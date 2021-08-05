Пытали и требовали деньги: в Днепропетровской области банда убила фермера

Злоумышленники ворвались в дом фермера. Его жена чудом осталась жива.

Ограбили и задушили — в Днепропетровской пятеро злоумышленников напали на дом фермера. Сначала пытали 67-летнего мужчину, чтобы он отдал им деньги, а в соседней комнате — душили его жену. Наконец, фермера убили, а сейф открыли с помощью лома. Женщине удалось выжить.

Об этом говорится 4 августа в сюжете ТСН.19:30.

Она с ужасом вспоминает ночь, когда в последний раз видела мужа живым. Пятеро нападавших в балаклавах пробрались в дом в 2 часа ночи. Через окно. Супруги разделили — фермера пытали в одной комнате, жену душили веревкой для белья в другой. Требовали отдать деньги. А потом пошли, говорит Людмила. Когда она добралась до комнаты мужа, тот не двигался.

Дорогу женщине преградил разбитый сейф, из которого украли все семейные накопления — чуть более миллиона гривен. Людмила позвонила сыну. Но хотя тот и примчался через несколько минут, помочь отцу уже не смог.

Впоследствии медики установили — мужчину задушили. Погибшего Владимира в Болтишивке знают все: он развивал свою ферму более 20 лет и чем мог, помогал селу и соседям.

Новости Украины: в Днепропетровской области группа злоумышленников задушила фермера ради денег

На более чем 120 гектарах хозяйства мужчина выращивал зерновые и подсолнечник. И накануне именно продал очередную партию урожая.

Преступники были подготовлены, уверена Людмила. Один из них знал даже то, что женщина недавно перенесла инсульт.

"За последние годы такие приступы участились", — констатирует председатель областной ассоциации фермеров Анатолий Гайворонский. И обещает выделить юристов, чтобы уберечь хозяйство погибшего от возможных рейдеров.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту умышленного убийства и разбоя. Злоумышленников ищут. Чтобы обезопасить маму от повторного приступа, сын убитого фермера планирует установить на участке камеры и датчики движения.

Напомним, что в Криворожском районе Днепропетровской области на дом еще одного фермера напали вооруженные люди в балаклавах. Тогда обошлось без жертв, а всех злоумышленников задержала полиция.

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