Пятый срок Путина: к сожалению, не в Гааге, а в Кремле – что для Украины и мира означают президентские "выборы" в России

17 марта 2024 года в России должны пройти президентские "выборы". Конечно, это никакие не настоящие выборы, потому что свободное волеизъявление там – уже давно анекдот. Но Кремль активно готовится.

И военный преступник Путин - тоже, сколько бы раз украинцы его не хоронили.

Во-первых, эти "выборы" приходятся по крайней мере на две символические даты: 10-ю годовщину оккупации украинского Крыма и 25-ю годовщину пребывания Путина у российского руля.

Во-вторых, пока все в Украине надеются, что рано или поздно Путин умрет, передаст власть преемнику или просто куда-нибудь исчезнет, он собирается править Россией еще шесть лет, делая ставку на продолжение войны. Правда, чёрных лебедей никто не отменял.

В августе в интервью The New York Times пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что на "выборах" в марте 2024 года Путин победит с результатом более 90%, добавив, что российские выборы — это не совсем демократия, а скорее дорогостоящая бюрократия.. И он был достаточно искренним в том, что Кремль нарисует любой результат, хотя более 100%. В том числе благодаря электронному голосованию. А вот о дорогостоящей бюрократии соврал – это уже скорее террористическая диктатура.

Итак, как в России разворачивается предвыборная кампания? На что Кремль будет делать ставку? Но что самое главное, пойдет ли Путин после своих "выборов" на дальнейшее закручивание гаек, публичное объявление второй большой волны мобилизации и расширения войны, возможно, не только против Украины? Читайте на сайте ТСН.ua.

Уничтожить нелояльных: как Кремль пытается сплотить россиян

Пока очень смешно читать, что писали российские медиа более десяти лет назад, когда Путин в третий раз "победил" на выборах в России. Многие прогнозировали, что после третьего президентского срока его снова заменит безумный Дмитрий Медведев, тогда еще считавшийся "прогрессивным парнем с айфоном", или уже бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Писали даже, что Путин может пойти добровольно, когда цена нефти существенно просядет. Десять лет назад российские "либералы" также много говорили о демократизации России, сейчас террористической державой, направляющейся к модели Северной Кореи.

По словам украинского политолога Вадима Денисенко, на самом деле для Путина всегда был очень важен его реальный результат на выборах более 60%. В комментарии ТСН.ua эксперт отмечает, что для Путина была супер важной народная легитимность для контроля над элитами, потому что он помнил противостояние Ельцина и Горбачева, когда последний проигрывал, потому что не имел этой народной легитимности.

"Однако после "марша" Пригожина (23-24 июня этого года, когда "вагнеровцы" едва до Москвы не дошли – ред.), изменилась одна очень важная вещь: Путин для себя решил, что эта народная легитимность, державшаяся на народной любви", больше не нужна, но ему нужно народное повиновение, которое будет держаться на народном страхе, то есть, когда в течение целого дня во время "марша" Пригожина вообще никто не вступился за него, народ не вышел строить баррикады, как это было при Ельцине в 1991 году. Не состоялись заявления элит — это для Путина стало триггером, чтобы сказать: "Не хочу я больше играть в эти игры", — сказал ТСН.ua Вадим Денисенко.

Теперь власти в России будут держаться на страхе, который, по мнению Путина, будет обеспечивать народную любовь. Однако нельзя сказать, что и раньше кремлевский режим не держался на страхе. При этом этот ужас был ориентирован как вовнутрь Рф, так и на снаружи. Например, до оккупации украинского Крыма в 2014 году, опросы "Левада-центра" и ВЦИОМ хотя и указывали, что большинство россиян одобряют политику Путина, впрочем вместе с этим люди отвечали, что на следующих выборах нужен новый человек. Однако уже через год после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе подавляющее большинство россиян отвечало, что хотело бы видеть Путина в президентском кресле и дальше.

То есть, как видим, Кремль пошел по пути войны и захвата чужих земель, чтобы держать эту народную любовь на более или менее приемлемом уровне. На этом фоне даже повышение пенсионного возраста в России осенью 2018 г. не сильно повлияло на рейтинг Путина. Ведение захватнических войн против других суверенных стран и оккупация чужих земель для россиян весят гораздо больше, чем собственное благосостояние. Однако украинцы об этом и так знают: лучше для россиян жить в дерьме, однако с ядерным оружием и мечтами о величии.

После переизбрания в 2018 году на третий срок Путин сразу же предложил изменить российскую конституцию, чтобы обнулить свои президентские сроки и получить править до 2036 года. Хотя до этого он неоднократно говорил, что не собирается "изменять конституцию ни при каких обстоятельствах". Однако, как и с атомным подводным ракетным крейсером "Курск", российская конституция тоже явно "утонула". И даже после этого летом 2019 опросы показали, что 54% россиян высказались за продолжение правления Путина и после 2024 года.

Но есть еще кое-что – то, что существенно нарушило общественный договор, заключавшийся в следующем: "Вы там в Москве делайте, что хотите, только нас не трогайте". Речь об объявлении Путиным в сентябре 2022 года первой частичной волны мобилизации, после чего, по оценкам разных СМИ, из России уехало до 1 млн человек. Хотя на самом деле эта цифра может быть гораздо больше, потому что только в Грузии и Турции может быть по полмиллиона россиян. Из-за этого то и дело в России вспыхивают скандалы относительно того, что делать с этими, как они их называют, беглецами: лишить гражданства; запретить возвращение в Россию; или обрезать возможность получения прибыли из России.

