военный флот на Черном море, а также крепости и прибрежные арсеналы. Российская империя публично отказалась от претензий на Молдову и Бессарабию. Российского императора лишили покровительства над христианами Османской империи. Что об этом знают россияне - зайдите в Севастопольскую диараму. Там матрос Кошка героически спасает российскую оборону. Поражение вновь стало "скрепой русского величия".

Проигрыш в Японской войне

Снова проходит 40 лет и в 1905-м россияне вынужденно подписывают еще один унизительный мир - с Японией. За год до этого Россия захотела присоединить Манчжурию, устроив там "Желтороссию"! Войну с маленьким островным государством российская пропаганда описывала частушками - "Нам япошки непочем - переколем кирпичом".

Кстати, любимая русская поговорка "шапками закидаем" - тоже именно с этой войны. Впрочем реальность оказалась другой. Японцы сражались, словно бешеные! Непобедимая русская армия не выиграла ни разу! Самая страшная судьба была у российского флота. Впрочем потопленные эскадры в Цусимском проливе - воспевалась в прессе, как пример героизма и самопожертвования. Капитуляцию назвали жестом доброй воли. А Москва потеряла Манчжурию, Порт-Артур и половину острова Сахалин.

Советско-польская война 1919-1921 годов

В советской истории о проигранных войнах вообще - забывают. Пример этого - советско-польская война 1919-1921 годов. Слышали о такой? А большевики тогда шли освобождать от империалистов Западную Европу. Но споткнулись о совместное польско-украинское сопротивление. Договорившись о совместных действиях Петлюра и Пилсудский освободить от большевиков почти всю Украину. Так, успех был не долгим, союз УНР и Польши распался. А Москва сделала вторую попытку и дошла почти до Варшавы где окончательно была разгромлена. Эту десятидневную битву в августе 1920-го назвали "чудом на Висле".

Польская республика получила от большевистской России огромные откупные - 30 миллионов рублей по ценам 1913 года, а также всех польских граждан, депортированных Россией в течение Первой мировой войны! Впрочем, Польша - как и ее союзники из Антанты - отказалась как от поддержки независимой Украины, так и от попыток окончательно победить Россию. За что и поплатилась в сентябре 1939-го.

Война с Финляндией 1939 года

В ноябре 1939-го началась еще одна очень короткая - всего 104 суток - но крайне травматичная для россиян война с Финляндией. По сговору Сталина с Гитлером известной как пакт Молотова-Риббентропа она должна была войти в состав СССР.

Выдумав обстрел мирного населения, четыре армейских корпуса пересекли финскую границу. Газеты и радиостанции обещали красный парад в Хельсинки через две недели. Впрочем, небольшая армия финнов смогла более двух месяцев удерживать укрепленную дотами линию Манергейма. Морозы, неуловимые подразделения лыжников и многочисленные финские снайперы уничтожали красных десятками тысяч. За 105 суток войны красная армия потеряла более полумиллиона солдат. Формально эту войну советские историки заносят в разряд выигранных, ведь удалось откусить Карелию. Но в результате мирного договора финны защитили независимость. А Гитлер теперь точно понял с какую слабую армию имеет Сталин.

Во всех этих войнах, как и сегодня, очевидно Россия ничему не учится. Любые поражения она назовет победами. И все ее величие то главнейшие грабли, на которые последние пол тысячелетия упорно наступает цивилизованный мир.

После очередного разгрома России он подписывает с ней мир. Для русских это просто несколько десятилетий для подготовки новой войны.

Напомним, в России пожаловались на поврежденные дома после взрывов в Ростовской области.

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