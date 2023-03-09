Пыталась шутить, пока ждала помощи: спасенная из-под завалов в Запорожье девушка вспомнила, что пережила

Когда россияне ударили ракетой С-300 по пятиэтажке в Запорожье в ночь на 2 марта, Екатерина Мельник чудом уцелела. Ее селфи из-под завалов облетели почти весь мир и стали символом трагедии. Девушка в ловушке из изуродованных плит несколько часов ждала спасения. Через неделю после трагедии она пришла поблагодарить своих спасателей, которые все время, пока шел разбор, поддерживали ее и в конце концов достали из-под завалов, говорится в ТСН.

Несколько часов под завалами, обнимая кота, она ждала своих спасителей. “Меня спрашивали: у тебя есть что к голове приложить? Ну разве что Кирпич. Я пыталась шутить. Думаю, что еще я могу в этой ситуации сделать”, — говорит Катя.

Девушка спала, когда россияне ударили из С-300 по ее многоэтажке. Она успела выбежать в коридор, когда дом завалился. “Я не представляла, как вы до меня сможете добраться. Я смотрю в одну сторону – там плиты. Там, где стояла кровать, лежит плита с верхнего этажа. Перед собой смотрю – там плиты. Плюс я еще вижу свой кухонный венчик. Думаю, ну неплохо”, – вспоминает девушка.

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Две бригады сразу из двух направлений пытались добраться до Екатерины. "Одна сверху, но она не смогла добраться, потому что там было очень много обломков, бетонных плит. А команда со мной мы снизу под этими плитами. Антон делал подкоп, мы помогали”, – рассказывает начальник второй государственной пожарно-спасательной части Павел Бузовский.

Спасатели вручную создали в руинах коридор, чтобы добраться до Екатерины. Видео спасения стало верным в Сети. Девушке очень повезло, говорят спасатели. Эпицентр взрыва от ее квартиры был рядом. “В куче остатков здания, очень много было и остатков ракеты. Ты все это гребешь и понимаешь, что эпицентр был очень рядом. Кате очень повезло, что плита упала и таким образом может защитила даже”, — убеждает начальник караула пожарной части Антон Заболотный.

Хотя от ее дома не осталось ничего, Катерина радуется, что жива. Благодарит своих спасателей, что делали все, чтобы вытащить ее из-под обломков дома. Теперь, говорит, у нее еще один день рождения – 2 марта.

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