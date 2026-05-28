Грозы, град и пылевые бури — масштабная непогода накрыла Украину. Мощная стихия обесточила тысячи абонентов в нескольких регионах, вырывала деревья с корнями и срывала кровли со зданий. Ко всему, в некоторых областях налетели настоящие пылевые бури, из-за которых водители на дорогах совсем не видели, куда ехать.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анны Махно.

Холодное утро в Ровно и нулевая видимость на Черниговщине

В Ривне утром местные жители активно укутывались в куртки из-за сильного холодного ветра. Спасатели предупреждают, что этот ветер может принести за собой серьезную непогоду, поэтому в области уже объявили первый уровень опасности.

Тем временем в других областях Украины стихия уже бушевала в полную силу, сопровождаясь деревопадами, градом и пылевыми бурями. На Черниговщине пользователи соцсетей активно распространяют видеоролики, на которых из-за поднятого ветром песка водители вынуждены двигаться почти вслепую.

Кроме пылевой завесы, непогода поразила Черниговскую область своим разнообразием. В отдельных районах обильно сыпал град, а шквальный ветер массово валил деревья на проезжую часть и тротуары. В одном из городов ствол упал прямо на припаркованную машину. Спасателям пришлось распиливать и убирать поваленные деревья по всей области. Ко всему добавились и массовые аварийные обесточивания — из-за обрывов линий без света осталось около 30 тысяч абонентов.

Избитые дома на Кировоградщине и черное небо над Кривым Рогом

Не менее разрушительным ураган оказался и для Кировоградской области. Из-за непогоды здесь обесточили 33 населенных пункта. Мощный ветер свалил почти две сотни деревьев, повредил частные дома и автомобили граждан. С некоторых зданий буквально срывало фасады, а на дорогах падали массивные рекламные билборды. Спасатели, энергетики и коммунальные службы ликвидируют последствия стихии еще со вчерашнего дня.

Безумная непогода налетела и на Днепропетровщину, в частности на Кривой Рог. Здесь шквал легко сносил крыши и заборы. Накануне после обеда небо над городом затянули черные облака, поднялся сильный ветер и налетела плотная пылевая буря, после чего начался тяжелый ливневый дождь.

Ураган выворачивал деревья с корнями и полностью сорвал большую крышу с парковочной площадки — металлические листы кровли полетели прямо на легковые машины. Так же легко ветер снес общественную остановку, вырвав ее из земли вместе с бетонными опорами. В некоторых районах Кривого Рога ко всему прочему выпал крупный град.

Изуродованные машины на Сумщине и град размером с перепелиное яйцо

Ураган прокатился и по части Сумской области. Из-за сильных порывов ветра массово ломались ветки и падали стволы. Спасателям ГСЧС пришлось расчищать от завалов целые участки автомобильных дорог, а иногда — высвобождать из-под обломков машины, которые владельцы опрометчиво оставили под высокими деревьями.

Падали и перекрывали трассы деревья и в Хмельницкой области. А на Львовщине местных жителей удивил сильный град. Люди активно делились в социальных сетях фотографиями ледяных шариков, удивляясь их размерам — они были величиной почти с перепелиное яйцо.

Не обошла стихия и южные регионы. Разрушительный ураган налетел на Запорожье. Сильный шквал валил все на своем пути: деревья, бигборды и даже кровли зданий. Городские дороги и припаркованные машины завалило сорванными ветками, а порывы ветра в регионе достигали опасных 24 метров в секунду.

Когда ждать настоящее лето: прогноз синоптиков: прогноз синоптиков

Похолодание с дождями и порывами ветра идет по всей Украине и продержится до конца недели, говорят синоптики. Но в начале июня придет настоящее жаркое, а не только календарное лето.

