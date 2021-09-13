"Пылевой дьявол" промчался по Одесской области: что это было

"Пылевой дьявол" промчался по Одесской области: что это было

Вихрь "гулял" в 30 км от города.

Вихрь высотой около двух десятков метров заметили в селе Кремидовка в тридцати километрах от Одессы.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 13 сентября.

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В поле внезапно закружились пыль, песок, камни. К счастью, свидетели, которые и сняли вихрь, были на безопасном расстоянии, поэтому никто не пострадал.

Через несколько минут пылевой столб переместился на несколько метров.

Новости Украины: пылевой вихрь пронесся по Одесской области

Напомним, что водяные смерчи напугали туристов в Польше. Некоторые отдыхающие не на шутку испугались, а потому бежали с пляжа.

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