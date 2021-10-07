Пятитысячный митинг профсоюзов несколько часов блокировал Киев: чего требовали

После обеда протест закончился, а глав профсоюзов чиновники пригласили в Кабмин

Перекрыт центр Киева и многотысячная акция протеста. Сегодня в столице несколько часов митинговали представители профсоюзов — от курьеров для работников стратегических отраслей.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Сначала протестующие, которых по данным полиции было около 5000, собрались в парке Шевченко. Там сформировали колонну и двинулись по центру города к правительственному кварталу. Во время этого движение транспорта было затруднено, а иногда и вообще — перекрыто.

Уже под зданием правительства представители профсоюзов объявили о своих требованиях. Среди них повышение зарплаты и выплата задолженностей, улучшение условий труда, а также доработка проекту закона об изменениях в деятельности профсоюзов, который в нынешнем виде, по мнению митингующих, создаст ограничения в их работе.

После обеда протест закончился, а глав профсоюзов чиновники пригласили в Кабмин, чтобы обсудить их требования.

А в Словении в третий раз за месяц происходят протесты противников антикоронавирусних ограничений.

Новости Украины: центр Киева перекрыли представители профсоюзов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку