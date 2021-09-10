Пятая за год встреча Лукашенко и Путина: как договаривались политики о полной интеграции и поставках газа

В день встречи Лукашенко и Путина стартовали совместные белорусско-российские учения "Запад-2021".
Путь к полной интеграции и 640 млн долларов кредита — Александр Лукашенко накануне, 9 сентября, встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
В этом году Лукашенко и Путин встретились уже в пятый раз. Переговоры в Кремле продолжались более трех часов без участия министров. С результатами встречи политики согласовали 28 программ для двух стран — то есть так называемую "дорожную карту по развитию и углублению интеграции". Прежде всего, в экономической сфере.
Речь шла о создании единого финансового рынка. А еще договорились о поставках природного газа и формировании единого оборонного пространства.
Несмотря на заключенные договоренности Лукашенко продолжает отрицать полное поглощение Беларуси Россией, но заявил, что сделают это мгновенно как только почувствуют запросы людей.
И именно в день встречи Лукашенко и Путина в Калининградской области стартовали совместные белорусско-российские учения "Запад-2021". Страны НАТО уже выражали обеспокоенность о начале отработки маневров такого масштаба.
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