Например, депутат Госдумы Андрей Гурулев, который на пару с сумасшедшим Медведевым делит образ покойного Жириновского, недавно предложил "уничтожить" 20% россиян, которые не доверяют Путину и уехали из России, назвав их "гнилостью". И, что самое смешное, комиссия Госдумы по этике, главой которой является Валентина Терешкова, назвала высказывание Гурулева "выражением его личного мнения, что является неотъемлемым правом депутата".

Возраст и война: Путин будет готовиться к реваншу, говоря о переговорах

В начале статьи ТСН.ua уже отметил, что эти "выборы" Путина приходятся на десятую годовщину оккупации Крыма и 25-ю годовщину его восхождения к высшей должности в Кремле.

Именно поэтому, во-первых, Песков и говорит, что Россия не собирается захватывать новые украинские регионы, а "хочет контролировать земли (четыре украинских восточных и южных областей – ред.), которые вписали в российскую конституцию".

Это завуалированное приглашение к переговорам, чтобы Украина и Запад признали "территориальные реалии" на поле боя, о которых постоянно говорит Путин, и временной заморозки войны, чтобы ВС РФ смогли перегруппироваться и подготовиться к новому еще более кровавому удару за несколько лет. Однако, почти наверняка после 17 марта 2024 года, Кремль пойдет на объявление второй большой волны мобилизации, чтобы собственно не просто удержать частично оккупированные Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, а также Крым, но и попытаться их захватить в пределах их админграниц.

Во-вторых, российскому народу продолжают демонстрировать, что Путин "велик, как никогда", ползая по ядерной тематике. Взять хотя бы недавний визит кремлевского военного преступника в Пекин на форум "Один пояс, один путь", где его вроде бы случайно сняли на видео в окружении офицеров, несших ядерный чемоданчик. Или когда на днях Россия вроде бы провела тренировки по отработке массированного ядерного удара, являющегося полным спектаклем, потому что последний раз настоящие ядерные испытания в России проводились еще во времена СССР.

Однако есть еще несколько важных факторов, которые будут влиять не на "выборы" 17 марта 2024 года, как на восприятие Путина россиянами внутри страны.

Первый – это возраст. С самого начала президентства Джо Байдена российская пропаганда насмехается над его возрастом и инцидентами с падением президента США на трапе самолета. Однако Путин всего на 9 лет младше Байдена. Поэтому вряд ли на этих президентских "выборах" в России среди "оппонентов" Путина россияне увидят кого-то младше его вроде Ксении Собчак в 2018 году.

Первый заместитель директора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий напоминает, в конце 1990-х годов россияне стеснялись, что на президентском посту сидит слабый, пожилой Ельцин, который иногда не мог устоять перед рюмкой. Хотя Ельцину в 1999 году было 68 лет. В целом же, по словам эксперта, Путин и дальше будет делать ставку на свой давно апробированный магистральный лозунг: во всем виноваты внешние враги. Война против Украины и международная изоляция для него своего рода алиби, которым он будет прикрывать свои провалы. Однако, конечно, такое положение вещей не будет сохраняться вечно.

"Путин хорошо понимает, что война создает для него немалые опасности. Иначе критиков войны не сажали бы за решетку. Путин боится гнева россиян не меньше, чем сами россияне пока боятся Путина. Проблема в том, что общественный взрыв происходит тогда, когда его не Путин вынужден немного заигрывать с частью электората, которая начинает задавать правильные вопросы, с этим связаны его постоянные "приглашения" Запада к переговорам, показывая россиянам, что пытается прекратить войну, а враги просто не оставляют ему выбора. Путин будет пугать россиян воображаемыми угрозами, выступать с призывами к миру и обниматься с африканскими путчистами, показывая свою легитимность на международной арене", — прокомментировал ТСН.ua Сергей Солодкий.

Второй – цены на базовые продукты и коммунальные услуги. Российская пропаганда это умалчивает, однако, например, стоимость мяса птицы там еще с лета этого года бьет рекорды. Сразу же после "выборов" Путина Кремль повысит тарифы на газ для населения на 20% к 2025 году (в целом от 24 февраля 2022 года это повышение составит 34% — ред.). Плюс фактически замораживают зарплаты бюджетникам.

Политолог Вадим Денисенко напоминает, что традиционно выборы в России всегда предполагали большое количество социальных обещаний. Пока бюджет не позволяет это делать, потому что нужно еще выплачивать зарплаты российским военным преступникам, которые воюют против Украины, а также огромные похоронные деньги. А цена на газ для предприятий и стоимость железнодорожных перевозок повышается уже с 1 декабря этого года на 10%.

"То есть, по состоянию на данный момент каких-то крупных социальных обещаний бюджет просто не вытянет. Но в то же время их ключевая задача на этих выборах в отношении социалки – сделать так, чтобы самая бедная прослойка населения, а это до 40%, не почувствовала ухудшения жизни. Поэтому для этих людей будет индексация пенсий, несколько будут увеличиваться выплаты, будут делаться определенные подачки. Например, в России принят закон, согласно которому продуктовые товары, у которых подходит срок годности, будут раздаваться социально незащищенным людям бесплатно. То есть будут проходить такие квазисоциальные подачки", — прокомментировал Вадим. Денисенко.