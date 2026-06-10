Пышная жизнь главы Нацбанка: где прячет миллионы Андрей Пышный

Андрей Пышный, руководитель Национального банка Украины / © ТСН

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Громкий скандал разразился на самом высоком уровне власти. Парламентарии публично вызывают на ковер руководителя Национального банка страны Андрея Пышного. Вопросов к главе НБУ накопилось критически много и эксперты уже даже пророчат ему отставку.

А поводом стал тот позорный факт, что фамилия Пышный фигурирует в самом крупном коррупционном скандале года — подробно об этом говорится в расследовании Хапуга.UA.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПЫШНАЯ ЖИЗНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАЦБАНКА! ВИЛЛА, ДЕНЬГИ И СХЕМЫ: где прячет миллионы Андрей Пышный? | Хапуга.UA

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В шокирующих фактах и записей НАБУ некоторые из обозревателей видят даже признаки, ни больше ни меньше, государственной измены. Пана Пышного ждут на доклад в Верховной Раде на специальной следственной комиссии. Впрочем, он не приходит, чем только усугубляет критику и подозрение в свой адрес.

Андрей Пышный / Скриншот из видео Хапуга.UA

«Мы все ждем объяснений и о Sense Bank, и о „вызове Великолепного“, и обо всем остальном. И тут же в дело должны откровенно вмешиваться даже не депутаты, а следователи. У меня понятный вопрос к НАБУ и САП, уважаемые. А почему до сих пор недопрошены Пышный и Умеров? И вообще, где их подозрения из-за того, что мы узнали из новых „пленок Миндича“? Ну и вопрос СБУ. Скажите, пожалуйста, вы не считаете, что здесь все признаки госизмены во время войны за выживание страны? — заявил нардеп 8-го созыва Борислав Береза.

Глава Нацбанка «вляпался» в серьезное уголовное дело

Итак, госизмена или нет? По этому поводу и вокруг роли Великолепного НБУ бушуют безумные страсти. Всплывают новые факты и кейсы.

Вопросов к топ-чиновнику детали больше. В частности, обвинение в участии в коррупционных скандалах с пленками и Sense Bank далеко не единственное, что сейчас беспокоит Андрея Григорьевича. И, несмотря на то, что сегодня солнечно, над его головой собираются тучи.

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И это происходит здесь, в Сосновом лесу на берегу Киевского водохранилища. Оказывается, глава Национального банка с семьей и бизнес-партнерами «вляпался» в серьезное уголовное дело с самозахватом прибрежной территории. Посмотрите — вода, песок, живописный берег. Настоящий рай. Но только для избранных. Простым людям сюда нельзя, потому что за этим забором вплотную к воде расположился Пышный и другие чиновники.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Такое наглое перекрытие доступа к водоемам — откровенное нарушение 60 статьи земельного и 88 статьи Водного кодекса Украины. Заборы вплотную к воде, закрытые дороги, перегороженные проезды — все это запрещено законом, объясняют специалисты Государственной экологической инспекции Украины, приехавшие фиксировать пышные нарушения.

«На сегодняшний день мы можем видеть, что имеющиеся факты ограничения свободного доступа к водному объекту, противоречащему закону. Такие ограждения должны быть снесены после соответствующих обращений к их владельцам», — говорит специалист Денис Соловьев.

Закрылся глава Нацбанка с соседями от простого народа со всех сторон. По всему периметру десятки камер и охрана. А в воду не пускают даже представителей Государственной экоинспекции.

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Свой загородный замок глава НБУ построил на участках в селе Лебедевка. Между Киевским водохранилищем и обводным каналом на территории коттеджного городка Riviera Village.

Роскошное поместье площадью почти в 900 квадратных метров кажется самым пышным, по крайней мере оно одно из самых больших вокруг. С подземным этажом и другими атрибутами роскошной, безопасной жизни.

«Это место для тех, кто ценит безопасность, уважает себя, любит комфорт и желает жить среди единомышленников. Дом находится в заповедной зоне и с выходом на канал Днепра. Только представьте, вы просыпаетесь и выходите на свою собственную огромную террасу с невероятным видом на заповедную зону и Днепр. Вы только посмотрите на этот пейзаж позади меня. У нас прямой выход к воде», — говорится в рекламном ролике.

А кто не уважает себя или не имеет несколько миллионов долларов, но уважает закон? Проще говоря, для простых смертных здесь забор, лучше всего для избранных. А то, что это природоохранная территория, которая должна быть открыта и доступна всем — и кого это волнует. Кстати, дом по рекламе стоит на одной береговой линии с дворцом Андрея Пышного. Посмотрите на масштабы и роскошь.

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Впрочем, в декларации главный банкир страны скромно называет его садовым дачным домом. Причем, на бумаге он ему и не принадлежит. Это официально имущество его дочери Светланы. С марта 2020г. На тот момент дочери банкира было всего 22 года.

