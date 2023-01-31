Ниже цена, чужие документы и задаток: во Львове жалуются на засилье квартирных аферистов

Несмотря на войну, в Украине количество мошенничества составляет десятки тысяч в месяц. К примеру, в отчете Офиса генпрокурора за декабрь прошлого года сообщается, что правоохранителями было зарегистрировано более 32 тысяч таких правонарушений. В последнее время одним из самых распространенных мошенничеств в лидерах остаются аферы с арендой жилья в регионах, куда приехали тысячи переселенцев. К примеру, Львов.

О том, как действуют мошенники, предлагая квартиру во Львове – в комментарии для ТСН.ua рассказал житель, который дважды вычислял, что жилье часто предлагают именно аферисты.

"Ища квартиру для аренды, я убедился, что мошенники, авторы объявлений, часто преподносят себя под видом владельцев, — рассказывает Александр. — Обычно они требуют задаток, мотивируя это тем, что находятся за пределами Львова и им нужна уверенность в том, что ты будешь арендовать.В моем опыте аренды было два случая, когда меня пытались обмануть, но я, к счастью, не попался на этот крючок. В первом случае просили задаток, но ни одного документа не показали. Во втором случае єпопея растняулась на два дня. Автор объявления предлагал в аренду однокомнатную квартиру за 7 тысяч гривен на улице Княгини Ольги – достаточно удобная локация. Обычно аренда такой квартиры – это 10-12 тысяч гривен в месяц Оказалось, что мошенники присылают потенциальным арендаторам фото и паспортные данные своей бывшей жертвы. В соцсети я нашел того человека, от имени которого сдавали жилье.Так я узнал, что в свое время мошенники получили от него задаток и фото паспорта. Конечно, никаких денег я не платил, а подал заявление в полицию".

Мужчина поделился с ТСН.ua скрин-копиями переписки с аферистами.

Скрин аренда жилья Львов

Из переписки становится понятно, что аферисты часто говорят, что у них нет времени на размышления.

Скрин аренда жилья

В свою очередь, в полиции Львовской области нам сообщили, что по состоянию на данный момент не фиксируют увеличения мошенничеств, связанных с арендой жилой недвижимости.

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