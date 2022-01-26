"Пытается заставить имплементировать Минские договоренности в своем понимании": Мережко назвал возможную цель РФ на "нормандии"

Путин стремится разрушить Украину изнутри.

В Париже сегодня, 26 января, встретятся советники "нормандской четверки" (представители Украины, Германии, Франции и России). Нардеп от "Слуги народа" Александр Мережко предположил, что одной из целей РФ в этой эскалации может стать, в частности, попытка заставить имплементировать Минские договоренности в понимании России.

Об этом сказал нардеп в комментарии ТСН.ua.

"Я не исключаю, что одной из целей России в этой эскалации может быть, в частности, попытка заставить имплементировать Минские договоренности в понимании России. Запад, в свою очередь, подчеркивает, что альтернативы Минску нет. Здесь, скорее, проблема в различных интерпретациях Минских договоренностей. В то, что был какой-то новый "Минск", "Минск-3", я не верю", — сказал Мережко.

Насчет нового вторжения РФ в Украину нардеп выразил сомнение, сказав, что не верит в это.

"Путину выгоднее испугать всех так, чтобы вызвать внутри Украины панику, что негативно повлияет на экономику и инвестиции. Он хочет разрушить Украину изнутри, привести к власти пророссийское правительство, а внешняя угроза – это скорее способ разрушить страну изнутри", — пояснил Мережко.

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