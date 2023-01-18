"Пятый случай": авиаэксперт назвал главные причины, из-за чего могла произойти трагедия в Броварах

После трагической авиакатастрофы в Броварах Киевской области, где погибло руководство МВД, ряд сотрудников этого ведомства и детей (в целом по данным на эту минуту — 14 человек), ситуацию проанализировал авиационный эксперт, менеджер авиарынка Богдан Долинце.

Как он рассказал в комментарии для ТСН.ua, модель этого иностранного вертолета (ЕС-225) – относительно новая, но в истории авиации до этого уже случались инциденты с такими машинами.

"Их серийное производство началось с 2004 года, первый тестовый полет был осуществлен в 2020 году. В целом история эксплуатации модели — ей скоро будет 20 лет, — говорит Долинце. — Если говорить о конкретных моделях, которые есть в Украине — часть машин раньше была в использовании, но с точки зрения безопасности полетов это ни на что не влияет. Вертолеты, самолеты используются по 20, 30 лет. Есть случаи, когда самолеты используются даже 50. Ключевым в этом для безопасной эксплуатации, согласно регламентам, должны своевременно проводиться технические работы, технические проверки. Это гарантирует, что машина и ее системы соответствуют необходимому уровню безопасности полетов, заложенному заводом-производителем, поэтому с точки зрения безопасности полетов к машине вопросов нет. Вертолет имеет европейский сертификат безопасности полетов, используется в Японии, Канаде, прошел тестовые испытания в разных странах".

По словам Богдана Долинце, до данной катастрофы за всю историю данной модели было 4 разных инцидента.

"Первый случай был в Норвегии. Насколько мне известно, вертолет упал на воду, но все, кто находился на борту – выжили. Насколько известно, тот инцидент произошел из-за неправильных действий экипажа", — говорит эксперт.

По его оценкам, причины этой катастрофы наверняка будут объявлены в ближайшие дни.

"После проведения предварительного расследования. Авиакатастрофа, как правило, не возникает из-за одного фактора, обычно – это цепочка событий. Подробный отчет может быть не раньше, чем через год. В любом вертолете обязательно есть так называемые черные ящики, которые будут исследованы. Если смотреть на причины авиакатастроф, то 2\3, 70% из них происходят из-за человеческого фактора. До 10% — технический сбой, остальные — или внешние условия, в том числе и погодные, и акты незаконного вмешательства", — рассказал Долинце. .

Комментируя утверждение некоторых очевидцев о том, что они видели пламя за бортом вертолета, эксперт сказал следующее: "Может быть много причин – как внешних, так и внутренних. Могут быть и технические, и акт незаконного вмешательства, и условно – попадание птицы".

Авиакатастрофа в Броварах: что известно

В Броварах Киевской области утром 18 января произошла авиакатастрофа. Из-за падения вертолета ГСЧС погибли 14 человек, из них один ребенок. Среди жертв руководство Министерства внутренних дел: министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый заместитель министра Евгений Енин.

Вертолет летел в командировку "в одну из горячих точек, где сейчас продолжаются боевые действия", сообщил во время брифинга заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Председатель Управления Национальной полиции в Харьковской области отметил, что должен был встретить вертолет на Харьковщине.

Около 8:30 утра о мощном взрыве в Броварах написали местные жители в Сети. Выяснилось, что вертолет ГСЧС упал в районе детского сада и жилого дома в городе. Там вспыхнул сильный пожар.

В авиакатастрофе в Броварах погибло руководство МВД: репортаж с места падения

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