Дочь Пышного Светлана / Скриншот из видео Хапуга.UA

«Если мы смотрим на объект, то мы видим частный дом с так называемыми хозяйственными достройками. Это не значит, что это помещение для скота, как привыкли украинцы. Это, как правило, может быть гостевой домик для размещения близких или приезжающих в семью товарищей. Это может быть домик для обслуживающего персонала, если он находится на территории. Это может быть, конечно, бассейн, может быть баня на территории. В целом это такой комплекс, который связан со всей частной инфраструктурой объекта», — говорит обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Сколько стоит этот дачный домик, Андрей Пышный не указывает. Впрочем, для сравнения, вдвое меньший дом на 400 квадратов продается за более чем 2 миллиона долларов.

«Ну да, конечно, 20-летняя девушка строит дворец на 900 квадратов за миллионы долларов для своего отца-банкира. А что, вполне нормальная распространенная схема или нет? И главное, почему происхождение миллионов на пышное строительство никого не беспокоило и не смущает до сих пор? — задаются вопросы авторы расследования „Хапуга.ua“.

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Известная финансовая экспертка Елена Лысенко, много лет пишущая о Национальном банке и его руководителях, историей с недвижимостью Андрея Пышного была шокирована:

«Анекдот был, когда выяснилось, что дочь стала владелицей имения, когда он там строился в самом начале, когда ей было 19 лет. И тут у нас все о финмоне. А чтобы стать владелицей, это надо или самому подтвердить на такую сумму доходов в 19 лет. Не слышала, чтобы она была физико-ядерщиком, который миллионы зарабатывает, об этом не слышала, нет».

Светлана Пышная, судя по открытым источникам, живет в Соединенных Штатах. С 2021 по 2024 год она была совладелицей компании Barbie LLC из самого богатого района Калифорнии Беверли Гилз. Но на момент начала строительства и покупки земли дочь Пышного, судя по открытым источникам, нигде не работала.

«Ну или мы должны увидеть в декларации, что был подарок от мамы, ну откуда? Какой-то человек в Приватбанке какую-то халтурку себе на 5 тысяч сделал, и к нему пришли: „Документы, откуда эти деньги?“. А имение, 19-летняя девочка, ну пожалуйста, мы ведь понимаем откуда деньги, понимаете?» — говорит Елена Лысенко.

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Откуда взялась земля под домом и кто позволил строиться прямо на берегу

Но проблема не только в стоимости пышного дворца и не только в происхождении состояния юной дочери главы Нацбанка. Проблема еще и в том, откуда взялась земля под домом и кто позволил строиться прямо на берегу, нарушая закон.

Светлана Пышная, судя по сведениям из госгеокадастра, стала владелицей двух земельных участков на 10 и 18 соток в 2017-м, когда девушке было всего 19 лет. Рыночная стоимость этой земли на первой линии у воды измеряется сотнями тысяч долларов. При этом в декларации главы Нацбанка указаны смехотворные 110 и 240 тысяч гривен.

«За такую стоимость он бы не купил даже одну сотку по курсу доллара на 2020 год. И это просто невозможно, не на 2020 год, не раньше, потому что в целом Riviera Village — это премиальная локация с премиальными объектами, с соответствующей инфраструктурой, соответствующими соседями. И, конечно, земля там была золотой от начала и до конца. В общей сложности найти земельный участок не премиальный, без выхода к воде, без вековых сосунков, можно от 180 тысяч долларов. Это небольшой участок. А если мы говорим о сформировавшемся участке, который человеку нравится, человек выбирает наличие зеленых насаждений или расположение по отношению к другим соседям или к водоемам, то цена за одну сотку достигает от 15 до 25 тысяч долларов в среднем. Есть земля, которая стоит более 25 тысяч долларов за сотку. Это может быть около 30 тысяч долларов. Поэтому подобная стоимость на 2020 год, которая задекларирована, она не соответствует действительности, потому что мы видим в открытом доступе, то, что декларирует застройщик этого коттеджного городка», — говорит эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак.

Как же оно строилось, журналисты показывают благодаря фото с сервиса Google Планета Земля. К 2016 году на месте имения семьи Пышного были лес и грунтовая дорога. В 17-м эту территорию ограждают и заливают фундамент. Далее быстро возводят коробку. И уже в 19-м, судя по фото, основные строительные работы заканчивают.

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Но вот что немаловажно. То, что, вероятно, скрывают от экоинспекции и народа. В документации на строительство четко указано, что оно разрешено только на двух земельных участках, которые принадлежат Светлане Пышной. А вот прибрежная полоса, которая в соответствии с законодательством имеет природоохранный статус, не находится в собственности семьи Пышного и должна быть свободна от частного использования.

