Пылающее пианино и пролет истребителей: как в последний полет провели известного летчика Александра Мигулю

Прощание с боевыми пилотами традиционно происходит на аэродроме — под пролет самолета и сожжение пианино.

Накануне вечером на одном из оперативных аэродромов воздушного командования "Центр" горело-горело пианино. Так, по западной традиции военно-воздушных сил, 40 бригада тактической авиации простилась со своим наиболее эффективным бомбардировщиком Александром Мигулей с позывным "Мигель-бомбер".

Александр Мигуля / Фото: ТСН.ua

Непосредственный командир и самые близкие друзья-летчики зажгли музыкальный инструмент прямо на взлетной полосе аэродрома, с которой постоянно поднимался на боевые задачи Александр Мигуля. Также последний вираж в небе совершил истребитель Миг-29.

Как объяснили в 40 бригаде тактической авиации, горящее пианино — это символическая последняя мелодия жизни, посвящаемая каждому летчику, который навсегда остается в небе.

Самолет в небе и горящее пианино: в последний полет провели известного лётчика Александра Мигулю

В свои 27 лет Александр Мигуля дослужился до должности командира авиационного звена авиационной эскадрильи и звания капитана. С первых дней полномасштабного вторжения с легендарными побратимом – Героем Украины, полковником Вячеславом Ерко и полковником Валентином Коренчуком "Пчеловодом", выводил истребители из-под ракетного удара врага по аэродрому в Василькове на безопасные запасные локации. После чего методично сбивал российские самолеты и вертолеты в небе над Киевом и стратегическими объектами Центральной Украины, даже несмотря на количественное и качественное превосходство агрессора. Именно в это время возникает легенда о "Призраках Киева", основателем которой был также и Александр Мигуля.

Александр Мигуля / Фото: ТСН.ua

Последние месяцы находился в постоянных командировках на Востоке и Юге страны, сдерживая враждебное нашествие и прикрывая действия Сухопутных войск ВСУ. Ведь приобрел наибольшее мастерство в применении французских управляемых авиабомб AASM Hammer по скоплению живого врага, колоннам его техники и штабам, из которых руководят атаками на мирные города Украины.

Погиб опытный летчик 12 августа при выполнении очередной боевой задачи на Востоке Украины. Как говорят его побратимы из 40 бригады тактической авиации, уничтожив перед этим "жирную цель". 15 августа он был похоронен со всеми военными почестями в родном городе Мена, на Черниговщине.

Похороны Александра Мигули

Капитан Александр Мигуля имел на счету более 160 боевых вылетов и более 450 часов, проведенных в небе.

За свои боевые победы был награжден государственными орденами "За мужество" II и III степени. Командование инициирует его представление на Героя Украины (посмертно).