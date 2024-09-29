Пытали, насиловали, шантажировали и завели рабов: коростышевская банда засветилась в новых преступлениях

Коростышевская банда из Житомирской области засветилась в новых преступлениях. Украинцы бодрствуют о ней: пытки, изнасилование девушек, угрозы, шантаж военных и беременных, рабство. И это не полный список, потому что он пополнился новыми преступлениями. Когда "бойцов" коростышевской банды сделали известными на всю страну, в их лицах украинцы узнали тех же мужчин, которые когда-то приезжали с разбоем в Ровенскую область.

Кого люди узнали на фото, и о каких новых преступлениях стало известно – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

90-е в 21-м веке

Коростышевскую банду 10 лет держала в страхе город под Житомиром. Десятилетие местная банда похищала людей, пытала и насиловала девушек. Ранее корреспонденту Дмитрию Святненко удалось разыскать пострадавших и поговорить с ними. Одной из пострадавших, имя которой ТСН не называет, сейчас двадцать пять лет. Девять лет назад ее вместе с подругой похитили из-под студенческого общежития и вывезли на берег реки Тетерев. Там сильно избили и изнасиловали.

Изнасиловали 16-летнюю девушку

Тогда девушке было всего 16 лет, и она училась на учительницу младших классов. Едва ли не каждый вечер к ней приходил местный уголовник Коля. Сначала он неловко ухаживал. А когда услышал очередной отказ, решил брать желаемое силой.

Все эти действия насильники снимали на видео, которое потом собирались использовать для шантажа. Девушек предупредили – если обратятся в полицию, съемку распространят среди студентов. Наша героиня написала заявление. Ее подруга – нет. Из техникума пришлось уйти. А дальше Колю начали просить. Сначала его родители, затем местный полицейский. Девять лет назад дело просто закрыли.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПЫТЫВАЛИ, НАСИЛИВАЛИ, ШАНТАЖИВАЛИ и завели РАБОТ! Коростышевская банда засветилась в новых преступлениях!

Банду задержали несколько месяцев назад

Задержали банду несколько месяцев назад, это была спецоперация СБУ и Нацполиции. В частности, двое насильников арестованы, а вот третий в СИЗО не дожил. Он несколько лет назад умер от анаболиков. Среди пострадавших от коростышевской банды и Иван, имя придуманное, анонимно парень рассказал, что он – сын местного бизнесмена. Шесть лет назад учился в местном колледже на фармацевте. Бандиты похитили его прямо из собственного дома. С журналистом мужчина встретился на Коростышевском карьере, именно сюда его вывезли члены банды.

Похитители требовали от Ивана, чтобы тот себя оговорил и пришел в полицию с чистосердечным признанием в якобы изнасиловании сестры местного депутата от "Радикальной партии" Михаила Лукомского. Но дальше вылезло самое интересное. Впоследствии следствие выяснило, что этот же политик Лукомский и входил в состав банды. И схему с надуманным изнасилованием его родной сестры решил использовать для шантажа.

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Депутата тоже задержали

Лукомский теперь тоже в СИЗО. Не постеснялась коростышевская банда требовать не существующих долгов и по военному. Назар – десантник, и вместе с собратьями он защищает Украину в Донецкой области. С началом войны попал, как говорится, на "счетчик" в банду. Парень платил, а когда уехал на войну, бандиты взялись за его беременную жену.

Шантаж военного

Парень поделился проблемой с собратьями и ему посоветовали обратиться в СБУ. Спецоперация по задержанию состоялась месяц спустя. Но и это еще не вся трэш-история. Коростышевская банда имела даже собственных рабов. Они завели себе рабов в 21 веке. ТСН также встретилась с оперативником СБУ на местной каменщике. Бандиты свозили сюда должников и заставляли отрабатывать вымышленные долги трудом. Таких заключенных называли рабами и селили здесь же.

Наряду с людьми уголовники держали свиней. Некоторые пытались вырваться из так называемого плена. Впрочем, к тем, кого ловили, потом бандиты применяли особый метод пыток.

Кто входит в банду

В настоящее время основные руководители коростышевской банды арестованы: главарь Анатолий Моргунов и семеро его подельников, в том числе и насильник Кузьмко, находятся под стражей. Доказательств их вины достаточно, а глава города Коростышев с облегчением воспринял известие об аресте банды, которое орудовало здесь с 2014 года.

Впрочем, теперь вылезли новые шокирующие подробности из жизни бандитов. В страхе они держали не только Коростышев, но даже добрались до Ровенской области. Когда членов банды начали показывать украинцам, люди узнали у них рэкетиров, которые в 2014 году свои порядки приехали устанавливать на нелегальных янтарных приисках.

Дело десятилетия

Это одно из самых резонансных дел в Украине. Ее в суде рассматривали 10 лет. Она насчитывает десятки томов материалов. Допрошено более сотни свидетелей. И сейчас 11 участников суд признал виновными в террористическом акте. Все случилось 9 мая 2014 года в Ровенской области, когда вооруженные мужчины приехали устанавливать свои порядки на нелегальных янтарных приисках. Они запугивали, избивали, резали и даже расстреливали местных, чтобы другие крестьяне соглашались работать на них.

Расстреливали местных

За это время, пока банда "крышевала" рудники, они делали все, что им вздумается, останавливали автомобили местных, проверяли их и указывали, что им делать. Впрочем, людям лопнуло терпение, когда бандиты расстреляли автомобиль крестьян и чуть не убили мужчину. После этого жители нескольких деревень пошли на встречу крошителям. Те знали, что к ним едут разбираться, но смеялись. Возмущенные местные оцепили вооруженных мужчин со всех сторон.

Наконец-то приговор

И вот против крестьян бандиты открывают огонь, не останавливала их и тогдашняя милиция. Но местные не отступали, потом милиционеры вмешались, договорились, что хотя бы оружие позабирают. Далее задержание, затем реформирование правоохранительной и судебной системы, дело затянулось, а обвиняемые сопротивлялись и вины не признавали, несмотря на доказательства. И вот только недавно суд наконец выносит приговор.

Какое наказание

Суд назначил наказание по 7,5 лет тюрьмы с конфискацией имущества, приговор еще ждет вступления в законную силу и отдельно должны судить 12-го фигуранта дела. А вот какие убытки понесло государство от янтарной лихорадки сосчитать до сих пор не могут — ни в денежном эквиваленте, ни в убытках для природы. Параллельно с этим судят и коростышевскую банду, некоторым из участников вообще угрожает пожизненное, но есть истории, которые до сих пор неизвестны.

Напомним, СБУ разоблачила криминальную банду, пытавшуюся похитить бизнесмена, чтобы получить полмиллиона.

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