Забор установлен вплоть до водоема / Скриншот из видео Хапуга.UA

«Эта территория может принадлежать, и, скорее всего, она относится к землям водного фонда или прибрежной защитной полосы. Даже если это водный канал, то это канал, входящий в пределы Киевского водохранилища. Надо понимать, что это не часть частного участка ни в коем случае. Он не должен быть частью частного участка, а для его использования должен действовать специальный правовой режим. Что это значит? Это означает, что законодательство в целом устанавливает для таких участков ограничения застройки, использования таких земель в целом частными лицами. А также законодательство предусматривает, делает невозможным другими словами, захват этой земли, чтобы препятствовать свободному доступу других граждан к водному объекту», — говорит эксперт по недвижимости Берещак.

Фактически же указанная территория включена в состав имения. Невооруженным глазом видно, что эта земля также встроена в ландшафт участка. Очевидно, что используется как часть частной территории и может перекрывать свободный доступ к воде.

«Это, по сути, самовольный захват. Если территория не находится в собственности или пользовании лицом, или не имеет каких-либо правоустанавливающих документов между лицом и другим юридическим лицом, которое, владея, снимает эту землю у местной общины, возникает закономерный вопрос о том, на каких основаниях и законно ли владение или пользование этим земельным участком собственно», — говорит Виктория Берещак.

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Пышный, Нацбанк и конфликт интересов

Подозрения в самовольном захвате земли, скрытая стоимость поместья, сомнительно дешевые участки, полная непонятность происхождения средств на все это у дочери чиновника, похоже, вопросов уже достаточно для проверки фактов в декларации главы НБУ. И НАПК, мы думаем, должно этим заинтересоваться.

Впрочем, и это не все. Как свидетельствуют публичные реестры, дочь господина Пышного Светлана имеет долю в компании Joy Forest, которая, по данным СМИ, занимается развитием всего этого коттеджного городка.

И в этой фирме она партнерка одного из главных инвесторов комплекса Сергея Слюсаренко, совладельца одной из крупнейших коллекторских компаний страны «Укрборг». И здесь речь, по оценке антикоррупционных экспертов, вполне может идти о конфликте интересов. Ведь Национальный банк — единственный регулятор коллекторского рынка в Украине.

Он выдает лицензии, проверяет и может в любой момент лишить компанию, в том числе и «Укрборг», права работать. То есть глава НБУ так или иначе, косвенно или даже напрямую, регулирует сферу, в которой ведет бизнес человек, в коттеджном городке которого семья главы НБУ построила и имеет роскошное поместье. Согласитесь, что пространство для предположений относительно вероятных бизнесовых, земельных, коррупционных, банковских нюансов взаимовыгодного сотрудничества просто огромно.

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Интересно также, что партнер дочери Пышного Сергей Слюсеренко уже побывал под арестом по делу о незаконной приватизации этих земель. Государственное бюро расследований долгое время вело дело о незаконной приватизации более 7 гектаров земель водного фонда, защищающих дамбу Киевской ГЭС.

А это стратегический объект. Следствие установило, что участки вывели из государственной собственности под видом садовых наделов. Хотя на самом деле это техническая зона гидросооружений.

Строительство здесь прямо запрещено водным кодексом. Но предполагаем, что семье Андрея Пышного, обустроившей на этих землях дворец, на эти законы абсолютно плевать. Иначе дома вроде бы дочери просто не существовало бы. Ни в декларации топ-чиновника, ни в природе.

В ДБР на запрос редакции Хапуга.ua официально ответили: «Следователи Государственного бюро расследований осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовных правонарушений, в ходе которого установлены факты незаконного завладения земельными участками, расположенными на гидротехнических сооружениях Киевской ГЭС. О подозрении сообщено 13 лицам, организованным в две отдельные преступные организации, возглавляемые известными бизнесменами. На сегодняшний день досудебное расследование в уголовном производстве остановлено в связи с необходимостью выполнения запросов о международной правовой помощи».

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Между тем, правоохранительные органы на месте признают, законы нарушаются, ограждать водный объект запрещено.

Скриншот из видео Хапуга.UA

Итак, берег закрыли. Громкое уголовное дело по этой земельной сделке уже не первый год лежит под сукном. Официально, потому что следствию нужно узнать что-нибудь в рамках международного сотрудничества. А неофициально, в самом деле, как? Журналисты-расследователи подводят итог: «То, что мы увидели и узнали благодаря изучению документов о вероятной роли главы НБУ в этой и других историях поражает и оставляет простор для размышлений. Чтобы расставить точки над ним, мы направили официальный запрос главе Нацбанка Андрею Пышному относительно земли и имения его дочери. Ждем ответа и вернемся к теме».

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПЫШНАЯ ЖИЗНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАЦБАНКА! ВИЛЛА, ДЕНЬГИ И СХЕМЫ: где прячет миллионы Андрей Пышный? | Хапуга.UA

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