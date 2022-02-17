"Пятая колонна" прописалась в ВР, а Россия составляет список "гауляйтеров" — Данилов

По словам Данилова, властям уже известны фамилии "пятой колонны" РФ, которая "прописалась в Верховной Раде".

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в Украине есть "пятая колонна", которая стремится, по указанию Москвы, дестабилизировать ситуацию внутри страны. Эти данные подтверждают разведки США, Великобритании и других стран-партнеров.

Об этом Данилов рассказал 17 февраля в прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"О чем еще говорят разведки США, Великобритании и других стран-партнеров? Они говорят, что без внутренней дестабилизации взломать нашу страну невозможно. Кто может заниматься вопросами внутренней дестабилизации? "Пятая колонна" Российской Федерации, прописавшаяся в Верховной Раде в частности. Те люди, которые представляют ее и имеют большое желание стать гауляйтерами. Россия уже сейчас этот список гауляйтеров составляет и говорит: "Вы здесь начинаете немножко двигать, а мы вам дадим — тебе волость, тебе еще что-нибудь", — сказал секретарь СНБО.

"Без внутренней дестабилизации сломить нашу страну невозможно" – Данилов

По словам Данилова, властям уже известны их фамилии.

"У нас есть достаточно сил защитить страну и убрать отсюда тех, кто имеет большое желание расшатывать Украину изнутри", — подытожил он.

Ранее Алексей Данилов прокомментировал заявление Блинкена, что Россия готова атаковать. Также секретарь СНБО объяснил цель провокаций на Донбассе.