Пытали утюгом, битой и током: бандиты несколько часов издевались над фермером и его женой и требовали отдать деньги

Пытали утюгом, битой и током: бандиты несколько часов издевались над фермером и его женой и требовали отдать деньги

Грабители были в масках и перчатках, так что найти их будет не просто.

В Кировоградской области двое неизвестных несколько часов издевались над фермером и его женой. Пытали утюгом, битой и током, и стреляли у головы. Требовали отдать деньги и в конце концов замученные супруги признались, где сбережения.

О дерзком преступлении 26 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Потерпевший Александр Бондаренко рассказал, что все произошло под вечер, когда фермер и его жена собирались ужинать. В дом неожиданно вломились двое.

"Сразу мне в глаза — перечный газ, два раза ударил (нападавший — Ред.) кулаком. Перевернул, связал мне руки и ноги, бросил на пол. В этот момент вошла жена. Мы собирались ужинать. Ей тоже перечный газ в лицо, связали", — вспоминает события того вечера мужчина.

Нападавшие требовали денег.

"И началось: утюгом жгли ягодицы, потом битой из двух рук бил, жгли током, потом начал пальцы ломать", — рассказывает пострадавший фермер.

Грабители пытали людей три часа — пока те не отдали все свои сбережения, которые были в доме. Размер похищенного запретили разглашать следователи. Но сумма немалая. Однако нападавшим этого не хватило.

"Они просто знали, что должны быть деньги. Я сдал подсолнечник и должны были быть деньги, но я эти деньги не забрал, не успел. А они (злоумышленники – Ред.) думали, что я забрал. Это была наводка – это я 100% говорю", — отмечает Александр Бондаренко.

Кто навел бандитов на дом фермера, сейчас устанавливают правоохранители. Поиски преступников пока безрезультатны.

В Кировоградской области двое неизвестных издевались над фермером и его женой | Новости Украины

"Внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по статье 187 частьи 3, а именно разбойное нападение с проникновением в жилье. Проводятся первоочередные мероприятия на установление и раскрытие данного преступления. Телесные повреждения отнесены к легким телесным повреждениям", — рассказал начальник отдела полиции.

Но это еще должны подтвердить эксперты — пострадавшие с ожогами, рублеными ранами и кровоподтеками отправились на медицинское освидетельствование. Между тем односельчане напуганы, потому что уверены — преступники где-то неподалеку.

Если нападавших задержат, им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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